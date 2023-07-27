Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

Госдума приняла изменения в Закон «Об электронных подписях», согласно которому требования к минимальному размеру чистых активов удостоверяющих центров увеличиваются в два раза - до 2 млрд руб. Также прекращается выдача электронных подписей уполномоченным сотрудникам организаций – теперь таким сотрудникам потребуется машиночитаемая доверенность.

Изменения в Законе «Об электронной подписи»

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон о внесении изменений в Закон «Об электронной подписи». Документ был разработан рядом парламентариев, включая председателя Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым.

Первоначально документ предполагал расширение возможностей по использованию электронных подписей представителями организаций – участников финансового рынка. Однако во втором чтении законопроект был значительно расширен, основным нововведением стало ужесточение требований к аккредитации удостоверяющих центров электронной подписи.

Ужесточение требований к удостоверяющим центрам

Базовый вариант Закона «Об электронной подписи» был принят в 2011 г. Документ разделил электронные подписи на три типа: простые, усиленные неквалифицированные и усиленные квалифицированные. Усиленная электронная подпись выдается удостоверяющим центром.

Фото: © avtor_hell / Фотобанк Фотодженика Изменения в Закон «Об электронных подписях» в два раза увеличивают минимальный размер чистых активов удостоверяющих центров

Усиленная квалифицированная подпись (УКЭП) выдается удостоверяющим центром, прошедшим аккредитацию. По умолчанию УКЭП признается аналогом обычной подписи.

Аккредитацией удостоверяющих центров занимается Минцифры. Первоначально удостоверяющий центр, для получения аккредитации, должен был иметь размер чистых активов не менее 1 млн руб. и обеспечивать минимальный размер финансового обеспечения – 1,5 млн руб.

В 2015 г. минимальный размер чистых активов был увеличен до 7 млн руб., а минимальный размер финансового обеспечения – до 30 млн руб. В 2019 г. минимальный размер финансового обеспечения был увеличен до 200 млн руб.

Минимальный размер собственных средств был увеличен до 1 млрд руб. При этом если удостоверяющий центр имеет филиалы не менее чем в трех четвертях субъектов федерации, то данное значение может составлять 500 млн руб.

В этот раз минимальный размер собственных средств был увеличен до 2 млрд руб. То есть с момент принятия закон требования по минимальному размеру собственных средств увеличились в два раза. Для удостоверяющих центров, имеющих филиалы не менее чем в трех четвертях регионов, данное значение будет составлять 1 млрд руб. Но в этом случае необходимо соответствие эксплуатационной документации на средства удостоверяющих центров квалифицированных сертификатов.

Изменения в использовании электронных подписей участниками финансового рынка

В 2019 г. была введена частичная монополия государства на выдачу УКЭП. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствующие функции были переданы удостоверяющему центру Федеральной налоговой службы, для участников финансового рынка (банков, небанковских кредитных организаций, платежных систем, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, лиц, осуществляющих актуарную деятельность) – удостоверяющему центру Центробанка, для органов государственной и муниципальной власти и их должностных лиц – удостоверяющему центру Федерального казначейства.

Также была введена возможность использования электронной подписи лицам, представляющим интересы юридических лиц, финансовых организаций, государственных организаций и индивидуальных предпринимателей по доверенности. Для этого указанные представители должны представить свой УКЭП и электронную доверенность в машиночитаемом виде, подписанную УКЭП соответствующей организации (индивидуального предпринимателя).

Для юридических лиц, госорганизаций и индивидуальных предпринимателей была также введена возможность передоверия. В этом случае лицо, представляющее интересы соответствующей организации, предъявляет свой УКЭП, электронную доверенность, выданная в порядке передоверия, и электронная доверенность лицу, получившему право передоверия.

Новые возможности и требования по использованию электронной подписи

Изначально нынешний законопроект был направлен на то, чтобы обеспечить возможность передоверия для участников финансового рынка. Кроме того, перечень участников финансового рынка, которым удостоверяющий центр Центробанка выдает УКЭП, расширяется за счет саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и саморегулируемых организаций в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.

