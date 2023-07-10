«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность

Первый крупный апдейт Squadus

Как стало известно CNews, разработчик российского пакета офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила первое крупное обновление единого цифрового рабочего пространства Squadus.



В релизе были значительно улучшены функции безопасности и технологии поиска, а также появилась возможность создавать опросы в конференциях.

На вопрос CNews об особенностях релизного цикла Squadus в компании ответили, что согласно дорожной карте нового продукта, планируется не менее четырех релизов этого решения в год. Обновления Squadus будут выходить параллельно с основными выпусками продуктов «Моего офиса».

Релиз наиболее актуальной версии «Моего офиса» под номером 2.5 состоялся в июне 2023 г. Одним из самых заметных его новшеств стала возможность работы с электронными подписями для осуществления юридически значимого документооборота. В общей сложности релиз принес около 1,3 тыс. изменений.

Новшества в релизе

С выходом версии 1.1 в Squadus появилась функция запрета копирования и пересылки содержимого зашифрованных чатов. Ее можно включить в командах, каналах, обсуждениях и личной переписке. После активации функции этой система пресекает попытки копирования или пересылки сообщений, включая вложения, в другие чаты.

В Squadus 1.1 была добавлена возможность создания опросов в конференциях. Функция доступна всем участникам встречи. Количество опросов в пределах одного чата не ограничено.

Проведение опроса в конференции Squadus

Новая возможность позволяет оперативно получать обратную связь в реальном времени, прямо в ходе сеанса, притом в наглядном формате.

Результаты опроса в конференции Squadus

В новой версии решения появился автоматический межъязыковой поиск по контактам и чатам. Теперь пользователю больше не требуется запоминать, точное название контакта или чата в каталоге. Переключать раскладку тоже не потребуется – система поиска автоматически транслитерирует название искомого объекта.

Умный поиск по списку контактов Squadus

Как рассказали CNews в «Моем офисе», в основе поисковой системы Squadus лежат технологии, задействованные в другом продукте компании – почтовой системе Mailion, первый релиз которой состоялся в июне 2022 г.

Помимо прочего, в релизе Squadus 1.1 появилась регистрация событий информационной безопасности, а также их отправка в формате CEF по протоколу syslog.

Новая функциональность позволяет фиксировать все действия пользователей, которые могут повлиять на целостность и конфиденциальность информации, а также восстанавливать истории действий с идентификацией самой активности и времени ее совершения.

Что такое Squadus

Squadus – единое цифровое рабочее пространство, сравнительно новый программный продукт «Моего офиса», который предоставляет инструменты для совместной работы и взаимодействия команд. С помощью решения пользователи могут работать с документами в чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах.

«Squadus обладает функциональностью, привычной пользователям Microsoft Teams и Slack. В частности, в программе есть аналогичные группы коммуникаций, такие как команды и каналы, а также возможность их гибкого структурирования, которые активно используют пользователи Teams», – заявил представитель «Моего офиса» в ответ на вопрос CNews о возможности применения Squadus в качестве полноценной альтернативы Teams и Slack.

Squadus обладает возможностью нативной интеграции с продуктами экосистемы «Моего офиса» – аналогично интегрируемости Microsoft Teams с Microsoft 365 и множественным интеграциям Slack.



В компании также подчеркивают, что набор функциональных возможностей упомянутых выше продуктов может отличаться, и у каждого из продуктов «есть своя уникальная функциональность и потенциал развития».

Еще одно важное отличие Teams и Slack от Squadus заключается в том, что последнее является решением, развертываемым в инфраструктуре заказчика (on-premise) в отличие от решений конкурентов, работающих в облаке (SaaS).