«Почта России» не заплатила ИТ-интегратору 120 миллионов, прикрывшись сроком давности

Компании «Ланит» не удалось взыскать с «Почты России» 120 млн руб. за услуги многолетней давности. По какой-то причине интегратор выставил счета только в тот момент, когда по действующему законодательству заказчик уже мог не опасаться никакого наказания за то, что ничего не заплатит.

Денег не будет

Как выяснил CNews, «Почта России» на законных основаниях сможет не платить «Ланиту» за многомесячное сопровождение ПО госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который «Ланит» обратился с иском на 120,9 млн руб. 11 ноября 2022 г.

В иске интегратор также требовал выплату ему процентов «за пользование чужими денежными средствами» за период с 18 октября по 11 ноября 2022 г. в размере 593 тыс. руб., а также аналогичного рода проценты за период с 11 ноября 2022 г. по дату фактической оплаты долга.

По итогам рассмотрения иска суд в его удовлетворении полностью отказал. Комментируя CNews данную ситуацию, представители «Ланита» отметили, что «это обычная общемировая практика, когда партнеры обращаются в суд для урегулирования спорных вопросов». «Мы много лет работаем с “Почтой России”, планируем и дальше продолжить наше сотрудничество, — добавили они. — На сегодняшний день мы пока не приняли решение об обжаловании».

Напомним, что ГИС ЖКХ (госинформсистема жилищно-коммунального хозяйства России) была запущена в 2016 г. по поручению Президента России о создании единого ресурса для получения информации о тарифах и стоимости услуг ЖКХ, задолженностях, а также о работе организаций коммунального комплекса.

Существо разбирательства

Как следует из документов суда, спорные услуги «Ланит» должен был оказать «Почте» в период с 28 августа 2018 г. по 10 июня 2019 г. На тот момент стороны связывал контракт на 368,7 млн руб., который достался интегратору по итогам конкурса, на который кроме «Ланита» никто не пришел, и стартовая цена лота осталась без изменений.

По данным сайта госзакупок, соглашение между сторонами было подписано 27 февраля 2018 г. на срок до 31 октября 2018 г. Таким образом, спорные услуги «Ланит» преимущественно оказывал уже за его рамками. С чем это связано, в судебных документах не объясняется.

Так или иначе, требовать с заказчика предположительно заработанные деньги «Ланит» явно не спешил. Письмо в «Почту» с отчетами и актами сдачи-приемки оказанных услуг он направил лишь 2 сентября 2022 г. Госзаказчик их подписывать и платить не стал, что и послужило причиной обращения интегратора в суд.

Причина отказа

В ходе разбирательства «Почта» заявила в суде о пропуске истцом срока исковой давности, который составляет три года. Суд с эти доводом согласился. С учетом всех нюансов, просрочка заказчика по оплате работ начала отсчитываться с 05 августа 2019 г., и обратиться к служителям Фемиды «Ланит» должен был до 5 августа 2022 г. (по другим расчетам ответчика, еще раньше — до 15 июня).

Таким образом, даже счета на оплату были выставлены «Ланитом» уже тогда, когда их игнорирование госзаказчику уже ничем не грозило.

Редакция CNews ожидает от «Почты России» комментариев относительно того, были ли все спорные работы в действительности осуществлены «Ланитом» в полном объеме.

Заклятые друзья

Анализ базы решений арбитражных судов показывает, что «Почта России» и «Ланит» судятся друг с другом на крупные суммы регулярно, хотя в публичном поле, как и в этот раз, высказываются друг о друге исключительно уважительно.

В частности, в ноябре 2022 г. CNews писал о том, что «Почту России» судьи обязали заплатить «Ланиту» 360 млн руб. за работы, которые компания в некотором смысле выполнила добровольно. После истечения договора между сторонами на обеспечение функциональности ГИС ЖКХ «Ланит» продолжил оказывать услуги за его рамками, а «Почта» в силу наложенных на нее государством обязанностей продолжила их принимать, но не спешила за них рассчитаться.

В мае 2021 г. CNews выяснил, что «Ланит» через суд добился оплаты выполненных ею для «Почты» работ в размере 222,7 млн руб. Решение принял Арбитражный суд Москвы, в который интегратор обратился с соответствующим иском 29 декабря 2020 г.

Неоплаченные работы касались договора на модификацию единой автоматизированной системы отделений почтовой связи «Почты России».

За несколько месяцев до этого стороны уже участвовали в подобном разбирательстве — со сходным итогом. Как выяснил CNews в начале июля 2020 г., аналогичным образом, через суд «Ланит» добился оплаты выполненных для «Почты» работ в размере 198,9 млн руб. Причем тогда интегратор потребовал еще и выплат неустоек, сумма которых на момент завершения разбирательства, по расчетам CNews, должна была превысить 30 млн руб.

В тот раз спорные суммы также касались проекта развития и сопровождения единой автоматизированной системы отделений почтовой связи «Почты России».