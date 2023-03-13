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Две хайтек-«дочки» «Ростеха» вошли в конфликт из-за 150 миллионов

Ростеховские высокотехнологичные компании — «РТ-информ» и КРЭТ — не смогли разойтись миром на проекте внедрения в последней автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью госкорпорации. Существенная часть работ на поекте в виде субподряда досталась «дочке» фирмы «1С».

Многомиллионный спор внутри «Ростеха»

Как выяснил CNews, входящему в «Ростех» концерну «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) придется выплатить 155,4 млн руб. компании «РТ-информ», которая является дочерней ИТ-структурой «Ростеха». Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который «РТ-информ» 16 августа 2022 г. обратилась с иском к КРЭТу на указанную сумму.

ИТ-компания полагала, что именно столько ей задолжал концерн за проект, который был инициирован их общей материнской организацией. Речь идет о тиражировании, развитии и сопровождении автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью госкорпорации (АС ФЗД).

Из судебных документов следует, что решение относительно проекта было принято 21 февраля 2019 г. на заседании правления «Ростеха». В соответствии с ним КРЭТу было предписано заключить с «РТ-информ» соответствующий договор.

В финале проекта у сторон возникли разногласия относительно того, какая из версий договора (у каждой организации была своя), а значит и сумма соглашения, являются легитимными.

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Фото: «Ростех»
Входящие в «Ростех» КРЭТ и «РТ-информ» поспорили из-за 150 миллионов при тиражировании информсистемы госкорпорации

Во внесудебном порядке ростеховские организации договориться не смогли. По итогам разбирательства служители Фемиды встали на сторону «РТ-информ», удовлетворив иск компании в полном объеме.

Редакция CNews ожидает комментариев сторон относительно исхода дела.

Работы были сделаны руками «1С»

Примечательно, что значительную часть работ по рассматриваемому проекту выполнила доченяя структура фирмы «1С» — научно-производственный центр «». На это указывает ремарка в судебном решении.

«Истцом в материалы дела представлены доказательства издержек, понесенных в результате привлечения к оказанию услуг соисполнителя (ООО "НПЦ 1С") на сумму 141,7 млн руб., что свидетельствует о соразмерности предъявленных истцом требований по настоящему спору», — говорится в документе.

Другие подробности проекта и разбирательства

Как следует из материалов дела, во исполнение вышеупомянутого решения правления «Ростеха» «РТ-информ» направила в КРЭТ договор на подключение пользователей предприятий концерна к АС ФЗД и одновременно с этим сразу же приступила к оказанию услуг по подключению пользователей ответчика к АС ФЗД.

Оказание услуг производилось в два этапа. Сначала проводилось подключение пользователей к АС ФЗД и запуск опытно-промышленной эксплуатации системы.Затем исполнитель осуществлял сопровождение пользователей системы и занимался введением АС ФЗД в промышленную эксплуатацию в КРЭТе.

В апреле 2020 г. подключение пользователей КРЭТ к системе было завершено. «В период тиражирования ответчик способствовал истцу в оказании услуг: утверждал план-график по оказанию услуг, назначал ответственных лиц, — говорится в заключении суда. — Стоимость оказанных услуг в рамках договора по подключению пользователей ответчика к АС ФЗД составила 155,4 млн руб., однако ответчик уклонился от подписания направленных истцом договоров и актов оказания услуг. Услуги на указанную сумму выполнены истцом и фактически приняты ответчиком в полном объеме. Система эксплуатируется пользователями ответчика, однако оплата услуг не произведена».

В судебных документах отмечается, что еще 30 августа 2019 г. в «РТ-информ» пришло письмо, в котором КРЭТ выразил свое несогласие с проектом договора и ценой в частности, а также просил рассмотреть новую версию проекта договора.

Мирно договориться, как уже было сказано выше, стороны не смогли.

Чем занимаются «РТ-информ» и КРЭТ

«РТ-информ» позиционирует себя в качестве стратегической организации прямого управления «Ростеха», выступающей единым центром компетенций по вопросам ИТ и информационной безопасности.

Миссия компании, по ее заверению, заключается в создании положительного экономического эффекта для организаций «Ростеха» за счет повышения эффективности управления ИТ- и ИБ-активами, использования новых технологий и услуг, а также внедрения корпоративных систем для принятия лучших бизнес-решений.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка ООО «РТ-информ» составила 4,6 млрд руб. (всего на 1% меньше, чем годом ранее). Чистая прибыль достигла 79,2 млн руб.

Что касается КРЭТа, то концерн считает себя российским лидером в сфере разработки и производства радиоэлектронной продукции. Он объединяет 67 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов.

Предприятия концерна расположены по всей территории России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, а общая численность их сотрудников превышает 40 тыс. человек.

В настоящее время КРЭТ выпускает продукцию для автомобильной, медицинской, авиационной, электротехнической, нефтегазовой, железнодорожной и радиоэлектронной промышленности.

Финансовые показатели КРЭТа последних лет из публичного доступа скрыты.

Денис Воейков

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