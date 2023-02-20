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EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

EPAM намерен выкупить собственные акции на сумму до $500 млн. Так компания может поддержать котировки своих акций, за год упавшие в два раза.

EPAM объявил о выкупе собственных акций

Американский оффшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Systems объявил о намерении провести выкуп собственных акций на сумму $500 млн. Об этом говорится в сообщении, посвященном годовым итогам компании.

В настоящий момент акции EPAM торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже на отметке $338. Соответственно, на сумму $500 млн EPAM может выкупить около 2,5% собственных акций.

В EPAM указывают, что выкуп акций будет осуществляться компанией в течении двух последующих лет путем покупок на открытом рынке, частных переговоров и других транзакций.

Как падали котировки акций EPAM

С начала 2022 г. котировки акций EPAM испытали драматическое падение. Если в конце 2021 г. акции котировались на отметке $668, то затем началось падение и к концу февраля 2022 г. акции стоили меньше $200.

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Фото: © postmodernstudio / Фотобанк Фотодженика
EPAM намерена выкупить собственные акции на сумму до $500 миллионов

Затем котировки начали восстанавливаться и к началу августа 2022 г. котировки поднялись до $445. Затем снова началось падение и к концу октября 2022 г. котировки упали до $312. С тех пор выше $375 котировки акций EPAM не поднимались. То есть за год котировки акций компании упали более в два раза меньше.

Последствия СВО для EPAM

Основные центры разработки EPMA были расположены в России, на Украине и Белоруссию. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине EPAM приняла решения уйти из России. Российские активы компании оценивались в $42,9 млн, убыток от ухода из России компания оценила в $28 млн.

В России работало 9 тыс. ИТ-специалистов компании. В конце 2022 г. EPAM сообщила о достижении договоренности о продаже своего российского бизнеса. Название покупателя и сумма сделки не разглашались.

Акционеры и финансовые показатели EPAM

EPAM основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. В начале 2022 г. он владел 3,4% акций компании. Американский фонд Vanguard Group владел 10,8% акций EPAM, Capital Research Global Investors – 11,5%, BlackRock – 8,2%, WCM Investment Management – 5,3%.

По итогам 2022 г. выручка EPAM выросла на 28,4% до $4,8 млрд. Чистая прибыль составила $419 млн. По итогам IV квартала 2022 г. выручка на 11,2% до $1,23 млрд, чистая прибыль - $155 млн.

По итогам I квартала 2023 г. EPAM ожидает выручку на уровне $1,2-1,21 млрд, по итогам всего 2023 г. – на уровне $5,25 млрд.

Игорь Королев

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