В окончательной версии документа появился еще целый ряд нововведений. Так, полномочия удостоверяющего центра Федерального казначейства по выдаче УКЭП, относящиеся к органам государственной и муниципальной власти, будут расширены на государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации и государственные компании, публично-правовые компании и автономные некоммерческие организации (АНО), среди учредителей которых есть Российская Федерация.

Удостоверяющий центр ФНС получит полномочия выдавать УКЭП филиалам и представительствам иностранных компаний. Появится возможность действовать на основе доверенностей от иностранных представительств по аналогии с той, которая была введена для российских юридических лиц. Электронные подписи, выданные в соответствие с законодательством иностранных государств, будут признаваться при согласии сторон и подтверждении действия подписей удостоверяющими центрами или аккредитованной третьей стороной.

Удостоверяющий центр сможет дистанционно выдавать усиленную неквалифицированную подпись лицу, которому ранее он выдал электронную подпись при личной явке или с помощью УКЭП или с помощью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Необходимо, чтобы ранее выданная электронная подпись при этом продолжала быть действительной.

Удостоверяющий центр должен будет уничтожать УКЭП по окончанию срока ее действия с помощью прошедших процедуру оценки соответствия средств электронной подписи, в составе которых реализована функция уничтожения информации. Удостоверяющий центр сможет привлекать третьих лиц для сбора заявлений и выдачи сертификатов электронных подписей, но для этого необходимо будет личное присутствие заявителя.

Электронная подпись будет считаться действительной, если срок ее действия не истек на момент подписания договора или на момент проверки сертификата. Данная норма вступит в силу через два года после принятия закона.

Электронная подпись для представителей организаций

В 2021 г в законе появилась норма о том, что представители юридических лиц и финансовых организаций могут без предъявления доверенностей использовать УКЭП, выданный этим организациями с указанием в качестве владельца физического лица, выполняющего функции представителя. Представители индивидуальных предпринимателей также могут использовать УКЭП без предъявления доверенностей.

То есть речь идет о выдаче УКЭП с реквизитами двух владельцев – физического и юридического лица (индивидуального предпринимателя). Для указанных случаев было необходимо, чтобы УКЭП был выдан удостоверяющим центром, прошедшим аккредитацию после 1 июля 2020 г. Изначально соответствующая норма действовала до 31 декабря 2022 г., затем ее продлили до 31 августа 2023 г.

Сейчас указанный порядок продлевается до 31 августа 2024 г., при этом необходимо будет использовать УКЭП, выданные не позднее 31 августа 2023 г. УКЭП, выданные сотрудникам юридических лиц, имеющим право действовать без доверенности, будут действительны до 31 августа 2023 г.

Мнения экспертов и советы организациям

«С учетом скорого перехода на машиночитаемые доверенности и расширения деятельности удостоверяющих центров, а также повышенного внимания к безопасности, связанного с утечками персональных данных и действия мошенников, не удивительно, что требования к удостоверяющим центрам повышаются, - отмечает директор Института исследования интернета Карен Казарян. - Предыдущие ограничения по размеру капитала принимались в другой экономической ситуации и были рассчитаны на определенное количество игроков на рынке».

«Повышение требований к удостоверяющим центрам продолжает политику правительства на сокращение количества участников рынка и усилению контроля за процессом выпуска сертификатов электронной подписи, - говорит эксперт удостоверяющего центра «Контур» Дмитрий Покрышкин. - Мы оцениваем эти события как тренд на усиление электронного взаимодействия, ведется работа по повышению доверия к участникам электронного документооборота».

Как поясняет Покрышкин, сейчас удостоверяющие центры могут выдавать сертификаты УКЭП для физических лиц и сертификаты УКЭП с указанием реквизитов юридических лиц. После вступления в силу нового закона, с 1 сентября 2023 г. удостоверяющие центры смогут выдавать сертификаты только физическим лицам.

«Организациям, которые на новые правила работы еще не перестроились, нужно заблаговременно перевести своих сотрудников на сертификаты физических с применением машиночитаемых доверенностей, - советует Покрышкин. - Это подстрахует компании, если состав наделенных полномочиями сотрудников измениться после 1 сентября 2023 г., а получить сертификат юридического лица уже будет нельзя».