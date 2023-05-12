Военно-страховая компания переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes

Дочерняя структура «Инфосистем джет» внедрила свою платформу управления контейнерами Kubernetes в страховой компании из списка топ-5 на этом рынке — «Страховом доме ВСК» (исторически ВСК — «Военно-страховая компания»).

Внедрение «Штурвала» в ВСК

«Страховой дом ВСК» завершил пилотную миграцию на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes. Проект был осуществлен дочерней структурой «Инфосистем джет» — российским разработчиком программных продуктов «Лаборатория числитель» и собственной ИТ-компанией ВСК — «Высокими цифровыми технологиями» (ВЦТ). Непосредственно на «Штурвал» было переведено микросервисное приложение ВСК Marlin. Об этом CNews рассказали представители «Лаборатории числитель».

«Страховой дом ВСК» (исторически ВСК — «Военно-страховая компания»), по собственным данным входит в пятерку крупнейших страховых организаций России. По итогам 2022 г. сборы по страхованию имущества юрлиц составили 7,3 млрд руб., по страхованию ипотеки — 6,3 млрд руб., объем выплат клиентам превысил 37,9 млрд руб.

Marlin — это оригинальная разработка ВСК, которая автоматизирует рутинные ИТ-операции и позволяет высвободить ресурсы разработчиков для написания кода. В ВСК она в 2022 г. сократило количество рутинных операций на 48%, при этом число используемых микросервисов увеличилось более чем в три раза — с 201 до 667, заверяют разработчики.

Фото: ru.freepik «Страховой дом ВСК» начал работать на платформе «Штурвал»

Как отмечают в ВСК, с точки зрения пользователя, Marlin представляет собой портал — единое окно для ИТ-разработчика, в котором можно получить весь спектр услуг, закрывающий потребности на любом этапе разработки и эксплуатации: создавать репозитории для хранения кода, выполнять компиляцию и сборку приложения, разворачивать его на контролируемых платформой средах исполнения OpenShift/OKD, запускать тестирование и получать обратную связь через инструменты журналирования и мониторинга.

Платформа управления контейнерами «Штурвал», в свою очередь, является собственным решением «Лаборатории числитель». Компания специализируется на разработке по модели аутстаффинга (внештатного проектного привлечения программистов), а также на создании собственных продуктов в области Kubernetes, DevOps, облачных решений и мониторинга. «Штурвал» включен в реестр российского ПО.

Kubernetes представляет собой созданную в 2014 г. открытую платформу для автоматизации управления (оркестровки) контейнерами приложений. Предназначена для автоматизации их развертывания, масштабирования и координации контейнеров. Работа Kubernetes ориентирована на операционные системы семейства Linux: Ubuntu, CentOS и др.

Представители «Лаборатории Числитель» и их коллеги из ВЦТ не смогли прокомментировать CNews подробности проекта в течение двух рабочих дней. Поэтому не вполне понятно, идет ли речь о миграции Marlin на «Штурвал» с каких-либо ранее использовавшихся сторонних (например зарубежных) решений, или просто была обеспечена совместимости двух разработок — портирование.

В каком-то смысле в качестве подтверждения последней из версий можно воспринимать фрагмент официального сообщения ВЦТ. «По итогам проекта мы подтвердили совместимость двух решений. Партнерство с “Лабораторией числитель” позволит нам представить комплексный продукт для рынка», — отметили в организации.

Бизнес-параметры участников проекта

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лаборатория числитель» было зарегистрировано в Москве 24 мая 2019 г. Главным соучредителем организации с долей в 70% выступает АО «Инфосистемы джет». Оставшимися 30% владеет Андрей Самойлов — гендиректор лаборатории.

По сведениям «Контур.фокуса», по итогам 2022 г. выручка компании составила 65,6 млн руб. со снижением этого показателя на 41% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 231 тыс. руб. В 2021 г. она достигла 48,3 млн руб.

В этом смысле у материнской структуры «Числителя», компании «Инфосистемы джет» дела обстоят существенно лучше. По итогам 2022 г. выручка упала с 28,9 млрд руб. до 25,6 млрд руб. (на 11%), однако чистая прибыль выросла с 1,8 млрд руб. до 2,3 млрд руб.

Что касается ООО «Высокие цифровые технологии», то оно было зарегистрировано 2 ноября 2022 г. в поселке городского типа Сириус, административно относящегося к Сочи. Релевантные финансовые показатели у компании пока отсутствуют.

В отношении ее материнской структуры, «Страхового дома ВСК» в июле 2022 г. стало известно, что организация внедрила технологичный сервис «Цифровая клиника» и реализовала интеграцию «Европротокола онлайн» в собственное мобильное приложение «ВСК страхование». Это решение призвано в два раза сократить время с момента первичного обращения клиента до начала лечения.