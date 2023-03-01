EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

EPAM не смог продать свой бизнес в России, хотя покупатель был найден. Из-за отказа от работы с Россией компания недополучила $90 млн, еще $17 млн пришлось потратить на увольнение российских сотрудников. Компания продолжает работать в Белоруссии, но штат в этой стране был сокращен в два раза.

EPAM не может продать свои российские «дочки»

Американский оффшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Systems не смог завершить сделку по продаже своего российского бизнеса. Об этом говорится в годовом отчете компании.

О прекращении работы в России EPAM заявил сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, часть сотрудников компании была перевезена в другие страны. В апреле 2022 г. было принято решение о продаже российского бизнеса.

Сделка по продаже российского бизнеса была подписана в сентябре 2022 г., имя покупателя и условия сделки не разглашались. Тогда же EPAM прекратила обслуживание ряда российских клиентов.

Завершение сделки требовало получение согласия от российских властей и выполнения ряда других условий. К нынешнему времени они не были выполнены, хотя срок, отведенный в соглашении по продаже российских активов, вышел. В настоящее время EPAM продолжает переговоры с данным неназванным покупателем, а также ищет другие пути ухода из России.

По данным базы данных Rusprofile, у EPAM Systems в России было три юридических лица – ООО «Эпам Системз», ООО «Коудвэб» и «Эпам Решения». В конце 2022 г. в отношении двух последних из них началась процедура ликвидации.

Потери EPAM от ухода из России

На конец 2022 г. на счетах EPAM в российских банках находилось $29 млн. На начало 2022 г. Россия была для EPAM третьей, после Украины и Белоруссии, страной по количеству ИТ-специалистов. В России работало 9 тыс. ИТ-специалистов компании.

По итогам 2022 г. выручка EPAM от сегмента стран Центральной и Восточной Европы упала более чем в два раза (на 52,9%) – до $88,8 млн. Это связано, во многом, с потерей российских клиентов. Из-за отказа от российских клиентов компания недополучила выручку в размере $90,4 млн.

Себестоимость продаж EPAM в 2022 г. выросла на 32,3% до $3,29 млрд. Это, в том числе, связано с переездом сотрудников, вызванным СВО, и увеличением на 18% количества ИТ-специалистов компании.

Административные расходы компании увеличились за год на 34,5% до $872,8 млн. В том числе расходы на релокацию сотрудников составили $38,7 млн, расходы на увольнение российского персонала – $17,1 млн, списание российских активов - $19,6 млн, плохая дебиторская задолженность российских клиентов - $5,1 млн.

Бизнес EPAM в Белоруссии

В то же время в Белоруссии EPAM намерен продолжить работу. Хотя многие западные компании одновременно прекращали работу как с Россией, так и Белоруссией. Возможно, такое решение связано с белорусскими корнями основателя и гендиректора компании Аркадия Добкина.

В Белоруссии у EPAM продолжает работать 4,5 тыс. ИТ-специалистов, но часть сотрудников была переведена в другие страны. На конец 2022 г. в Белоруссии работало 9,5 тыс. ИТ-специалистов - то есть их штат сократился более чем в два раза. На счета компании в белорусских банках на конец 2022 г. находится $28 млн.

Бизнес EPAM на Украине

EPAM продолжает работать и на Украине. В местном офисе работает 10,5 тыс. ИТ-специалистов – это по-прежнему крупнейший центр разработки для EPAM. Хотя на конец 2021 г. на Украине работало 13 тыс. ИТ-специалистов, то есть их число сократилось на 20%. В компании утверждают, что большинство ее украинских сотрудников находятся в безопасности, и показатели эффективности ее украинского офиса остаются на уровне 2021 г.

На конец 2022 г. активы EPAM на Украине оценивались в $70,2 млн. В том числе в $51,4 млн оценивалось недостроенное офисное здание в Киеве, которое в конце 2021 г. приобрел EPAM. Компания планировала закончить строительство и разместить в этом здании своих сотрудников, но из-за СВО это не представляется сделать возможным.

Также в $11,4 млн оценивалась стоимость ноутбуков, находящихся в распоряжении украинских сотрудников EPAM, и в $6,3 млн – стоимость офисного оборудования и расходных материалов. На счетах в украинских банках у компании находилось $47,1 млн. В марте 2022 г. EPAM объявила о намерении выделить $100 млн на поддержку своих украинских сотрудников и членов их семей. На конец 2022 г. из этой суммы было выделено $44,8 млн.

Теперь, после Украины, крупнейшими странами для EPAM по числу занятых ИТ-специалистов являются Индия и Польша – там работает, соответственно, 5,9 тыс и 5,65 тыс. человек.