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У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

«ВЭБ.РФ» отсудил у зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем» 1,3 млрд евро. Речь идет о поручительству по кредиту, выданному «ВЭБ.РФ» заводу «Ангстрем-Т» - некогда дружественному «Ангстрем». Сам «Ангстрем» пытался откреститься от данного поручительства, но безуспешно, так как оба завода принадлежали экс-министру связи Леониду Рейману.

«ВЭБ.РФ» выиграл иск к «Ангстрем»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к зеленоградскому микроэлектронному заводу (АО) «Ангстрем» на 1,3 млрд евро. Информация об этом есть в судебной картотеке.

Представители АО «Ангстрем» к моменту публикации не ответили на вопросы CNews.

Откуда у «Ангстрем» возникла задолженность перед «ВЭБ.РФ»

История вопроса началась в 2008 г. Тогда АО «Ангстрем» вместе с дизайн-центром «Ангстрем-М» и строящимся перспективным предприятием «Ангстрем-Т» входили в одну группу компаний. Госбанк ВЭБ (предшественник «ВЭБ.РФ») под гарантии Правительства России предоставил «Ангстрем-Т» кредитную линию объемом до 850 млн евро на строительство нового производства по технологии 120 нм и закупки для него оборудования у немецкой фабрики AMD.

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Фото: «ВЭБ.РФ»
«ВЭБ.РФ» отсудил 1,3 млрд евро у зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем» как поручителя по кредите, выданному заводу «Ангстрем-Т»

Из-за кризиса 2008 г. проект забуксовал и оборудование AMD долгое время находилось на складе в Нидерландах. В начале 2010-х годов ВЭБ рассматривал возможность забрать себе 100% акций «Ангстрем-Т», находящихся у него в залоге.

Однако на тот момент предприятия группы «Ангстрем» находились под контролем структур экс-министра связи Леонида Реймана. В 2012 г. было объявлено о покупке Рейманом 100% акций «Ангстрем-Т» у кипрского офшора Runica Investment.

Тогда же Рейману удалось договориться с ВЭБ о продолжении обслуживания кредитной линии «Ангстрем-Т», при этом АО «Ангстрем» стало поручителем по кредитной линии.

Также завод достиг соглашения с американской корпорацией IBM об использовании более современной технологии выпуска микросхем - по топологии 90 нм. Оборудование AMD было завезено в Россию и смонтировано, а в 2015 г. даже объявлялось о запуске производства на «Ангстрем-Т».

Как «Ангстрем» пытался защищаться от претензий «ВЭБ.РФ»

Однако полноценно завод «Ангстрем-Т» так и не заработал. О наличии проблем в группе «Ангстрем» свидетельствовало произошедшее в 2016 г. банкротство «Ангстрем-М». Поскольку кредит «ВЭБ.РФ» так и не был погашен, в конце 2018 г. госкорпорация забрала себе 100% акций «Ангстрем-Т» (их собственником до той поры продолжал быть оффшор Runica Investment). Затем «Ангстрем-Т» был признан банкротом.

Сейчас «ВЭБ.РФ» через свою «дочку» «НМ-Тех» владеет «Ангстрем-Т» и пытается перезапустить производство. Также в 2019 г. госкорпорация предъявила иск к АО «Ангстрем» как поручителю по кредиту для «Ангстрем-Т» о взыскании задолженности.

Разбирательства тянулись несколько лет. Сначала они были отложены из-за эпидемии коронавируса. Затем АО «Ангстрем» предъявило встречный иск о расторжении договора поручительства с «ВЭБ.РФ», но он был отклонен.

АО «Ангстрем» выдвинуло собственный иск к «ВЭБ.РФ» о признании недействительной состоявшейся в конце 2018 г. сделки по продаже 100% акций «Ангстрем-Т» за 1 руб. от Runica Investments к «ВЭБ.РФ».

Истец настаивал на притворности данной сделки, а также на прекращении действия договора поручительства. На время рассмотрения данного иска разбирательство по иску «ВЭБ.РФ» к АО «Ансгтерм» было приостановлено.

В конце 2022 г. иск АО «Ангстрем» к «ВЭБ.РФ» был отклонен. В суде было установлено, что на момент рассматриваемых событий бенефициаром (конечным владельцем) офшора Runica Investments, единственного акционера «Ангстрем-Т», был Леонид Рейман, занимавший также пост председателя совета директоров «Ангстрем-Т». Он же был бенефициаром АО «Ангстрем», соответственно, сделка по продаже «Ангстрем-Т» в пользу «ВЭБ.РФ» не могла пройти помимо его воли.

Разбирательства «Банка «Зенит» с «Ангстрем» и его акционерами

После этого суд возобновил производство по иску «ВЭБ.РФ» к АО «Ангстрем» и полностью его удовлетворил. Мотивировочная часть решения суда еще не опубликована. Параллельно «ВЭБ.РФ» подал к АО «Ангстрем» еще один иск на сумму – на сумму 24,5 млрд руб. Заседаний по нему еще не было.

В дело же о взыскании с АО «Ангстрем» 1,3 млрд евро в качестве третьей стороны пытался включиться кредитор зеленоградского завода банк «Зенит», но получил отказ.

В 2019 и 2020 гг. банк «Зенит» выиграл два иска к АО «Ангстрем» на сумму 1 млрд руб. и 1,5 млрд руб. Поручителями по кредитам были акционеры АО «Ангстрем» «Контрактфинансгрупп» и «Ангстрем-Инвест», владеющие по 25% акций завода. Данные пакеты акций были залогами по кредитам, которые брал АО «Ангстрем».

Одновременно был запущен процесс банкротства «Контракфинансгрупп» и «Ангстрем-Инвест». Принадлежавшие им пакеты акций АО «Ангстрем» должны были быть выставлены на торги.

Однако затем процесс банкротства обоих компаний был прекращен, так как некое ООО «Правовая защита» решила погасить их задолженность. С таким поворотом не согласился банк «Зенит», так как он получил от ООО «Правовая защита» всего 50 млн руб. (балансовую стоимость соответствующих пакетов акций «Ангстрем»), тогда как в случае выставления на торги заложенных пакетов акций «Ангстрема» банк, по его мнению, мог бы получить 550 млн руб. Сейчас банк «Зенит» судится по вопросам банкротства обоих акционеров АО «Ангстрем».

Игорь Королев

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