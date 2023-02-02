В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей

Базовая станция для IIoT

Российский разработчик и производитель электроники «АТБ электроника» объявил о готовности первой партии базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT) стандарта LoRaWAN. Как рассказали CNews в компании, тираж составил 1 тыс. устройств.

ATB-LW-USB-GATEWAY – это портативное устройство, предназначенное для локального развертывания сети LoRaWAN путем подключения к стационарным и мобильным ПК через интерфейс USB. Этот подход позволяет добавить возможности шлюза LoRaWAN существующему оборудованию, такому как маршрутизаторы и промышленные ПК. К примеру, таким образом можно превратить ноутбук в тестовый шлюз LoRaWAN, просто подключив его и запустив программный стек, поясняют в компании.

Назвать зарубежные аналоги, альтернативой которым могла бы стать отечественная разработка, в «АТБ электронике» затруднились, отметив лишь, что «корпусных аналогов не нашли».

Фото: компания «АТБ электроника» «АТБ электроника» выпустила первую партию базовых станций LoRaWAN в форм-факторе подключаемого по USB устроства тиражом 1 тыс. штук

Стоимость приобретения новинки на официальном сайте не указана. Однако в компании CNews рассказали, что корпусный вариант устройства обойдется заказчику не более чем в 20 тыс. руб. Отказ от корпуса и увеличение размера приобретаемой партии способствуют уменьшению цены за единицу продукции.

В «АТБ электронике» утверждают, что уже выполнили первый заказ на поставку базовой станции. Заказчик представляет телекоммуникационную отрасль.

Сделано в России

Компактная базовая станция, как утверждают в «АТБ электронике», полностью разработана и произведена в России на площадке компании в Москве. На просьбу CNews конкретизировать то, какие именно этапы разработки и производства осуществляются на территории предприятия, представитель компании сообщил: «Мы полностью разработали устройство в собственном центре разработки в Москве, сделали тестовые образцы в нескольких итерациях, оттестировали и произвели промышленную партию».

Отвечая на вопрос об объемах производства, на которые в компании рассчитывают выйти в перспективе, собеседник CNews заявил, что это зависит от величины спроса на продукцию «АТБ электроники». «Пределов у нас нет – если будет заказ, то можем произвести любое количество», – отметил он.

Затрагивать деликатную тему происхождения компонентной базы, задействованной в новинке, в «АТБ электронике» отказываются. «Это мы озвучивать не можем», – ответил представитель, не пояснив причин. Тем не менее можно предположить, что отечественный разработчик опасается попадания под зарубежные санкции – собственного или работающих с ним партнеров.

В компании рассказывают, что разработку собственных изделий для промышленного интернета вещей начали еще в 2021 г. Ее результатом явилась полноценная линейка OEM-оборудования. 2022 г. «АТБ электроника», вероятно вынужденно, посвятила в том числе замене компонентной базы на несанкционную, а также последующему производству тестовых образцов с новыми комплектующими и их отладке.

На начало 2023 г. прошли сертификацию и готовы к производству промышленных партий базовые станции в форм-факторах m.2, mPCIe, USB. Уличный вариант базовой станции проходит подготовку к сертификации и будет доступна к производству во II квартале 2023 г., рассказывают в «АТБ электронике». Устройства OEM-линейки могут быть доработаны под конкретные требования заказчика, подчеркивают в компании.

С оценкой финансовых вложений в проект в компании затрудняются. В разговоре с CNews представитель российского производителя электроники заявил, что «инвестиции не поддаются подсчету, поскольку это собственный проект компании, инициированный нами самими».

«Разработчики – штатные сотрудники, которые ведут несколько проектов одновременно. Только базовых станций разработано четыре штуки, одна из них сейчас готовится к сертификации», – добавил он.

Характеристики устройства

Базовая станция ATB-LW-USB-GATEWAY представляет собой шлюз для локального развертывания беспроводной сети типа LoRa в радиочастотных диапазонах 865-870 МГц (Россия) и 863-870 МГц (Eвропейский союз).

В качестве трансивера в устройстве используется чип калифорнийской компании Semtech SX1302/3, следует из документации, опубликованной на официальном сайте «АТБ электроники»

Плата с распаянными на ней разъемами и чипом упакована в корпус из алюминиевого сплава размером 42х90х11 мм. Он богат на индикацию и элементы управления – присутствует единственный светодиод, сигнализирующий о наличии питания. Производителем заявлены минимальная защищенность от влаги и проникновения твердых частиц (степень защиты IP41).

Фото: к омпания «АТБ электроника» Базовая станция LoRaWAN в металлическом корпусе с присоединенной антенной производства «АТБ электроники»

Единственная антенна подключается через коннектор SMA. Заявленная мощность передачи составляет 27 дБм, дальность действия – до 10 км в прямой видимости, чувствительность приема – до -139 дБм при SF12, полоса пропускания – 125 кГц, 8 каналов LoRaWAN.

Подключение к вычислительной технике (компьютеру или роутеру) осуществляется посредством разъема USB Type-C. Он же задействован в подаче электропитания на устройство при напряжении в 5 В.

В комплект входят собственно шлюз, антенна и кабель USB Type-C.

Инструкции по настройке устройства в ОС Ubuntu 22.04 опубликованы в открытом репозитории проекта на хостинге GitHub вместе с образцами конфигурационных файлов. Ссылка на репозиторий находится в руководстве по эксплуатации шлюза (пункт 3.2).

Что такое LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range wide-area networks), представленная IBM и Semtech в 2015 г., – это реализация технологии LPWAN (Low-power Wide-area Network; «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»).

На физическом уровне – первом в сетевой модели OSI – протокол LoRaWAN опирается на проприетарную технологию модуляции LoRa.

Ключевая особенность технологии LoRa – способность обеспечивать передачу данных на значительные расстояния при крайне низком уровне энергопотребления. Основной недостаток – невысокая пропускная способность.

Шлюз в сетях LoraWAN выступает в роли приемника данных от конечных устройств и их передачу для дальнейшей обработки сервером через доступный канал связи.

Конечными устройствами могут выступать, например, современные бытовые приборы учета электроэнергии или воды, оснащенные соответствующими автономными датчиками.

В начале 2021 г. Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола интернета вещей LoRaWAN (LoRaWAN RU).