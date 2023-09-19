Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентябряCNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» 21 сентября.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок ИТ-инфраструктуры
- Как российский рынок инфраструктуры адаптируется к новым реалиям?
- Насколько изменились объемы поставок и цены на оборудование?
- Способен ли параллельный импорт обеспечить потребности рынка?
- Что российские производители могут противопоставить привычной вендорской модели?
- Импортозамещение или локализация?
- Кто займет освободившиеся ниши на российском рынке?
Технологии и решения
- Серверное оборудование: что предлагают поставщики?
- СХД от отечественных производителей.
- Сетевое оборудование.
- Системы резервного копирования.
- Российские ЦОДЫ: место найдется всем.
- Как выбрать надежный ЦОД?
- Беспроводные сети передачи данных.
- Гибридная инфраструктура: за и против.
- Российское инфраструктурное ПО: что выбрать?
- Безопасность ИТ-инфраструктуры.
Проекты и кейсы
- Как составить оптимальный план реорганизации ИТ-инфраструктуры?
- Импортозамещение оборудования: делимся опытом.
- Оптимизация расходов на облака.
- Опыт миграции на российское инфраструктурное ПО.
- Как организовать мониторинг ИТ-инфраструктуры?
- Возможности ИИ в организации службы технической поддержки.
Среди спикеров конференции:
Евгений Кривоносов, генеральный директор, СДИ СОФТ;
Вадим Прескур, директор по ИТ-архитектуре инфраструктуры, ВТБ;
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомплектация»;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям, ГК «Москабельмет»;
Иван Козлов, CIO, «Латео»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Алексей Семенов, руководитель управления ИТ, ГК «Самолет»;
Вадим Григоренко, руководитель блока инфраструктуры, Россельхозбанк;
Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, НРД;
Иван Тузиков, заместитель руководителя отдела продаж, RuDesktop.
Актуальный список спикеров мероприятия доступен по ссылке.
Список участников обновляется по ссылке.