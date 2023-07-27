Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет

На «Госуслугах» появилась возможность оплаты налогов прямо в личном кабинете. Комиссия за такую оплату не взимается, но нет и скидки, которая годами предоставлялась при оплате госпошлин (в размере 30%). Услуга предоставляется только физлицам и позволяет оплатить транспортный налог, налог на землю и имущество, а также НДФЛ.

Новая опция «Госуслуг»

Пользователи сайта «Госуслуг» получили возможность оплачивать налоги непосредственно из своего личного кабинета, сообщили CNews представители Минцифры. К моменту выпуска материала россияне могли заплатить налоги на землю и имущество, а также уплатить НДФЛ. Отдельно есть возможность оплаты транспортного налога, и все это – без комиссии и без необходимости перехода в сторонние сервисы и дополнительной регистрации или авторизации в них.

Новый способ уплаты позволяет сэкономить немало времени, утверждают представители Минцифры. Выражено это тем, что совершить платеж можно или из дома, если «Госуслуги» открыты в браузере на компьютере, или в целом из любой точки планеты, где есть сигнал мобильной связи. Для этого потребуется приложение «Госуслуг», или же можно открыть их в браузере смартфона.

Уведомления о налогах гражданам России приходят ежегодно не позднее чем за 30 дней до 1 декабря. Это крайний срок уплаты налогов – если просрочить, то ФНС насчет насчитывать пени.

Фото: Минцифры «Госуслуги» стали еще более полезными и функциональными

Что немаловажно, если налоговые уведомления будут направляться в личных кабинет на «Госуслугах», то это автоматически отключит отправку обычных бумажных писем с уведомлениями и квитанциями для оплаты.

Альтернативные способы оплаты

Новый способ оплаты, считают в Минцифры – это альтернатива походам на почту за бумажным извещением о налогах или посещением отделения Федеральной налоговой службы (ФНС). Все реализовано в личном кабинете, и чтобы все заработало, нужно для начала отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений (выполняется в «Госуслугах»), а после подписать сформированное заявление в приложении «Госключ» (его потребуется установить на мобильное устройство). В течение несколько минут поступит сообщение о принятии согласия.

Также «Госуслуги» научились оповещать пользователей о поступлении новых налоговых уведомлений, но только после подключения соответствующей услуги. Без этого в личный кабинет будут приходить только напоминание об уже имеющейся задолженности, на которую ежедневно начисляются пени.

Но в первой половине 2023 г. из-за некоторых событий, связанных с СВО, многие россияне мужского пола поспешили удалить свои профили на «Госуслугах» – в течение некоторого времени такая опция на сайте отсутствовала, однако можно было посетить МФЦ и попросить об этом специалистов Центра. Те, у кого нет аккаунта на ЕПГУ, могут воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС (nalog.ru). В нем отображаются все неоплаченные налоги, и в нем же можно сгенерировать квинтацию для оплаты через банковское приложение.

Никаких скидок

«Госуслуги» позволяют оплачивать не только налоги, но и различные госпошлины, например, при оформлении загранпаспорта или постановке машины на учет. Эта услуга существует на портале на протяжении нескольких лет, и в течение длительного времени она была действительно выгодной, поскольку позволяла производить оплату с 30-процентной скидкой. От пользователя требовалось лишь ввести данные банковской карты и код подтверждения оплаты.

Эта услуга исправно работала с января 2017 г., но, как сообщал CNews, с 1 января 2023 г. сэкономить почти треть от суммы госпошлины россияне больше не могут. Скидка отменена, так что теперь оплата на «Госуслугах» ничем не отличается от оплаты «на месте» в плане нагрузки на кошелек.

Что касается оплаты налогов, то эта услуга с самого начала предоставляется без дополнительных скидок. Поэтому единственное ее преимущество на момент публикации материала – это экономия времени, но только для тех, кто не зарегистрирован на nalog.ru.

Также следует отметить, что новая опция на «Госуслугах» на момент запуска была доступна исключительно для обычных пользователей – юридические лица воспользоваться ею не могли.