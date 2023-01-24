Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах

Российские Linux-системы из линейки «МСВСфера», с 2021 г. развивающиеся в контуре бизнеса Softline, включили в реестр отечественного ПО при Минцифры. Это открывает продуктам, выросшим из проекта для Вооруженных сил, широкую дорогу к госзаказу. Во время голосования за включение ОС в реестр мнения ключевых экспертов при министерстве разделились. Однако главной проверкой для «МСВСферы» и всех других российских ОС станут готовящиеся к выходу новые правила ведения реестра.

ОС «МСВСфера» стали «российскими»

Как выяснил CNews, отечественные операционные системы на базе Linux для ПК и серверов из линейки «МСВСфера» 9 января 2023 г. были включены в реестр российского ПО при Минцифры. Об этом свидетельствуют записи на сайте реестра.

Данное событие, по сути, означает, что теперь рассматриваемые ОС смогут поставляться в госсектор — госструктуры и отчасти компании с госучастием обязаны ориентироваться на реестр при проведении своих тематических закупок.

Более 10 лет развитием ОС «МСВСфера» занималась компания «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), однако в апреле 2021 г. она была куплена Softline.

В то же время своими корнями продукты «МСВСфера» уходят в проект «Мобильной системы Вооруженных сил» (МСВС), разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина (ВНИИНС) по заказу Минобороны. Базой для МСВС и «МСВСфера» является Linux-дистрибутив Red Hat.

ОС «МСВСфера», выросшие из проекта для военных , включили в реестр российского ПО

НЦПР был создан компанией Vdel (занимается дистрибуцией продуктов Red Hat, Alfresco и других СПО-вендоров) для решения задач сертификации ПО. В 2010 г. Vdel приняла решение продать НЦПР во ВНИИНС.

Не все прошло гладко

Заявки на включение в реестр продуктов «МСВСфера АРМ» и «МСВСфера сервер» были рассмотрены 29 декабря 2022 г. экспертным советом при реестре под председательством Максима Паршина — замглавы Минцифры.

Основными экспертами по рассматриваемым продуктам выступили Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО» (разработчик российских ОС линейки «Альт») и Илья Массух, экс-замглавы Минкомсвязи (ныне Минцифры), глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Как сообщили CNews источники, знакомые с ходом проведения заседания экспертного совета, Массух вынес в отношении включения ОС «МСВСфера» в реестр положительное заключение, в то время как Смирнов — отрицательное. При этом собеседники редакции добавили, что у Смирнова был ряд претензий к продуктам еще накануне заседания, однако к моменту его проведения как минимум по формальным признакам все они были учтены и устранены.

Смирнов эту информацию CNews подтвердил. Свой отрицательный вердикт он объяснил тем, что в его понимании, рассматриваемые операционные системы имеют чрезмерно много общих черт с открытой операционной системой CentOS (дистрибутив Linux, основанный на Red Hat) — без должного уровня переработки.

В отношении устраненных замечаний он сообщил, что «изначально ключевые компоненты не были собраны заявителем из исходников, были чужие бинарники; после моего замечания бинарники пересобрали из исходников».

Пояснения Минцифры

Комментируя включение ОС «МСВСфера» в реестр, представители Минцифры в разговоре с CNews отметили, что основной задачей экспертного совета в данном случае была проверка лицензирования дистрибутива, то есть отсутствия ограничений на доработки и распространение продукта, способность производителя пересобрать дистрибутив, наличие технического персонала по поддержке и доработке продуктов.

«В процессе оценки заявителю ставилась задача по пересборке дистрибутива для исключения “зависимых” компонентов, подтверждалась способность заявителя к самостоятельному развитию продуктов, — сообщили собеседники редакции. — По итогам оценки продуктов, большинство членов экспертного совета проголосовало за включение ОС “МСВсфера” в реестр отечественного ПО».

Смирнов, в свою очередь, склонен объяснять итоговое решение совета спецификой действующих требований к ПО в реестре. «Требования наличия собственной разработки там сейчас нет», — уточнил он.

Не все ОС останутся в реестре

И Массух, и Смирнов в разговоре с CNews отметили, что в ближайшее время в реестре российского ПО должны произойти серьезные перемены в связи с готовящимися к выходу изменениями в постановление Правительства от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам…, сведения о которых включены в реестр российского ПО…».

По словам Массуха, документ будет дополнен рядом критериев, связанных с более жесткими требованиями к функциональным возможностям и технологической независимости программ в реестре. «В результате по линии операционных систем мы наверное придем к тому, что в реестре останется не 30-40 ОС, как сейчас, а около пяти, — полагает он. — Какие именно продукты останутся, сейчас сказать сложно, но в любом случае все существующие решения с появлением новых rритериев окажутся в равных условиях».

Что собой представляют ОС «МСВСфера»

По данным сайта msvsphere.ru, «МСВСфера АРМ» является клиентской операционной системой на основе ядра Linux с интегрированными пользовательскими приложениями. Она предназначена для организации многофункциональных рабочих мест на базе 64-разрядных аппаратных платформ Intel и AMD.

В состав ОС входит пакет офисных программ LibreOffice, предназначенный для работы с текстовыми и графическими документами, презентациями и электронными таблицами. Он поддерживает большую часть популярных форматов офисного ПО, включая Microsoft Office.

Также в состав ОС входит браузер Mozila Firefox, почтовая программа Evolution, редакторы для работы с текстовыми и графическими документами, медиапроигрыватели и программы для веб-камеры, файловый менеджер, менеджер архивов, программа записи и копирования оптических дисков, программа сканирования документов, калькулятор, средства программирования с набором библиотек и инструментов, средства администрирования и обеспечения безопасности информации.

«МСВСфера сервер» позиционируется разработчиками как высокопроизводительная и масштабируемая серверная операционная система на базе ядра Linux, предназначенная для использования на 64-разрядных аппаратных платформах Intel и AMD.

Данная ОС ориентирована на «создание мощных многоцелевых серверных платформ; с этой целью в ее состав включено большое количество серверных служб и приложений: веб-сервер, файл-сервер, сервер печати, почтовый сервер, серверы аутентификации и удаленного управления, сервер резервного копирования, средства администрирования и защиты информации, другие серверные службы и приложения».

Как прошла сделка Softline по покупке НЦПР

Как ранее сообщал CNews, в ходе сделки по покупке НЦПР Softline за долю в компании размером 99,9% в общей сложности заплатил и заплатит $10,2 млн. Из этой суммы $7,34 млн являются отложенными платежами, $2,86 млн — условными обязательствами, привязанными к достижению НЦПР определенных показателей.

В 2021 финансовом году (который закончился 31 марта 2021 г.) оборот НЦПР составил $4,3 млн, валовая прибыль — $3,6 млн, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) — $3,5 млн.

В ходе сделки стоимость линейки «МСВСфера» была оценена в $4 млн.