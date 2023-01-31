«Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода

Релизы «Моего офиса» и Mailion

Как стало известно CNews, состоялся очередной релиз ПО для офисных сотрудников и совместной работы «Мой офис», а также корпоративной почтовой системы Mailion, разработки российской компании «Новые облачные технологии» (НОТ).

В выпуске 2.3 «Моего офиса», по оценке разработчиков, представлено более 1,2 тыс. улучшений. Доработке подверглись все продукты платформы, в том числе редакторы, хранилище файлов, почтовые системы и клиентские приложения, а также средства администрирования.

Кроме того, в составе новой версии офисного пакета впервые представлен редактор презентаций для браузеров, ПК и Android, основанный на собственных технологиях НОТ. Инструмент пребывает в статусе предварительной beta-версии, а значит пока не является полностью готовым к применению продуктом.

Обновление до версии 1.2 ожидает централизованную почтовую систему Mailion. Основные нововведения релиза направлены на улучшение средств администрирования в части функций безопасности и надстройки для Microsoft Outlook, а также призваны повысить комфорт пользователей при использовании продукта.

Предыдущее обновление «Моего офиса» вышло в сентябре 2022 г. В его рамках, в частности, корпоративная почта Mailion обзавелась отказоустойчивым поиском и поддержкой новых версий отечественных операционных систем, а набор разработчика «Моего офиса» получил «Сервер совместного редактирования».

Редактор презентаций

В составе релиза 2.3 появилась предварительная beta-версия редакторов презентаций для веб-браузеров, десктопных операционных систем и мобильной ОС Android, в которых используются технологии «Моего офиса».

Продукт предназначен для создания, оформления и демонстрации презентаций, содержащих слайды с текстами, изображениями, фигурами и таблицами, и поддерживает возможность совместного редактирования. Пакет Microsoft Office включает похожий инструмент – редактор презентаций PowerPoint.

Ранее в состав различных вариантов поставки «Моего офиса» (например в стандартный и предназначенный для образования) уже входила программа для работы с презентациями. Как пояснил CNews представитель НОТ, новинка является собственной разработкой компании, тогда как при создании приложения «Мой офис презентация» использовался сторонний код, распространяемый под открытой лицензией.

Как рассказали CNews в компании, коммерческие пользователи могут получить дистрибутивы веб-редактора для тестирования через партнеров. Частным пользователям загрузка его мобильной версии доступна из магазинов приложений для Android.



Настольные редакторы

С выходом версии 2.3 настольные версии редакторов «Мой офис» пополнились новыми функциями, расширяющими возможности работы с документами и большими объемами данных.

Так, в табличном редакторе появилась поддержка именованных диапазонов – инструмента, который упрощает структурирование данных и облегчает работу с ними. Теперь пользователь имеет возможность задать осмысленное название для диапазона ячеек, формул или констант.

Разработчики улучшили работу с фигурами в настольных версиях редакторов: появилась возможность управления заливкой (в том числе с выбором произвольного оттенка цвета в палитрах HEX и RGB или фонового изображения из файла) и внешним видом границ.

Расширены возможности по работе с буфером обмена. Теперь при вставке скопированного ранее текста или иного содержимого пользователю предлагается на выбор до 10 последних элементов, попавших в буфер. Вставка из него осуществляется через командное меню «Правка» либо посредством раздела «Вставить из буфера обмена» контекстного меню.

Перечисленные выше изменения затронули коммерческие продукты «Мой офис стандартный 2», «Мой офис образование», а также распространяемый на бесплатной основе «Мой офис стандартный. Домашняя версия».

Мобильные приложения

В мобильном приложении «Мой офис документы» для Android добавлена возможность включить или выключить темную тему при просмотре документов в формате PDF. При работе в облаке «Мой офис» альтернативный вариант оформления доступен и при просмотре файлов в форматах PPT (презентация PowerPoint) и RTF (форматированный текст). Выбранный пользователем стиль сохраняется для просмотра последующих документов.

В обновленном мобильном почтовом клиенте «Мой офис почта» для iOS и Android теперь поддерживаются жесты смахивания в списке писем: вправо – для изменения статуса сообщения на «прочитано», влево – для отправки в корзину. Добавлена возможность отображения только непрочитанных писем.

Веб-редакторы

В веб-версии редакторов «Мой офис» 2.3 реализован механизм частичного принятия правок в режиме рецензирования. Благодаря этому владелец документа может выбрать только те правки, внесенные другими пользователями, с которыми он согласен.

