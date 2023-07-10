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«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность

Единое цифровое рабочее пространства Squadus разработки компании «Мой офис» получило первое значительное обновления, которое привносит доработанные функции безопасности, усовершенствованные технологии поиска и расширяет возможности конференций. Squadus интегрирован с продуктами экосистемы «Моего офиса» и обладает функциональностью, привычной пользователям Microsoft Teams и Slack.

Первый крупный апдейт Squadus

Как стало известно CNews, разработчик российского пакета офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила первое крупное обновление единого цифрового рабочего пространства Squadus.

В релизе были значительно улучшены функции безопасности и технологии поиска, а также появилась возможность создавать опросы в конференциях.

На вопрос CNews об особенностях релизного цикла Squadus в компании ответили, что согласно дорожной карте нового продукта, планируется не менее четырех релизов этого решения в год. Обновления Squadus будут выходить параллельно с основными выпусками продуктов «Моего офиса».

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Фото: «Мой офис»
«Мой офис» обновил Squadus

Релиз наиболее актуальной версии «Моего офиса» под номером 2.5 состоялся в июне 2023 г. Одним из самых заметных его новшеств стала возможность работы с электронными подписями для осуществления юридически значимого документооборота. В общей сложности релиз принес около 1,3 тыс. изменений.

Новшества в релизе

С выходом версии 1.1 в Squadus появилась функция запрета копирования и пересылки содержимого зашифрованных чатов. Ее можно включить в командах, каналах, обсуждениях и личной переписке. После активации функции этой система пресекает попытки копирования или пересылки сообщений, включая вложения, в другие чаты.

В Squadus 1.1 была добавлена возможность создания опросов в конференциях. Функция доступна всем участникам встречи. Количество опросов в пределах одного чата не ограничено.

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Проведение опроса в конференции Squadus

Новая возможность позволяет оперативно получать обратную связь в реальном времени, прямо в ходе сеанса, притом в наглядном формате.

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Результаты опроса в конференции Squadus

В новой версии решения появился автоматический межъязыковой поиск по контактам и чатам. Теперь пользователю больше не требуется запоминать, точное название контакта или чата в каталоге. Переключать раскладку тоже не потребуется – система поиска автоматически транслитерирует название искомого объекта.

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Умный поиск по списку контактов Squadus

Как рассказали CNews в «Моем офисе», в основе поисковой системы Squadus лежат технологии, задействованные в другом продукте компании – почтовой системе Mailion, первый релиз которой состоялся в июне 2022 г.

Помимо прочего, в релизе Squadus 1.1 появилась регистрация событий информационной безопасности, а также их отправка в формате CEF по протоколу syslog.

Новая функциональность позволяет фиксировать все действия пользователей, которые могут повлиять на целостность и конфиденциальность информации, а также восстанавливать истории действий с идентификацией самой активности и времени ее совершения.

Что такое Squadus

Squadus – единое цифровое рабочее пространство, сравнительно новый программный продукт «Моего офиса», который предоставляет инструменты для совместной работы и взаимодействия команд. С помощью решения пользователи могут работать с документами в чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах.

«Squadus обладает функциональностью, привычной пользователям Microsoft Teams и Slack. В частности, в программе есть аналогичные группы коммуникаций, такие как команды и каналы, а также возможность их гибкого структурирования, которые активно используют пользователи Teams», – заявил представитель «Моего офиса» в ответ на вопрос CNews о возможности применения Squadus в качестве полноценной альтернативы Teams и Slack.

Squadus обладает возможностью нативной интеграции с продуктами экосистемы «Моего офиса» – аналогично интегрируемости Microsoft Teams с Microsoft 365 и множественным интеграциям Slack.

В компании также подчеркивают, что набор функциональных возможностей упомянутых выше продуктов может отличаться, и у каждого из продуктов «есть своя уникальная функциональность и потенциал развития».

Еще одно важное отличие Teams и Slack от Squadus заключается в том, что последнее является решением, развертываемым в инфраструктуре заказчика (on-premise) в отличие от решений конкурентов, работающих в облаке (SaaS).

Дмитрий Степанов

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