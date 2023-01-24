Российская мультипликация на грани катастрофы. Лицензии на иностранный софт вот-вот закончатся, «железо» никто не поставляет

Производство российских мультфильмов, включая «Фиксики» и «Смешарики» столкнулось с проблемой скорого истечения сроков лицензии на специализированный иностранный софт. В ряде случаев лицензии закончатся летом 2023 г., а продлить их из-за санкций невозможно. Об импортозамещении в данном случае речи пока нет. Не меньшие трудности студии испытывают с поставками ПК и звукового оборудования.

Санкции ударили по российской мультипликации

Российские студии, занимающиеся производством анимации и мультфильмов, столкнулись с невозможностью продления лицензий на необходимый им профильный иностранный софт, пишет РБК. У некоторых из них сроки действующих лицензий истекают в ближайшие месяцы, и перспективы покупки новых пока весьма туманны из-за санкций.

На назревающую проблему в отрасли изданию указали представители группы компаний «Рики», производителя всемирно известных мультфильмов «Смешарики» и «Фиксики». В ее случае лицензии на основное производственное ПО иностранной разработки истекают летом 2023 г.

Как сообщили РБК представители ГК, к решению проблемы с лицензиями на иностранный софт для анимации компании обратились в российское Минцифры. В чем именно в данном случае будет заключаться помощь ведомства, пока не установлено. Редакция CNews обратилась в министерство за комментариями и ожидает ответа.

Никаких подробностей

ГК «Рики» основана в 2003 г. За производство «Смешариков» отвечает анимационная студия «Петербург», а «Фиксиков» выпускает студия «Аэроплан». Обе входят в состав ГК «Рики».

Видеоредакторы в производстве российских мультфильмов тоже задействованы. И тоже иностранные

К моменту выхода материала не было доподлинно известно, каким именно иностранным софтом для анимации пользуются студии при создании своих мультфильмов. На вопрос CNews представители «Петербурга», «Аэроплана» и ГК «Рики» не ответили.

Вполне вероятно, что известные всем россиянам мультфильмы создаются с использованием ПО американской компании Adobe, сбежавшей из России еще в марте 2022 г. В ее арсенале имеются не только фоторедактор Photoshop и видеоредакторы Premiere и After Effects, но и узкоспециализированное ПО именно для создания анимации.

Например, Adobe развивает приложение Animate, известное под этим названием с 2015 г. Ранее весь мир знал его как Macromedia Flash, а затем как Adobe Flash. Самая актуальная на момент выхода материала версия этой программы датирована октябрем 2022 г.

У Adobe есть и еще более узкоспециализированное ПО – Character Animator. Оно используется для анимации персонажей и существует с лета 2015 г.

И Character Animator, и Animate распространяются по подписке. Это означает, что перечислять Adobe абонентскую плату требуется регулярно. К тому же еще летом 2022 г. в России возникла нехватка лицензий на программные продукты компании.

Коллизии с «железом»

С аппаратной составляющей процесса производства мультфильмов у российских анимационных студий тоже не все так гладко, как было до введения санкций. Представители ГК «Рики» сообщили изданию, что из-за санкций у российских студий возникли немалые трудности с ввозом в Россию различного «железа», которое используется при создании анимационных фильмов.

Например, в настоящее время усложнен импорт звукового оборудования. Это в первую очередь микшеры и усилители. Вспомогательное «железо», которое активного участия в процесс создания мультфильмов не принимает, тоже может оказаться в дефиците. Например, это подвесные кронштейны для акустики.

Рисуются мультфильмы, преимущественно, на компьютерах. Российские ПК если и способны потянуть такие задачи, то речи об их массовом производстве пока все равно нет. Для примера, сейчас выпуск одних только отечественных процессоров весьма затруднен после отказа TSMC производить для России «Байкалы» и «Эльбрусы».

Многие иностранные производители компьютерной техники ушли из России или приостановили поставки. Это Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Samsung и многие другие. Некоторым компаниям повезло – они успели обновить свой компьютерный парк до введения ограничений. Например, ГК «Рики» сделала это в 2021 г., и нынешних ПК ей хватит еще на два-три года стабильной работы.

Импортозамещение под вопросом

На январь 2023 г. вопрос перехода российских студий на отечественный софт для создания анимаций оставался открытым. Пока неизвестно, существуют ли в стране полноценные аналоги тех же программ Adobe или софта для 3D-анимации Autodesk Maya, пригодные для использования при создании полноценных продуктов, а не для хобби.

На вопрос CNews о перспективах импортозамещения в этой отрасли представители ГК «Рики» и входящих в нее анимационных студий не ответили.

Тем временем, с невозможностью продления лицензий на иностранный софт сталкиваются далеко не только создатели мультфильмов. Это гигантская проблема для всего российского бизнеса, и тому есть яркое подтверждение.

В середине декабря 2022 г. в Минцифры было направлено письмо, в котором отечественный бизнес умолял российские власти разрешить ему пользоваться пиратскими версиями программ, чьи иностранные разработчики больше не желают иметь дело со своими российскими клиентами. Сейчас это карается тюрьмой сроком на семь лет и крупными штрафами.

Как сообщал CNews, автором письма выступили члены Института развития предпринимательства и экономики. В нем они раскрыли причины, по которым российский бизнес в настоящее время не по своей воле использует или планирует использовать пиратский зарубежный софт. Это в первую очередь отказ разработчиков продавать новые или продлевать имеющиеся лицензии российским клиентам, а также невозможность оперативно перевести все бизнес-процессы и всех сотрудников на отечественные решения.