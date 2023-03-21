У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

«ВЭБ.РФ» отсудил у зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем» 1,3 млрд евро. Речь идет о поручительству по кредиту, выданному «ВЭБ.РФ» заводу «Ангстрем-Т» - некогда дружественному «Ангстрем». Сам «Ангстрем» пытался откреститься от данного поручительства, но безуспешно, так как оба завода принадлежали экс-министру связи Леониду Рейману.

«ВЭБ.РФ» выиграл иск к «Ангстрем»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к зеленоградскому микроэлектронному заводу (АО) «Ангстрем» на 1,3 млрд евро. Информация об этом есть в судебной картотеке.

Представители АО «Ангстрем» к моменту публикации не ответили на вопросы CNews.

Откуда у «Ангстрем» возникла задолженность перед «ВЭБ.РФ»

История вопроса началась в 2008 г. Тогда АО «Ангстрем» вместе с дизайн-центром «Ангстрем-М» и строящимся перспективным предприятием «Ангстрем-Т» входили в одну группу компаний. Госбанк ВЭБ (предшественник «ВЭБ.РФ») под гарантии Правительства России предоставил «Ангстрем-Т» кредитную линию объемом до 850 млн евро на строительство нового производства по технологии 120 нм и закупки для него оборудования у немецкой фабрики AMD.

Фото: «ВЭБ.РФ» «ВЭБ.РФ» отсудил 1,3 млрд евро у зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем» как поручителя по кредите, выданному заводу «Ангстрем-Т»

Из-за кризиса 2008 г. проект забуксовал и оборудование AMD долгое время находилось на складе в Нидерландах. В начале 2010-х годов ВЭБ рассматривал возможность забрать себе 100% акций «Ангстрем-Т», находящихся у него в залоге.

Однако на тот момент предприятия группы «Ангстрем» находились под контролем структур экс-министра связи Леонида Реймана. В 2012 г. было объявлено о покупке Рейманом 100% акций «Ангстрем-Т» у кипрского офшора Runica Investment.

Тогда же Рейману удалось договориться с ВЭБ о продолжении обслуживания кредитной линии «Ангстрем-Т», при этом АО «Ангстрем» стало поручителем по кредитной линии.

Также завод достиг соглашения с американской корпорацией IBM об использовании более современной технологии выпуска микросхем - по топологии 90 нм. Оборудование AMD было завезено в Россию и смонтировано, а в 2015 г. даже объявлялось о запуске производства на «Ангстрем-Т».

Как «Ангстрем» пытался защищаться от претензий «ВЭБ.РФ»

Однако полноценно завод «Ангстрем-Т» так и не заработал. О наличии проблем в группе «Ангстрем» свидетельствовало произошедшее в 2016 г. банкротство «Ангстрем-М». Поскольку кредит «ВЭБ.РФ» так и не был погашен, в конце 2018 г. госкорпорация забрала себе 100% акций «Ангстрем-Т» (их собственником до той поры продолжал быть оффшор Runica Investment). Затем «Ангстрем-Т» был признан банкротом.

Сейчас «ВЭБ.РФ» через свою «дочку» «НМ-Тех» владеет «Ангстрем-Т» и пытается перезапустить производство. Также в 2019 г. госкорпорация предъявила иск к АО «Ангстрем» как поручителю по кредиту для «Ангстрем-Т» о взыскании задолженности.

Разбирательства тянулись несколько лет. Сначала они были отложены из-за эпидемии коронавируса. Затем АО «Ангстрем» предъявило встречный иск о расторжении договора поручительства с «ВЭБ.РФ», но он был отклонен.

АО «Ангстрем» выдвинуло собственный иск к «ВЭБ.РФ» о признании недействительной состоявшейся в конце 2018 г. сделки по продаже 100% акций «Ангстрем-Т» за 1 руб. от Runica Investments к «ВЭБ.РФ».

Истец настаивал на притворности данной сделки, а также на прекращении действия договора поручительства. На время рассмотрения данного иска разбирательство по иску «ВЭБ.РФ» к АО «Ансгтерм» было приостановлено.

В конце 2022 г. иск АО «Ангстрем» к «ВЭБ.РФ» был отклонен. В суде было установлено, что на момент рассматриваемых событий бенефициаром (конечным владельцем) офшора Runica Investments, единственного акционера «Ангстрем-Т», был Леонид Рейман, занимавший также пост председателя совета директоров «Ангстрем-Т». Он же был бенефициаром АО «Ангстрем», соответственно, сделка по продаже «Ангстрем-Т» в пользу «ВЭБ.РФ» не могла пройти помимо его воли.

Разбирательства «Банка «Зенит» с «Ангстрем» и его акционерами

После этого суд возобновил производство по иску «ВЭБ.РФ» к АО «Ангстрем» и полностью его удовлетворил. Мотивировочная часть решения суда еще не опубликована. Параллельно «ВЭБ.РФ» подал к АО «Ангстрем» еще один иск на сумму – на сумму 24,5 млрд руб. Заседаний по нему еще не было.

В дело же о взыскании с АО «Ангстрем» 1,3 млрд евро в качестве третьей стороны пытался включиться кредитор зеленоградского завода банк «Зенит», но получил отказ.

В 2019 и 2020 гг. банк «Зенит» выиграл два иска к АО «Ангстрем» на сумму 1 млрд руб. и 1,5 млрд руб. Поручителями по кредитам были акционеры АО «Ангстрем» «Контрактфинансгрупп» и «Ангстрем-Инвест», владеющие по 25% акций завода. Данные пакеты акций были залогами по кредитам, которые брал АО «Ангстрем».

Одновременно был запущен процесс банкротства «Контракфинансгрупп» и «Ангстрем-Инвест». Принадлежавшие им пакеты акций АО «Ангстрем» должны были быть выставлены на торги.

Однако затем процесс банкротства обоих компаний был прекращен, так как некое ООО «Правовая защита» решила погасить их задолженность. С таким поворотом не согласился банк «Зенит», так как он получил от ООО «Правовая защита» всего 50 млн руб. (балансовую стоимость соответствующих пакетов акций «Ангстрем»), тогда как в случае выставления на торги заложенных пакетов акций «Ангстрема» банк, по его мнению, мог бы получить 550 млн руб. Сейчас банк «Зенит» судится по вопросам банкротства обоих акционеров АО «Ангстрем».