Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

Новый продукт «Астры»

Как стало известно CNews, группа «Астра» вывела на рынок новый продукт – Termidesk Terminal, решение для построения терминальных ферм на основе операционных систем Windows и собственной ОС компании Astra Linux.

Программный продукт позволяет обеспечить централизованный доступ к виртуальным рабочим местам и приложениям без необходимости применения платформ виртуализации, предоставляя удаленный доступ множеству пользователей к одной ОС, рассказал CNews представитель «Астры».

Новое решение позиционируется в качестве отечественной замены терминальным сервисам американской корпорации Microsoft – стеку решений, включающему RDS (Remote Desktop Services; службы удаленного рабочего стола) и Windows Server.

Целевая аудитория Termidesk Terminal – коммерческие, бюджетные организации и государственные учреждения, сообщил CNews представитель компании – разработчика.

Разработка компании «Увеон»

Разработкой Terminal Termidesk занимается компания «Увеон – облачные технологии», входящая в состав группы «Астра».

В разговоре с CNews директор по развитию компании Денис Мухин сообщил, что разработка продукта – от концепта до первого релиза – заняла около шести-семи месяцев. Релиз состоялся 28 апреля 2023 г. Иностранцы, по его словам, к процессу не привлекались – работа всегда велась внутри компании исключительно силами отечественных специалистов.

На вопрос CNews о наличии заказчиков, заинтересованных в новом решении, Мухин ответил, что продажи продукта фактически еще не начались – официально они стартуют в июне 2023 г. Он также подчеркнул, что в компании фиксируют существенный спрос на новое решение, в особенности, со стороны региональных компаний и государственных структур.

Особенности Terminal Termidesk

Серверная часть продукта Termidesk Terminal поддерживает только Astra Linux и Windows. Клиентские устройства могут быть под любыми ОС Linux или Windows.

В состав Termidesk Terminal входит клиент подключений – программа, которая устанавливается на пользовательское устройство и осуществляет установление сетевого соединения с диспетчером подключений, работающим на стороне сервера, а также запуск необходимых пользователю приложений. Взаимодействие между компонентами осуществляется посредством одного из двух поддерживаемых протоколов удаленного доступа: открытого SPICE (принадлежит Red Hat) или проприетарного RDP (владелец – Microsoft).

Терминальный сеанс Windows 10 в Termidesk Terminal

В Termidesk Terminal реализован собственный терминальный сервер «Астры» на базе Astra Linux, получивший название STAL. Он обеспечивает подключение пользовательских компьютеров к виртуальным рабочим местам с ОС Astra Linux посредством сеанса удаленного терминала.

В решении представлены шаблоны мониторинга работоспособности всех компонентов системы (Health Check) с учетом нового планировщика задач. Также реализованы возможности по управлению питанием виртуального рабочего места для различных платформ виртуализации.

Отличия от Termidesk VDI

Все функциональные возможности Terminal Termidesk также доступны в продукте Termidesk VDI, отмечают в группе «Астра». Это программный инструмент для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Inftrastructure; VDI) централизованным способом, первую версию которого «Увеон» представил в 2019 г.

Интерфейс панели управления Termidesk

В отличие от новинки, он обеспечивает автоматизацию развертывания терминальных ферм на платформах виртуализации, а также возможность реализации VDI-инфраструктуры, когда у каждого пользователя рабочий стол формируется на своей выделенной виртуальной машине с собственными ОС и набором приложений. В частности, Termidesk VDI 4.0, релиз которого состоялся в феврале 2023 г., поддерживает такие системы виртуализации как Vmmanager, zVirt, Aerodisk, Vmware, oVirt, OpenStack, а также собственной платформы группы «Астра» под названием «Брест».

В презентации, посвященной Termidesk, которая опубликована на официальном сайте продукта, уточняется, что целевой аудиторией Termidesk Terminal являются небольшие организации, в том числе представляющие малый и средний бизнес, региональные и федеральные органы исполнительной власти. В то же время Termidesk VDI, скорее, нацелен на средние и крупные структуры, принадлежащие к финансовому сектору, нефтегазововый бизнес, госкорпорации.

Termidesk VDI в презентации представлен как альтернатива зарубежным решениям Citrix Virtual Apps & Desktops и Vmware Horizon.

Citrix и Vmware приостановили свою работу на территории России весной 2022 г. в связи с украинскими событиями. Осенью 2022 г. последняя начала ликвидацию своего российского юридического лица.

Обновление Termidesk VDI

Решение Termidesk VDI, по заявлению разработчика, также приобрело некоторые новые возможности, востребованные его пользователями.

В частности, появился механизм единого входа (Single Sign-On; SSO) в ОС Astra Linux на протоколе SPICE, а в интерфейс был добавлен механизм создания отчетов. Разработчики также акцентируют внимание на ощутимом улучшении работы системы с платформой виртуализации Vmware.

В обновленной версии Termidesk VDI теперь присутствует поддержка Vmware версии 7.x, внедрен дополнительный механизм работы с хранилищем без использования планировщика распределенных ресурсов (Distributed Resource Scheduler; DRS) и с технологией Full Clone (точная копия виртуальной машины).

Программные решения «Астры»

Помимо Termidesk, в продуктовый портфель группы «Астра» входят операционная система Astra Linux (компании «Русбитех-Астра»), платформа виртуализации «Брест», корпоративная почта RuPost, решение для управления доменом ALD Pro (аналог Microsoft Active Directory, представленный в ноябре 2021 г.), инструменты резервного копирования RuBackup (компания «Рубэкап»), а также СУБД «Астра база данных тантор платформа» (разработка «Тантор лабс», контроль над которой «Астра» получила в октябре 2022 г.).