Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина»

Банк Дом.рф внедрил новое ИТ-решение, которое облегчает сбор документов для получения ипотеки. Механика сервиса предполагает авторизацию через Госуслуги.



Авторизация через Госуслуги

Банк Дом.рф успешно реализовал очередной этап выстраивания бесшовного клиентского пути в сфере ипотечного кредитования, интегрировав личный кабинет заемщика по ипотеке с сервисом «Цифровой профиль гражданина».

Благодаря новому ИТ-решению при покупке квартиры, особенно на первичном рынке, клиент может получить решение банка быстро и с минимальным объемом предоставляемой информации и документов. Процесс не «разрывается» этапом заполнением анкеты и подтверждения доходов через предоставление согласия на выписку из ПФР или предоставлением документов на бумажном носителе. В свою очередь банк принимает решение на основании верифицированных данных, полученных напрямую из цифрового профиля заёмщика.

Фото: © pressmaster / Фотобанк Фотодженика Благодаря новому ИТ-решению клиент может получить решение банка быстро и с минимальным объемом документов

Механика использования сервиса позволяет клиенту, оформляющему заявку на ипотечный кредит через личный кабинет, при регистрации выбрать авторизацию через Госуслуги и в момент входа предоставить согласие на предоставление информации банку из «Цифрового профиля».

«После реализации бесшовной интеграции кабинета с сервисом «Цифровой профиль» число клиентов, предоставивших согласие на получение банком данных из «Цифрового профиля», вырос и на текущий момент составляет около 69% от доли клиентов, имеющих подтвержденную учетную запись на Госуcлугах», — отметил директор подразделения диджитал Банка Дом.рф Олег Комлик.

Банк Дом.рф предусмотрел решение и для клиентов, которые не могут предоставить согласие на использование данных из «Цифрового профиля гражданина» или не имеют подтверждённой учетной записи на Госуслугах. Такие клиенты так же могут не предоставлять документы о занятости и доходе на бумажном носителе – для них Банк предложит оформление ипотеки с увеличением ставки на 0.5%. Подробнее узнать об условиях можно на сайте.