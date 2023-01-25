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Вслед за Россией Softline прощается с Кипром и Лондоном

Softline меняет место своей регистрации с Кипра на Каймановы острова. Это связано с уходом компании из России и ее желанием перенести листинг с Лондонской биржи на одну из американских фондовых площадок.

Softline переезжает с Кипра на Каймановых острова

Совет директоров международного ИТ-дистрибьютора Softline (работает под брендом Noventiq) рекомендовал одобрить передислокацию головной структуры компании Softline Holding с Кипра на Каймановы острова. Такой вопрос вынесен на рассмотрение собрания акционеров компании. Об этом говорится в сообщении Softline.

В конце 2022 г. Softline провела раздел своего бизнеса на российский и международный. Соответственно, после ухода из России, преимущества регистрации головной структуры на Кипре стали менее значимы.

Кроме того, в Softline не довольны котировками своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и низким объемом торгов на этой площадке. В связи с этим компания рассматривает возможность выхода на американские фондовые площадки, что можно будет сделать путем первичного размещения акций (IPO) или путем приобретения существующей компании с листингом на бирже (SPAC).

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Softline уезжает с Кипра на Каймановы острова

В Softline отмечают, что многие компании, имеющие листинг на американских фондовых площадках, зарегистрированы на Каймановых островах. Соответственно, для компании будет логичнее иметь местом регистрации Каймановы острова, чтобы в будущем при появлении возможности выйти на американский фондовый рынок, данную сделку можно было бы совершить в разумные сроки.

Как Softline стала международной компанией

Напомним, Softline была создана в России. Основателем компании является Игорь Боровиков. В последние годы Softline активно наращивала свое присутствие за рубежом. В частности, были приобретены ИТ-дистрибьюторы в Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии и других странах.

В конце 2021 г. Softline провела IPO на Лондонской и Московской фондовой биржах. Весной 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, чей листинг на западной фондовой площадке был продолжен.

IPO Softline происходило на отметке $7,5. С начала февраля 2022 г. котировки GDR компании на LSE начали стремительное падение и к концу марта упали до $1,2. Далее курс акций практически не менялся (сейчас GDR компании стоят $1,14), так как значительных объемов торгов ценными бумагами Softline на LSE не было.

Причины разделения бизнеса Softline

Одной из причин разделения бизнеса Softline стал разрыв связей между Московской и Лондонской фондовой биржах. При этом на Московской фондовой бирже активные торги GDR Softline продолжаются: за 23 января объем сделок составил 29,9 млн руб. Сейчас GDR компании торгуются на отметке 107 руб ($1,55).

В конце 2022 г. Softline разделила свой бизнес. Российская часть ООО «Софтлайн Трейд» была отдана Боровикову за символическую стоимость. В качестве компенсации всем остальным акционерам Softline было передано 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в компании снизилась с 53% до 44%.

Международное подразделение Softline сохранило прежнее название юридического лица и листинги на Лондонской и Московской фондовой биржах. При этом компания выбрала себе новый бренд – Noventiq. Соотношение стоимости российского бизнеса Softline к стоимости бизнеса в других странах компания оценила как 1:3.

По итогам 2022 финансового года (закончился 31 марта 2022 г.) на Россию пришлось примерно половина от оборота и выручки компании и 72% от показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию). В то же время, как указывают в компании, ситуация с отсутствием серьезных объемов торгов ее GDR на LSE не изменилась даже после разделения компании российскую и международную.

Мнения экспертов

«Сжатие ликвидности и общие проблемы Евросоюза и Великобритании заставили капитал мигрировать в США, отмечает директор департамента корпоративных финансов «ИВА Партнерс» Артем Тузов. – Вслед за деньгами и инвесторам в США мигрируют и эмитенты, которым важно привлечение акционерного капитала. Поэтому перерегистрация Softline с Кипра на Каймановы острова выглядит логичным шагом. Однако после разделения компании ее прошлая годовая отчетность стала не актуальной, и для инвесторов нужно готовить новую, в том числе и с прошлыми периодами».

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что Лондонская биржа в первую очередь ориентирована на частных инвесторов, тогда как крупные американские инвестиционные фонды предпочитают работать на своих «родных фондовых площадках». В этой связи, как предполагает Брюквин, Softline мог достичь неких договоренностей с американскими фондами об их вложениях в свои акции в случае перевода листинга в американскую юрисдикцию.

Игорь Королев

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