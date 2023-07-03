Впервые в истории на людях испытывается лекарство от смертельной болезни, разработанное ИИ. Его создал выходец из СССР

Средство для лечения идиопатического легочного фиброза было создано целиком искусственным интеллектом. Сейчас оно проходит уже вторую фазу испытаний с применением плацебо.

Первое в истории ИИ-лекарство

Начались клинические испытания первого лекарства, целиком разработанного искусственным интеллектом (ИИ), сообщает CNBC. Препарат INSO18_055 предназначен для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ), довольно распространенного хронического заболевания, в результате которой легочная ткань покрывается рубцами.

Только в США от этого заболевания сейчас страдают до 100 тыс. человек. Без лечения оно способно свести пациента в могилу в течение 2-5 лет.

Применяемые на сегодняшний день лекарства преимущественно нацелены на замедление развития заболевания, но нередко дают крайне неприятные побочные эффекты.

Препарат INSO18_055 создавался с целью преодолеть основные проблемы современных лекарств от ИЛФ.

Непосредственным изготовителем препарата является биотехнологический стартап Insilico Medicine, чья штаб-квартира располагается в Гонконге. Его основатель и исполнительный директор Александр Жаворонков родился в 1979 г. в Риге (тогда СССР), учился в Канаде и США, защитил кандидатскую диссертацию в Москве в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Фото: ru.freepik Первый лекарственный препарат, разработанный ИИ, проходит клинические испытания

«Это первый в истории препарат, выработанный генеративным ИИ, который достиг второй фазы клинических испытаний на людях, — утверждает Жаворонков. — Существуют уже и другие лекарства, выработанные ИИ, но наше — первое, где ИИ определил и ключевой объект воздействия, и строение препарата».

По словам Жаворонкова, когда компания создавалась, ее основатели сразу же сосредоточились на алгоритмах — на разработке технологии, способной самостоятельно обнаруживать и конструировать новые молекулы.

«В те дни я и представить себе не мог, что наши ИИ-лекарства будут проходить клинические испытания на пациентах. Но мы поняли, что для адекватной проверки нашей ИИ-платформы необходимо не только создать новые препараты с новым механизмом действия, но и довести их до клинической проверки. Только тогда можно будет сказать, что наша технология работает», — отметил Жаворонков.

Фаза 2

В настоящее время лекарство проходит двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, в котором участвуют 60 пациентов в 40 разных клиниках США и Китая. Если эта фаза пройдет успешно, испытание продолжится с большим количеством вовлеченных людей. Текущее исследование займет около 12 недель, а его итоги планируется подвести в следующем году.

«Использование ИИ для создания новых лекарств — один из основных аргументов в пользу продолжения его разработок на фоне растущих по всему миру опасений, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Судя по всему, ИИ действительно сможет продвинуть медицину далеко вперед. Проблема в том, что он с той же эффективностью способен создавать и новые отравляющие вещества и оружие. ИИ — сам по себе потенциальное оружие, которое нуждается в жестком контроле. Что же касается усилий по созданию с его помощью новых средств спасения жизней, то это можно только приветствовать».

Еще два препарата, созданных Insilico Medicine при участии ИИ, сейчас проходят клинические испытания: лекарство от COVID-19 (на первой фазе) и препарат против онкологических заболеваний, который должен будет помочь в лечении твердых опухолей. Они, однако, были созданы ИИ лишь частично.