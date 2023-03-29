Один из главных аэропортов России внедрит отечественное ПО, подружив его с «зоопарком» западного «железа»

Контроль багажа — для «Пулково»

Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» — ООО «Воздушные ворота северной столицы» — готов потратить 39,1 млн руб. на внедрение информсистемы сверки багажа. Данные об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной договора в тендере, который был объявлен оператором 23 марта 2023 г. в формате конкурентных переговоров, участниками которых могут выступить только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки от претендентов принимаются до 30 марта. Подведение итогов намечено на 5 апреля. Фронт работ рассчитан на 90 дней с момента подписания договора.

Непременным условием для будущего исполнителя проекта является использование российского программного обеспечение из реестра отечественного ПО при Минцифры.

Запланированная к внедрению система в общепринятой терминологии относится к классу BRS (от англ. Baggage Reconciliation System — система сверки багажа). В упомянутом реестре с использованием такой аббревиатуры можно обнаружить продукт «Система контроля загрузки багажа TransBRS». Его правообладателем выступает зарегистрированное в Москве в декабре 2009 г. ООО «Аэрософт». Его единственным учредителем выступает Виталий Блюмин.

Редакция ожидает от заказчика комментариев относительно того, рассчитывает ли аэропорт получить от внедрения новой информсистемы какой-либо экономический эффект.

Некоторые технические подробности

Из тендерного техзадания следует, что система сверки BRS предназначена для идентификации, отслеживания и контроля комплектации багажа в аэропорту до его загрузки на борт воздушного судна.

Система должна автоматически формировать печатную форму так называемого багажного манифеста по заданным параметрам: рейс, авиакомпания, место комплектации багажа. Также она должна обеспечивать возможность сканирования багажных бирок и обеспечивать функциональность мобильного ПО при работе с ручными сканерами бирок.

Серверная часть ПО системы должна быть размещена на виртуальных серверах «Воздушных ворота северной столицы». Критически важные элементы системы должны быть задублированы в отказоустойчивом кластере. «Все элементы системы, в том числе серверная часть, приложения и базы данных должны быть установлены на инфраструктуре заказчика», — подчеркивается в ТЗ.

Исполнитель должен либо предоставить собственное периферийное оборудование для работы системы, либо использовать, что уже имеется у заказчика. В частности, «Пулково» располагает 45 мобильными терминалами сбора данных Motorola Symbol MC92N0 (США) под управлением ОС Microsoft Windows Mobile 6.5.

Кроме того, в аэропорту используется два принтера печати багажных бирок Intermec FP2I Custom TK 180 (США) и пять принтеров печати багажных манифестов Canon Uniflow IR 4225i (Япония).

Новая система должна быть интегрирована и работать совместно с уже существующими в «Пулково» операционной базой данных аэропорта AODB, система обмена и доставки стандартных багажных сообщений, системами обработки и розыска багажа.

Специфика деятельности «Воздушных ворот северной столицы»

«Воздушные ворота северной столицы» управляет аэропортом «Пулково» с 29 апреля 2010 г. «Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств, — сообщается на сайте аэропорта. — Общий объем инвестиций в развитие аэропорта в период с 2010 по 2015 гг. включительно составил 1,2 млрд евро». Одной из авиакомпаний с местом базирования в «Пулково» является «Россия».

Наравне с управлением операционной деятельностью аэропорта, важной задачей в работе организации заявлена реконструкция и модернизация аэропорта, обеспечивающая обслуживание пассажиров на уровне С по классификации IATA.

«В состав акционеров консорциума «Воздушные ворота северной столицы» входят компании “ВТБ капитал”, “Фрапорт АГ”, Суверенный фонд Катара, а также консорциум международных инвесторов», — говорится на сайте «Пулково».

В то же время по данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем «Воздушные ворота северной столицы» официально выступает кипрская компания с ограниченной ответственностью «Талита трейдинг лимитед».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. российское ООО оператора продемонстрировало выручку в 16,4 млрд руб. с приростом этого показателя на 60% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб.