Платную трассу Москва-Петербург оцифруют за 300 миллионов, чтобы запустить беспилотные авто

У скоростной автодороги М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом появится цифровой двойник. Открытый конкурс в электронной форме на его создание объявил Минтранс. Завершить проект исполнитель должен до конца 2023 г. за 300 млн руб. Цель проекта – обеспечить безопасное движение беспилотных автомобилей, в том числе, грузовиков.



Оцифровка трассы

У платной скоростной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца 2023 г. появится цифровой двойник. Он поможет вывести на дорогу беспилотные автомобили, в первую очередь грузовые. Информация об этом проекте появилась на портале «Госзакупки». Открытый конкурс по поиску подрядчика объявило Министерство транспорта. Протяженность пилотной дорожной зоны составит около 610 км.

Цифровой двойник — это виртуальная модель объектов, систем, процессов, которая точно воспроизводит форму и действия оригинала и синхронизирована с ним. Обычно двойник требуется, чтобы смоделировать, что будет происходить с оригиналом в тех или иных условиях, что помогает сэкономить время и средства, а также избежать вреда для людей и окружающей среды.

Заявки на вышеупомянутый тендер потенциальные подрядчики могут подавать до 30 марта 2023 г., итоги конкурса объявят 12 апреля 2023 г. Максимальная центра контракта – 300 млн руб. Исполнитель должен провести работы в четыре этапа до конца 2023 г. Первый завершится по плану 20 июня (он оценен в 15 млн руб.), второй – 20 июля (98 млн руб.), третий – 19 сентября (136,8 млн руб.), четвертый – 31 декабря (50,2 млн руб.). По итогам подрядчик должен разработать и настроить ПО демонстрационного макета цифрового двойника М-11, развернуть его на оборудовании в ЦОД и выполнить пусконаладочные и интеграционные работы.

Цифровой двойник трассы в пилотной зоне хотят создать для проведения испытаний сервисов дорожной инфраструктуры, а также высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Также проект требуется для поддержки автомобильных сервисов на базе технологий связи V2X, которые созданы для точного позиционирования, повышения безопасности движения, эффективности управления движением и поддержки беспилотных автомобилей.

Такие сервисы, в частности, способны собирать, аккумулировать и передавать данные о дорожных, транспортных, природно-климатических условиях, трафике и рельефа местности. ВАТС, в свою очередь, копят эту информацию через сенсоры, радары, лидары и камеры, а теперь у них появится возможность анализировать и сведения, поступающие от сервисов дорожной инфраструктуры.

«Использование цифрового двойника дороги может не только обеспечить безопасность движения ВАТС на автомобильных дорогах общего пользования, но и выстроить эффективные стандарты взаимодействия всех участников процесса эксплуатации ВАТС и оказания транспортных, логистических услуг», – отмечается в техзадании.

В рамках проекта также планируется создать целевую архитектуру решения на базе технологий V2X, готовую к тиражированию.

Что конкретно должно быть в «двойнике»

Из текста техзадания следует, что цифровой двойник М-11 должен состоять из сервисной V2X-платформы, цифровой карты трассы, автомобильного бортового оборудования OBU, которое устанавливается в машины, мобильного приложения и центра управления. Сервисная V2X-платформа должна быть интегрирована с элементами телекоммуникационной инфраструктуры, установленными на участках дороги пилотной зоны, и с автоматизированными системами управления дорожным движением.

Также в документе говорится, что сервисная V2X-платформа должна состоять из подсистем сервисов, интеграционной шины, платформы сбора и обработки данных, подсистемы аналитики данных, web-портала, подсистемы мониторинга и контроля функционирования и подсистемы информационной безопасности.

Что может помешать проекту

В документации конкурса оговаривается, что запуску беспилотных грузовых автомобилей в России сейчас мешает ряд препятствий. В частности, пока нет требований к инфраструктуре дорог, стандартов и требований к созданию, сертификации и эксплуатации такой инфраструктуры. Нет и унифицированных стандартов и требований по подключению к инфраструктуре автомобилей для движения в беспилотном режиме.

В то же время в ноябре 2022 г. в России было принято восемь ГОСТов для применения искусственного интеллекта в автотранспорте. Они регулируют то, как ИИ должен распознавать препятствия на дороге, как будет следить за полосой движения и тротуарами, и что в целом подразумевается под «интеллектуальной транспортной системой». Положения вступили в силу с 1 января 2023 г.

При этом, говорится в техзадании, интеллектуальные транспортные системы, которые могут «подружить» инфраструктуру и беспилотные автомобили, уже есть. Отмечается, что к 2030 г. от 10% до 30% автомобилей на российских дорогах общего пользования оснастят системами помощи водителю, и они будут иметь уровень автономности не ниже двух по пятибалльной шкале.

В беседе с CNews Султан Жанказиев, президент Ассоциации транспортных инженеров назвал главные препятствия для запуска беспилотных грузовиков на данном этапе.

«Если беспилотные грузовики принимают решения только на основе своих сенсоров, им часто требуется дополнительная информация – особенно, при неблагоприятных погодных условиях и транспортных ситуациях, когда необходимо принимать решения в состоянии "сенсорного голода", – отметил эксперт. – Такими дополнительными источниками информации и являются цифровые двойники и динамические цифровые карты дорожного движения, взаимодействующие с интеллектуальной дорожной инфраструктурой и ИТС».

По его словам, чтобы понять, как именно должна быть реализована поддержка инфраструктуры для обеспечения безопасного движения ВАТС, и требуется создавать пилотные зоны и пилотные проекты. Также нужно проводить систематические испытания и тестирование, чтобы разрабатывать соответствующие стандарты и формировать законодательство.



«Для ВАТС требуется высокая точность цифрового двойника, дополнительная цифровая дорожная инфраструктура, свои подходы к реализации системы управления и повышения ситуационной осведомленности, что значительно усложняет реализацию проекта по сравнению с аналогичными по масштабам проектами ИТС, – объяснил Жанказиев. – В целом, к декабрю 2023 г. вполне реально разработать рабочий релиз системы с тем, чтобы начать проводить испытания и совместно с совершенствованием самих ВАТС доводить его, наполняя сценариями и кейсами, до полноценно готовой системы».

Беспилотники на законодательном уровне

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2021 Минтранс подписал с российскими грузоперевозчиками и разработчиками технологий соглашение о реализации и тестировании до 2024 г. беспилотных логистических коридоров на трассе М-11 «Нева». Осенью 2022 г. на автодороге был введен экспериментальный правовой режим для беспилотников.

В проекте должны принять участие «Камаз», «Почта России», ВТБ, а также X5 Group. По мнению Минтранса, автономные перевозки снизят количество ДТП на 8%, увеличат скорость доставки грузов на 150% и снизят на 15% их стоимость.

Проект был запущен в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. Запуск высокоавтоматизированных автомобилей предусматривали также инициативы социально-экономического развития страны до 2030 г. и транспортная стратегия России до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. Предполагается неминуемое появление на российских дорогах машин без водителя и в проекте «Беспилотные логистические коридоры» в составе стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 г.

К слову, первые беспилотные такси «Яндекс» хотел выпустить на московские улицы еще в 2021 г. Но только весной 2022 г. российские власти разрешили компании запустить беспилотники в нескольких районах Москвы, в Иннополисе в Казани и на территории центра «Сириус» в Сочи.