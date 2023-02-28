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Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

Основатель компании «Айти» Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline и вошел в совет директоров компании. Он будет отвечать за разработку и продвижение собственных программных продуктов Softline.

Вице-президент Softline

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline. В этой должности он будет отвечать за разработку и продвижение собственных программных продуктов Softline. Об этом CNews рассказали представители компании.

Тагир Яппаров вошел в совет директоров Softline, который был сформирован в конце февраля 2023 г. Помимо него, в совет вошли — гендиректор Softline Владимир Лавров, финансовый директор Артем Тараканов, вице-президент по инвестициям Елена Волотовская, директор юридического управления Владимир Разуваев, председатель совета и независимый директор, Юлия Соловьева. В совет также вошли еще трое независимых директоров Виталий Пыльцов, Борис Щербаков, и Всеволод Розанов.

«Одной из приоритетных задач совета директоров станет формирование долгосрочной стратегии Softline с упором на ключевые точки роста бизнеса», — отметили представители компании.

Биография Тагира Яппарова

Тагир Яппаров родился 18 апреля 1963 г. в Уфе. В 1981 г. поступил на очное отделение Физического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. В 1986 г. окончил физфак МГУ, в 1989 г. — аспирантуру факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

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Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

В ноябре 1990 г. вместе с Игорем Касимовым основал компанию «Айти». С 1990 г. является председателем совета директоров в компании «Аплана» (до 2018 г. группа компаний «Айти»). С 1999 г. по 2018 г. занимал должность гендиректора «Айти».

С 2018 по 2021 гг. работал советником в «Логика бизнеса», а с ноября 2022 г. назначен гендиректором компании. С 2021 г. также занимает должность гендиректора в «Айти».

Чем занимается Softline

Softline является ведущим поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве.

Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Российский бизнес был передан основателю и главному акционеру компании Игорю Боровикову за символическую стоимость. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию компании.

В результате сделки доля Боровикова в Softline была сокращена с 53% до 44%. Международное подразделение Softline перешло на работу под бренд Noventiq.

По итогам 2022 г. финансового года (закончился 31 марта 2022 г.) оборот Softline в России составил $1,13 млрд – 51% от общего оборота компании. Выручка в России составила $982 млн – половину от общей выручки компании.

Бизнес «Айти»

На своем сайте группа «Айти» позиционирует себя в качестве многопрофильного ИТ-холдинга, предоставляющего весь спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпоративных информационных систем.

Среди основных направлений деятельности указаны управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, системы автоматизации бизнес-процессов, инфраструктура информационных систем, системы информационной и технической безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка информационных систем, аутсорсинг ИТ-персонала и бизнес-процессов и так далее.

Согласно базе «Контур.Фокус», выручка АО «Айти» по результатам 2021 г. составила 364,2 млн руб., что на 41% менее, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль компании при этом составила 871 тыс. руб.

Кристина Холупова

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