«Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной операционной системы. Каталог ПО будет рассчитан на корпоративных заказчиков. Добавлять приложения туда смогут любые разработчики.

Система «Касперского»

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для своей операционной системы (ОС) KasperskyOS, пишут «Ведомости». Каталог рассчитан на корпоративных клиентов и промышленные предприятия, сообщил изданию руководитель департамента платформенных решений на базе KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Дмитрий Лукиян.

Работа над проектом началась в середине 2021 г., сейчас уже есть демоверсия, которую тестируют внутри компании. Партнерами стали «Инфотекс», «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») и «Мой офис». Последние две – «дочки» «Касперского».

«Каталог приложений для корпоративного рынка под нашу собственную операционную систему — один из этапов нашего масштабного проекта по развитию экосистемы кибериммунных решений — прокомментировал CNews Виктор Ивановский, руководитель группы по развитию бизнеса KasperskyOS, «Лаборатория Касперского». — Каталог будет состоять из трех составляющих — портал для разработчиков, где для них будут доступны все необходимые инструменты; портал для клиентов, где они смогут увидеть готовые приложения; инструмент управления жизненным циклом приложений. В результате корпоративная целевая аудитория (разработчики и потенциальные клиенты) получат все необходимое для вывода информационных систем и процессов своих организаций на качественно новый, кибериммунный уровень».

Запуск маркетплейса намечен на конец 2023 – начало 2024 гг. Сумму инвестиций в проект представитель компании оценил примерно в $1,5 млн.

Для всех создателей

Создавать приложения для маркетплейса смогут любые разработчики ПО. Поначалу вести разработку софта можно будет на базе Linux, в дальнейшем создателям приложений придется перейти на KasperskyOS.

Управлять приложениями можно будет через единую платформу Kaspersky Security Center. За счет продажи лицензионных ключей к ней «Касперский» и планирует зарабатывать на своем каталоге.

Первое, что появится в маркетплейсе — шлюз для интернета вещей, который разработала компания «Апротех». Оборудование может собирать данные с множества датчиков и интеллектуальных устройств в единую систему. «Например, чтобы работа станка была непрерывной, нужно понимать, когда на нем необходимо заменить элементы — пояснил изданию Лукиян. — рядом со станком разворачивается шлюз, и приложения собирают необходимую информацию».

«В дальнейшем в каталоге приложений появится ПО для всех кибериммунных решений на базе KasperskyOS, к примеру, для защиты тонких клиентов, — сообщил CNews Виктор Ивановский. — В рамках разрабатываемого решения разработчикам станут доступны инструменты для создания ПО для KasperskyOS. Для снижения барьера входа на начальном этапе ими можно будет пользоваться на рабочих местах с ОС Linux, а сами приложения, создаваемые с помощью SDK, будут работать только на KasperskyOS».



Напомним, первая версия KasperskyOS была представлена еще в августе 2016 г. Тогда разработчики отмечали, что она не является заменой Windows и MacOS. Основные сферы ее применения — интернет вещей, а также управление технологическими процессами в отраслях с высокими требованиями к кибербезопасности. Судя по сайту компании, этой ОС пользуются РЖД, Минцифры Оренбургской области, «Ленполиграфмаш».

Мнения рынка

Для успеха подобного проекта среди корпоративных заказчиков в каталоге должен быть хотя бы минимальный набор приложений, которые будут совместимы друг с другом и на 70–80% закроют базовые задачи предприятий, отметил в разговоре с «Ведомостями» директор департамента разработки ПО «Рексофт» Николай Сокорнов. Необходимы офисный пакет, браузер, почтовая система, софт для документов, который позволяет работать с файлами формата pdf; для промышленных предприятий необходимо ПО типа SCADA, отметил эксперт.

Каталоги софта для промышленности сейчас очень перспективны, в дальнейшем они могут быть широко востребованы, рассказал изданию технический директор разработчика промышленного софта группы «Цифра» Юрий Крылов. Но для успеха проекта важно сотрудничество основных участников: разработчиков, поставщиков решений по кибербезопасности, конечных заказчиков и партнеров по внедрению, полагает эксперт.

На текущем этапе разработка ПО под ОС «Касперского» вероятнее всего невыгодна, поскольку имеет низкий интерес со стороны заказчиков, считает заместитель гендиректора «Группы Т1» по технологическому развитию Антон Якимов. Софт для промышленности чаще всего разрабатывается под Windows и Linux. Но предприятия могут решиться перейти на новую ОС, если на ней будут функционировать все необходимые для производства приложения.