В интерфейсе веб-редакторов текста появилась кнопка, предназначенная для быстрой установки масштаба документа по ширине экрана. Новая функция пригодится обладателям мониторов с высокой разрешающей способностью для установки наиболее комфортного режима просмотра или работы сразу с несколькими документами в отдельных небольших окнах.

Пользователям веб-редакторов из состава продукта «Мой офис частное облако 2» отныне доступно 35 новых комбинаций горячих клавиш, упрощающих перемещение по документу и внесение в него правок.

Администрирование «Частного облака»

В рамках релиза 2.3 разработчиками были внесены изменения в инструменты администрирования учетных записей продукта «Мой офис частное облако».

Появилась возможность активации механизма CAPTCHA для формы аутентификации пользователя. В случае нескольких неудачных попыток ввода пароля пользователем (максимальное их количество задается администратором), помимо кодового слова, система попросит ввести символы со сгенерированного компьютером изображения. Ввод некорректной последовательности не позволит пользователю войти в систему. Данная мера призвана предотвратить несанкционированный программный доступ к аккаунтам пользователей, отмечают в НОТ.

Также разработчики упростили администраторам задачу управления пользователями при помощи введения многоуровневых групп, которые могут включать как отдельных пользователей, так и подгруппы. Такой подход позволяет быстрее и более гибко настраивать параметры общего доступа к файлам.

Еще одно приятное новшество для администраторов – индикация заполнения квот хранения в списках и карточках пользователей. Наглядное представление соответствующей информации позволяет вовремя зафиксировать скорое исчерпание квот отдельных пользователей и принять соответствующие меры.

С выходом релиза 2.3 администраторам «Моего офиса частное облако» стали доступны новые возможности управления данными удаленных пользователей. Теперь при удалении пользователя администратор может выбрать один из трех вариантов взаимодействия: передать права на все файлы и папки другому активному пользователю, оставить все данные за прежним владельцем, либо удалить все файлы без возможности восстановления. Удаление пользователя из системы также приводит и к удалению всех прав доступа этого пользователя, а также к завершению всех его активных сессий, отмечают в НОТ.

Интеграция «Почты» с ВКС-сервером VideoMost

Для проведения видеоконференций и совместной работы пользователи «Мой офис Почта 2» версии 2.3 могут одной кнопкой планировать встречи в календаре с использованием российской системы видеоконференцсвязи (ВКС), совместной работы и корпоративной мобильности VideoMost компании Spirit – ссылка на конференцию будет автоматически сгенерирована и добавлена в событие.

Кроме того, если в организации развернуты продукты «Мой офис почта 2» и «Мой офис частное облако 2», то пользователи смогут автоматически загружать файлы в облачное хранилище при добавлении вложений к письмам, а также прикреплять документы к письмам, указав только ссылку на расположенные в хранилище файлы.

Обновление Mailion

В рамках релиза Mailion 1.2 надстройка для Microsoft Outlook получила серию улучшений и принципиально новых функций. Была добавлена автоматическая авторизация учетных записей Active Directory, благодаря чему теперь пользователи могут выполнять вход в почту с помощью средств аутентификации по протоколу Kerberos. Кроме того, в надстройке для Outlook были добавлены возможности выбора ресурсов и группы ресурсов, а также поиска по полям в адресных книгах «Все комнаты» и «Все списки рассылки».

Администратор Mailion теперь может повысить безопасность авторизации пользователей, включив обязательную двухфакторную аутентификацию (2FA) для входа в систему. Она реализована на основе одноразового пароля, который формируется в любом TOTP (алгоритм генерации пароля на основе времени) или HOTP (алгоритм генерации одноразового пароля) приложении, например, в отечественном сервисе «Яндекс ключ».

Кроме того, в Mailion появилась возможность сохранения истории действий каждого администратора в журнал аудита. Для повышения безопасности системы реализована функция создания уникальных паролей в веб-интерфейсе администратора во всех диалогах работы с паролями. Помимо этого, администратору доступны просмотр заблокированных учетных записей и снятие блокировки.

Добавлена возможность создания дополнительных логинов (алиасов) не только с помощью командной строки, но и в веб-интерфейсе администратора. Их использование позволяет создать удобный для запоминания дополнительный адрес электронной почты, например для пользователей со сложными фамилиями, двойными или длинными именами, отмечают в НОТ.

Для упрощения подключения пользователей со сторонними почтовыми клиентами были добавлены новые способы ввода логина для учетных записей Active Directory. Теперь, кроме варианта login@domain, для входа в систему можно также использовать AD\login, login@AD.local или login@AD.domain.