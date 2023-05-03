«Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

МТС признала ошибкой запуск бизнеса по продаже и обслуживанию онлайн-касс и списала убытки на сумму 765 млн руб. Причиной стали существующие на рынке «коррупционные» схемы и сложности при продажах коробочных продуктов для малого бизнеса.

МТС «обжегся» об онлайн-кассы

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) признал ошибкой свои инвестиции в проект онлайн-касс. Об этом вице-президент оператора по стратегии Александр Горбунов заявил в ходе конференции «Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений».

Как МТС заходил на рынок операторов фискальных данных

В 2017 г. оператор МТС приобрел 50,8% долю в ООО «Облачный ритейл» (торговая марка Litebox), разрабатывающем ПО для автоматизации торговли. Сумма сделки составила 620 млн руб., из них 420 млн руб. было выплачено владельцам компании, а 170 млн руб. были направлены в уставной капитал компании.

Одновременно МТС заключил с владельцами «Облачный ритейл» опционы типа call- и put-, позволяющие оператору выкупить оставшуюся долю (49,125%) в компании, а создателям компании – продать МТС оставшуюся у них долю в компании. Опцион должен был реализовываться по итогам 2019 г.

Фото: МТС МТС признала ошибкой запуск бизнеса по продаже и обслуживанию онлайн-касс и списала убытки на сумму 765 млн рублей

Сделка была осуществлена в связи с тем, что в 2017 г. вступил в силу закон, обязывающий большинство торговых точек иметь кассовые аппараты с фискальными накопителями и подключением к интернету. Данные аппараты должны передавать чеки в электронном виде в Федеральную налоговую службу (ФНС) через специальные компании – операторов фискальных данных (ОФД), Тогда же «дочка» МТС – системный интегратор «Энвижн Груп» - получила статус ОФД.

В МТС надеялись на базе Litebox создать «МТС.Кассу», коробочное решения для малого бизнеса, предназначенное для полнофункциональной автоматизации торговой деятельности предприятия. Предполагалось, что соответствующий кассовый терминал будет работать в облачном ПО, передавая данные через мобильную сеть МТС или Wi-Fi. Также предполагалась интеграция с платежным сервисом «МТС.Деньги» и принадлежащим телекоммуникационному оператору МТС-банком.

Причины неудачи МТС

Как объясняет Александр Горбунов, при покупке «Облачный ритейл» ожидалось, что розничный бизнес полностью перейдет на облачные кассы. С учетом наличия технологий и каналов продаж у МТС будет синергетический эффект.

Но, оказалось, что прямые продажи на данном рынке «коррумпированы другими игроками», сетует Горбунов. «Кроме того, как всегда в малом бизнесе, коробочным продукт оказался не совсем «коробочным», - добавляет топ-менеджер МТС. – В итоге началась борьба за выживание».

Уже по итогам 2018 г. МТС списал убытков из-за обесценивания «Облачный ритейл» на сумму 765 млн руб. Тем не менее, в 2021 г. МТС все равно консолидировал 100% долю в компании. В 2022 г. «Энвижн Груп» был исключен из реестра ОФД.

Российский рынок онлайн-касса

Согласно данным CNews Analytics, по итогам 2022 г. лидером среди ОФД по числу подключенных касс является компания «Платформа ОФД» (29,9%), на втором месте «Такском» - 13,8%, на третьем «Первое ОФД» (12,1%).

Другие ошибочные инвестиции МТС

Были у МТС и другие ошибки при покупке непрофильных активов. Так, в 2018 г. оператор приобрел 100% в «Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных мероприятий» (МДТЗК, торговая марка Ticketland) и 78,2% в «Культурная служба» (бренд «Пономиналу.ру). Сумма обеих сделок составила 3,64 млрд руб., впоследствии МТС увеличила до 100% свою долю в «Культурная служба».

Обе приобретенные компании занимаются онлайн-продажами билетов на культурно-массовые мероприятия. Однако, как признает Горбунов, оказалось, что «большие данные в театре не работают». В то же время у МТС с приобретенными компаниями нашлись другие синергии.

Особенно проблемным для указанных сервисов стал 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса до лета действовал запрет на проведение массовых мероприятий. По итогам первого полугодия 2020 г. МТС списала убытков из-за обесценивания указанных сервисов на сумму 2,65 млрд руб. Впрочем, по итогам всего 2020 г., благодаря восстановлению работы бизнеса, сумма списаний сократилась до 1,28 млрд руб.

Удачные непрофильные направления для МТС

У МТС есть и удачные примеры инвестиций в стартапы. Например, Горбунов считает таким онлайн-кинотеатр Kion, запущенный в 2021 г. и занимающийся, в том числе, производством собственного контента. Или созданное недавно подразделение по кибер-безопасности MTS red, которые предлагает услуги автоматической идентификации на веб-сайтах, защищенного виртуального сотового оператора и поиска уязвимостей в ИТ-системах предприятия.