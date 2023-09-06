Российские компании за год потратили рекордную сумму на ПО

Российские компании вложили в компьютерный софт в 2022 г. рекордные 310,3 млрд руб. Скорее всего, этот рост продолжится.



Вложения в софт

Российский бизнес увеличил вложения в компьютерный софт в 2022 г. до рекордного уровня в 310,3 млрд руб. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По сравнению с 2021 г. рост составил 13,2% или 36,2 млрд руб.

Каждое предприятие потратило в среднем 3,8 млн руб. Всего за последние пять лет, в 2017-2022 гг., расходы компаний на софт выросли в 2,7 раза.

Лидеры по размерам вложений

В четверти регионов России компании в среднем выделяли на компьютерный софт свыше миллиона рублей за год, говорится в исследовании.

Лидерами по этому показателю стал бизнес Тюменской области (10,9 млн руб. на одно предприятие), Москвы (10,3 млн руб.), Санкт-Петербурга (9,1 млн руб.), Магаданской области (8,9 млн руб.) и Ямало-Ненецкого автономного округа (4,5 млн руб.).

Фото: nensuria на Freepik Российские компании потратили в 2022 г. на закупку ПО 310,3 млрд руб.

Меньше всего денег на программное обеспечение расходовал крупный и средний бизнес Калмыкии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чечни.

В отраслевом разрезе основные вложения в создание и приобретение компьютерного софта в 2022 г. сделали предприятия в сфере информации и связи, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, профессиональной, научной и технической деятельности.

Причины роста

«После ухода западных вендоров, таких как SAP, Oracle, Microsoft и других, на долю которых приходилась значительная часть российского рынка программных продуктов, крупнейшие российские компании, для которых компьютерная безопасность и стабильное функционирование ИТ-инфраструктуры являются непременным условием работы, существенно увеличили спрос на отечественное ПО, — пишут авторы исследования. — Кризисная ситуация создала окно возможностей для российских разработчиков и дала толчок к активному развитию отечественной ИТ-отрасли».

Госсектор тоже активно замещает импортный софт. К 2024 г. его расходы на российское ПО вырастут в 3,4 раза, по сравнению с 2019-2021 гг., и достигнут свыше 650 млрд руб., как писал CNews. Такими ожиданиями Минцифры поделилось в проекте доклада президенту России, который был согласован с Минэкономики.

Рост расходов на компьютерный софт исследователи FinExpertiza также связывают с модернизацией существующей ИТ-инфраструктуры и долгосрочными программами цифровой трансформации, которые реализуют российские корпорации.

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию в 2021 г. одобрил стратегии цифровой трансформации отраслей российской экономики и социальной сферы по 13 направлениям. Стратегии предусматривают импортозамещение и использование технологий ИИ.

Цены тоже растут

Больше ПО закупалось в 2022 г. по более высоким ценам. С марта 2022 г. цены выросли на 30-50%. Об этом в марте 2023 г. заявляли потребители, связывая тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, как писал «Коммерсант». Разработчики отчасти признали рост цен, но более умеренный — на 10-15%.

Факторами повышения стали также повышение зарплат программистов для их удержания в стране и обучения, сложности с закупкой оборудования, обязательность импортозамещения и т. д.

Крупные потребители российского софта даже обращались в Минцифры с просьбой повлиять на ситуацию. Министерство заявило в апреле 2023 г., что госаккредитация ИТ-компаний может быть временно приостановлена в случае жалоб на них со стороны заказчиков, недовольных завышенными расценками.

После этого несколько важных для российской софтверной отрасли российских ИТ-компаний в июне 2023 г. подписали хартию о неповышении цен на свои продукты, чтобы не лишиться выгодной госаккредитации в качестве ИТ-организаций.

Среди известных CNews подписантов добровольного ограничивающего документа — разработчики собственных ОС «Базальт СПО» («Альт») и «Ред софт» («Ред ОС»), а также создатели офисного пакета «Мой офис», компании «Труконф», «Серчинформ», IVA Technologies, «Код безопасности», СКБ «Контур».

Перспективы

Национальный рынок программного обеспечения, дополнительно стимулируемый мерами государственной поддержки IT-отрасли, активно развивается, процесс замещения западного софта постепенно ускоряется, пишет ТАСС.

«В связи с этим мы ожидаем дальнейший рост корпоративных расходов на компьютерный софт», — сказала агентству президент FinExpertiza Елена Трубникова.