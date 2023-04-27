Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux

Госзаказчики утратили интерес к Microsoft Windows

Представители российского государственного сектора практически полностью отказались от приобретения лицензий операционной системы (ОС) Windows корпорации Microsoft, базирующейся в США. В I квартале 2023 г. была проведена лишь одна закупка такого рода. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на подсчеты проекта «Контур.Торги». Какая из госструктур выступила тем единственным заказчиком, источник не уточняет.

По итогам же 2022 г. на закупку Windows было потрачено 57 млн руб. – на 82% меньше в сравнении с совокупными расходами отечественных госзаказчиков на приобретение американской проприетарной ОС годом ранее.

Согласно исследованию, по итогам 2019 г. было опубликовано 305 закупок на сумму 216,4 млн руб., в 2020 г. число закупок выросло до 314, а в деньгах их суммарный объем вырос примерно на треть – до 282,2 млн руб. В 2021 г. соответствующие показатели достигли уровня 414 закупок и 326 млн руб. Таким образом, Microsoft заработала на Windows для российского госзаказа на 15,5% больше, чем в 2020 г.

Российский Linux на подъеме

Последовательное снижение объема закупок лицензий Windows с 2022 г. эксперты связывают с миграцией госсзаказчиков на российские операционные системы, среди которых наиболее востребованными, по оценке аналитиков, являются Astra Linux и «Ред ОС». Эти программные продукты, как и большинство отечественных ОС, построены на основе ядра Linux, а также иного системного и прикладного ПО с открытым исходным кодом.

Решения ГК «Астра» и компании «Ред софт» включены в реестр отечественного ПО Минцифры и сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Как отмечает источник, в 2021 г. была осуществлена 81 закупка Astra Linux в общей сложности на 92 млн руб. Что касается «Ред ОС», аналитики сообщают о 18 закупках продукта компании «Ред софт» на 10 млн руб.

В 2022 г., судя по данным исследования, которые приводят «РИА Новости» начался настоящий бум импортозамещения: на приобретение Astra Linux российский госзаказчик потратил почти в 15,5 раз больше, нежели в 2021 г. – 1,398 млрд руб. при 228 опубликованных закупках. Успехи «Ред софт» оказались несколько скромнее – как в абсолютных, так и в относительных значениях: 33 закупки на 44 млн руб.

В 2021-2022 гг. CNews неоднократно писал о проектах по миграции на отечественный Linux, реализуемых госструктурами и компаниями с госучастием. В частности, Astra Linux в 2022 г. приобретали «Росатом», «Атомфлот» и МВД. «Транснефть» закупала «Ред ОС» еще в 2021 г.

Наконец, в 2023 г. было проведено 50 сделок по закупке Astra Linux на 57 млн руб., а по «Ред ОС» – 3 сделки на 11,9 млн руб.

Бегство Microsoft

В «Контур.Торгах» резкий взлет уровня интереса госзаказчика к отечественным операционным системам связывают с приостановкой деятельности Microsoft в России весной 2022 г, отмечают «РИА Новости».

В начале марта 2022 г. на фоне событий на Украине «Гигант из Редмонда» объявил о бессрочном прекращении продаж ПО и услуг клиентам на территории России. Однако менее чем через месяц стало известно о намерении корпорации продолжить сотрудничество с российскими организациями, не попавшими под международные санкции.

В июне 2022 г. президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) в интервью The Washington Post заявил о том, что компания планирует полностью свернуть свой бизнес в России, но поэтапно и без лишней спешки. В этом же месяце Bloomberg сообщил о планах Microsoft по сокращению бизнеса в России, которое, как ожидалось, затронет более 400 местных сотрудников.

В апреле 2023 г. стало известно о том, что Microsoft решила не торопиться с ликвидацией своего российского представительства и вместо этого предпочла стратегически занять выжидательную позицию. Компания «будет продолжать следить за изменениями в существующих ограничениях и принимать решения о деятельности в России, исходя из дальнейшего развития ситуации», говорилось в финансовом отчете российского юрлица корпорации.

Ранее CNews писал, что Минфин США оштрафует Microsoft на смехотворные в масштабах многомиллиардной выручки корпорации $3 млн за экспорт продуктов и услуг на подсакнционные территории, в том числе в Россию. Большая часть экспортных нарушений, связанных с клиентами из нашей страны, по данным ведомства, была совершена в 2012-2019 гг.