«Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО

«Росатом» переводит 1,5 тыс. сотрудников на российский ВКС-сервис компании TrueConf. Ранее госкорпорация в работе использовала американские сервисы Polycom, Cisco, а также Skype.



Импортозамещение ВКС

Как стало известно CNews, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», который занимается сооружением атомных электростанций, перешел на российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Server. Об этом CNews рассказали представители разработчика.

Инжиниринговый дивизион «Росатома» ранее использовал американские сервисы Polycom, Cisco, а также Skype. К системе TrueConf подключили свыше 1500 сотрудников для проведения рабочих встреч как на территории России, так и за рубежом (в Бангладеш, Египте, Венгрии).

Сумму сделки представители TrueConf не раскрывают. Пресс-служба «Росатома» на момент публикации материала не ответила на запрос о сумме сделки и о том, какие ВКС-решения и мессенджеры используются в корпорации.

Инжиниринговый дивизион «Росатома» объединяет АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Санкт-Петербургский, Нижегородский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.



Возможности сервиса

TrueConf Server включает в себя систему видеоконференцсвязи и корпоративный мессенджер для совместной работы. Он доступен как на рабочих компьютерах, так и на персональных устройствах сотрудников, в том числе, на смартфонах и планшетах на базе ОС Android и iOS.

Фото: «Росатом» Структуры «Росатома», занимающиеся сооружением атомных электростанций, переходит на TrueConf

Помимо этого, инжиниринговый дивизион госкорпорации внедрил TrueConf Room. Это ПО для организации и проведения видеоконференций в формате 4K на ПК пользователя.

Ежедневно в дивизионе на базе TrueConf Server и TrueConf Room проводится до 20 групповых видеоконференций, в которых могут принимать участие до 60 сотрудников, отметил представитель сервиса.

Какими ВКС пользуется «Росатом»

В феврале 2021 г. CNews стало известно о планах «Росатома» установить российский мессенджер eXpress компании «Анлимитед продакшен» на компьютеры и смартфоны 100 тыс. сотрудников госкорпорации.

Решение представляет собой платформу корпоративных коммуникаций, которая включает в себя классический мессенджер и средство совершения групповых аудио- и видеозвонков. В ноябре 2021 г. разработчики eXpress получили премию CNews AWARDS 2021 в номинации «Инновации в корпоративной мобильной разработке» за свою разработку. Согласно рейтингу корпоративных мессенджеров 2022, составленному экспертами CNews, мессенджер eXpress занял первое место. На втором месте — VK Teams от VK и третье занимает мессенджер TrueConf.

В начале декабря 2022 г. директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов и CEO eXpress Андрей Врацкий представили приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративных коммуникаций eXpress.

Помимо этого, «Росатом» строит собственную защищенную систему видеосвязи для ограниченного круга своих сотрудников. К такому выводу CNews пришел, проанализировав тематический тендер. Согласно документам, создание системы вызвано «необходимостью проведения совещаний в формате видеоконференции с обменом информацией ограниченного доступа для организаций атомной отрасли и отсутствием системы видеоконференцсвязи, аттестованной по требованиям информационной безопасности, для проведения таких совещаний».

Однако сейчас инжиниринговый дивизион госкорпорации для работы выбрал решения TrueConf. Как пояснил представитель ВКС-сервиса, «Росатом» — очень большая компания с разветвленной системой структур, филиалов и дивизионов. «Некоторые ответвления тестировали продукты TrueConf еще несколько лет назад, когда у нас не было мессенджера, — отменил он. — Некоторые из этих структур, может, и используют eXpress, в принципе это нормально для такого огромного предприятия: использовать несколько решений для разных организаций».

ВКС-рынок в России

Согласно исследованию CNews, выпущенному в июле 2022 г., на долю российских ВКС-решений приходилось от 20% до 30% рынка, при этом спрос на отечественные разработки вырос в разы и составил 90% всех новых закупок ВКС.

Среди лидеров рынка присутствовали Webinar Group, предлагающая собственное решение Webinar Meetings, которое позиционируется как отечественный «убийца» Zoom. В 2021 г. компания заработала 923 млн руб. В июле 2022 г. ее купил оператор связи МТС. В числе лидеров и вышеупомянутый отечественный разработчик TrueConf. Согласно базе «Контур.фокус», выручка ООО «Труконф» по результатам 2021 г. составила 795,5 млн руб., что на 7% выше, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль компании при этом составила 422 млн руб.

Помимо названных решений, на российском рынке присутствуют сервисы компании Vinteo и Spirit.