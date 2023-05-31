Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО

Минпромторг предоставит холдингу «Т1» субсидию на разработку ПО. Размер поддержки на ближайшие пять лет составит 2,5 млрд руб. Компания планирует к этому сроку разработать продукт класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов.

Субсидия от Минпромторга

Холдинг «Т1» получит от Минпромторга субсидию в размере 2,5 млрд руб. на пять лет. Об этом представитель компании рассказал «Коммерсанту».

Господдержка предоставлена для разработки продукта класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов. Продукт будет предназначен для инженеров-конструкторов и инженеров-расчетчиков в конструкторских бюро. Его могут применять в приборостроении, авиастроении, ракетно-космической и нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, судостроении, энергетике и т. д.

«Т1» уже получил первые транши от министерства. В холдинге рассчитывают, что за пять лет разработают линию ПО для расчетов, необходимых при создании компонентной базы электроники, приборных блоков, элементов и конечных изделий.

Новое направление

Центр компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации «Т1» был создан в марте 2021 г. В октябре 2022 г. CNews писал о планах холдинга заняться разработкой решений для автоматизации инженерных расчетов. По заверению компании, продукт «Т1» может заменить такие решения зарубежных вендоров как Ansys, Simcenter Star-CCM+, Simcenter 3D и Simcenter FLOEFD (Siemens PLM).

Уже тогда в «Т1» задумывались о том, чтобы воспользоваться грантовой поддержкой Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям («Фонд Бортника») и «Сколково».

В феврале 2023 г. «Т1» нанял десятки ИТ-специалистов из закрывшихся российских представительств иностранных компаний. В частности, команда из 50 человек состоит из ключевых специалистов американских Honeywell и Emerson, шведско-швейцарской компании ABB, японской Yokogawa и других. Они должны были заняться разработкой, внедрением и техподдержкой решений промышленной автоматизации.

Выручка «Т1»

Примечательны финансовые показатели холдинга. По итогам 2022 г. оборот компании достиг 166,7 млрд руб. с НДС, увеличившись на 90% (в 2021 г. — 87,7 млрд руб.). На выручку в первую очередь повлияли разработка, поставка и внедрение ПО, техподдержка, облачные сервисы. Кроме того, на показателях отразился существенный рост спроса заказчиков в рамках потребности обеспечения технологической независимости — от доработки и внедрения отечественных программных продуктов до поставок оборудования.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Т1» на 69,4% принадлежит Юлии Манкос через «Сирокко Технолоджи», 30,5% сосредоточено у ООО УК «Нрк-Капитал (Эссет менеджмент)». В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), ПРО («продукты и партнерства»), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».