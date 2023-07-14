В России строится новый дизайн-центр микроэлектроники. На проект уже выделено свыше полутора миллиардов

Подведомственное Минпромторгу НПП «Гамма» после почти двухлетнего перерыва активизировалось по линии проекта «реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники». Серьезным инженерным преобразованиям подвергнется здание, в котором сейчас располагается контрактное производство «Гаммы». Масштабы и характер проекта позволяют назвать дизайн-центр на его выходе чем-то принципиально новым для предприятия.

Новый микроэлектронный дизайн-центр

Как выяснил CNews, в Москве к концу 2025 г. должно закончиться создание нового дизайн-центр микроэлектроники. Это следует из данных на сайте госзакупок.

В частности, 28-30 июня 2023 г. государственное научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», действуя в интересах Минпромторга, объявило 10 тендеров, объединенных общим указанием на проект «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники». Несмотря на использование слова «реконструкция», совокупность открытой информации позволяет предположить, что по итогам проекта, центр будет действительно принципиально новым или вовсе созданным почти с нуля.

Уже запущенные по проекту тендеры подразумевают оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ, а также поставки автоматизированного измерительного комплекса с диапазоном рабочих частот до 110 ГГц, координатно-измерительной машины, параметрического анализатора, импульсной системы питания, автоматического импедансного тюнера, полуавтоматической 200-миллиметровой зондовой станции с интегрированным активным антивибрационным столом, измерителя LCR, ручной 200-миллиметровой зондовой станции, векторного анализатора цепей с модулями расширения до 110 ГГц.

Под измерителем LCR здесь, по всей видимости подразумевается электронное испытательное оборудование для измерения индуктивности (L), емкости (C) и сопротивления (R) электронных компонентов.

Анализ сайта госзакупок показывает, что еще в конце сентября 2021 г. НПП «Гамма» провела тендер на выполнение проектных и изыскательских работ объекта указанной «реконструкции». В отличие от новых тендеров, тот прошел в закрытом режиме.

Совокупно на все эти тендеры государством было выделено 1,54 млрд руб.

Чем именно может заняться центр

Один из собеседников CNews на рынке электроники, оценив совокупность тендеров, сообщил, что, судя по их суммами и описанию, «Гамма» закупает оборудование под некое производство. Что именно в дизайн-центре станет производиться, он предположить затруднился.

Другой собеседник CNews, отметил, что приобретение автоматизированного измерительного комплекса с диапазоном рабочих частот до 110 ГГц может подразумевать поставку тестировочного оборудования для «разбраковки чипов». «В целом там все выглядит так, будто они строят лабораторию тестирования 200-миллиметровых пластин», — добавил он.

200-миллиметровые пластины здесь — это своеобразный полуфабрикат для выпуска готовых чипов.

Редакция CNews направила в Минпромторг вопрос о реальном профиле деятельности будущего центра и ожидает ответов.

Некоторые подробности проекта

Непосредственный заказчик работ и поставок, НПП «Гамма» — это подведомственная Минпромторгу организация, зарегистрированная в Москве на Профсоюзной, 78, корп. 4. «Приказом Минпромторга на НПП “Гамма” возложены функции головной организации по защите информации в министерстве», — говорится на ее сайте.

Из тендерных документов следует, что дизайн-центр разместится в здании по соседству — в Москве на Новаторов, 40, корп. 1, на земельном участке с кадастровым номером 77:06:0003013:21014. По реестровым данным, участок имеет площадь 5165 кв. м. и кадастровую стоимость в 88,5 млн руб.

Что касается здания, то оно имеет пять этажей и общую площадь в 4128,6 кв. м. Его кадастровая стоимость — 366,9 млн руб.

В этом здании сейчас располагается производственный комплекс «Гаммы», который, по данным сайта организации, был создан и введен в эксплуатацию в 2019 г. «Комплекс имеет возможности выполнять заказы по единичному и мелкосерийному производству радиоэлектронной продукции, — говорится там же. — Производственный комплекс работает по нескольким основным направлениям: в сфере радиоизмерительной техники выполняет разработку и производство анализаторов сигналов и спектра, генераторов сигналов, а также поверку и сервисное обслуживание средств измерений; в сфере ИБ разрабатывает и производит измерительные антенны, средства технической защиты информации, ПЭВМ в защищенном исполнении и сопутствующее ПО; в сфере ИТ выполняет производство средств сетевой безопасности».

В этом же здании находится Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума (НИЦПВ). По его собственным данным, он является научным метрологическим центром в области создания и применения эталонов единицы длины в микро- и нанометровом диапазонах, создания методов и средств метрологического обеспечения акустико-эмиссионной аппаратуры и преобразователей акустической эмиссии, зондовой микроскопии: растровой электронной, просвечивающей электронной, сканирующей туннельной и атомно-силовой микроскопии.

В соответствии с ТЗ одного из тендеров, реконструкция этого здания должна завершиться до 31 декабря 2025 г. Подрядчику на осуществление строительного контроля за выполнением работ, помимо прочего, необходимо будет подготовить документы и заключение договора аренды земельного участка на период строительства с компетентными органами. Также ему предстоит подготовить документы и получение разрешения на строительство, обеспечить выполнение технических условий на присоединение, а при необходимости на вынос, перекладку и устройство временных инженерных сетей и сооружений.