Российский бизнес спешно бросает российские ЦОДы и бежит в казахстанские

В ЦОДах Казастана небывалый рост числа клиентов – российских юридических лиц. Они переносят в эту страну свою информационную инфраструктуру в стремлении сбежать из-под санкций и получить доступ к запретным, но до сих пор не импортозамещенным иностранным сервисам. В российских ЦОДах, тем временем, теперь физически не хватает места под «железо» крупных клиентов, в том числе российского МВД.

Все дороги ведут в Казахстан

Российские компании из всех сфер деятельности все чаще отказываются от услуг российских центров обработки данных в пользу их казахстанских конкурентов, пишут «Ведомости». В 2022 г. интерес к ЦОДам Казахстана у представителей российского бизнеса вырос в несколько раз.

В ковидные 2020 и 2021 гг. среди всех клиентов казахстанских дата-центров российских компаний было не более 2-3%. За один только 2022 г. это количество увеличилось до 8%, и нет оснований предполагать, что на этом рост прекратится.

Напротив, опрошенные изданием эксперты из iKS-Consulting уверены, что российский бизнес в течение всего 2023 г. будет наращивать темпы переноса в казахстанские ЦОДы. К концу года их доля среди клиентов дата-центров в этой стране приблизится к 10%. Таким образом, всего за два года их станет больше как минимум втрое.

Притом речь далеко не о десятках и даже не о сотнях компаний. По информации издания, услугами ЦОДов Казахстана в настоящее время пользуется около 18 тыс. юрлиц. Это означает, что российских компаний среди них к концу 2023 г. может оказаться немногим менее 2000.

Что ищут они в стране далекой

Никакого секрета в том, почему российский бизнес вдруг неожиданно решил виртуально переехать в Казахстан, нет. Эта страна, в отличие от России, не находится под гнетом санкций, следовательно, там нет никаких ограничений на закупку западного «железа» и программного обеспечения.

Перенос информационных систем в государство, где нет санкций, значительно упрощает компаниям доступ к нужным им западным сервисам, пользоваться которыми, находясь в России, или очень сложно, или просто невозможно. Казахстан входит в Таможенный союз. Этот фактор российские компании наверняка учитывали при выборе страны для релокации своей информационной инфраструктуры.

В отечественных ЦОДах российским компаниям становится слишком тесно. В прямом и переносном смыслах

По информации издания, свои услуги российскому бизнесу предоставляют «Казахтелеком», «Казтелепорт, а также «Транстелеком», Yandex Cloud и VK (совместно с QazCloud). При этом сами ЦОДы не спешат раскрывать названия российских компаний, обосновавшихся у них. Не исключено, что это связано с потенциальным риском попасть под вторичные санкции.

Этого же регулярно опасается и Китай, который тоже пока не поддержал санкции. Однако местный техногигант Huawei, например, уже почти год не поставляет российским операторам связи свои базовые станции, в том числе из-за нежелания еще сильнее ощутить на себе западную «культуру отмены».

Все только начинается

Казахстанские ЦОДы действительно могут опасаться пристального внимания к себе со стороны властей других стран из-за роста числа клиентов из России. С одной стороны, больше клиентов – больше денег и выше темпы развития, с другой, риски все же имеются.

«Российские клиенты также могут представлять интерес для местных провайдеров с точки зрения зарабатывания денег, но сейчас компании республики очень осторожны и анализируют каждый кейс в отдельности с точки зрения юридических рисков, руководствуясь принципом, что клиент не должен приносить с собой токсичность», – утверждает источник издания.

Глава управления облачных решений ГК Softline Дмитрий Исаев подтвердил CNews факт роста интереса российского бизнеса к казахстанским дата-центрам. По его словам, за 2022 г. число отечественных компаний, использующих ЦОД Softline в Казахстане, увеличилось в семь раз.

Он добавил также, что объем данных, которые россияне хранят на казахстанской площадке, за год вырос вдвое, равно как и потребляемые ими вычислительные мощности. «И число запросов не снижается», – подчеркнул Дмитрий Исаев.

«Мы связываем это с тем, что заказчики размещают нетребовательные к ресурсам VPN-серверы для доступа к личным кабинетам разработчиков зарубежного ПО, а также выключенные реплики виртуальных серверов с нашей или со своих площадок в России», – сказал он CNews. По его мнению, по мере развития рынка ЦОДов Казахстана будет расти и число их российских клиентов. Он уверен, что через один-два года этот рынок по своим объемам сравняется с российским

Дмитрий Исаев добавил, что одной из причин переноса российскими компаниями своей инфосистемы в дата-центры Казахстана является их нередко более высокая производительность на фоне российских. А в качестве примера востребованных у российского бизнеса иностранных сервисов он привел платформу виртуализации VMware, которая в Казахстане доступна, а в России – больше нет.

Российские операторы ЦОДов подстроились

Отечественный рынок дата-центров тоже постепенно развивается. Например, в сентябре 2022 г. CNews писал о намерении «Яндекса» построить новейший и свой самый крупный ЦОД в Калуге. Он будет рассчитан почти на 4000 стоек, а его общая проектная мощность составит около 63 МВт. Однако тот же «Яндекс», видя постепенный отток российских клиентов ЦОД-ов в Казахстан, не упускает возможность развить свой бизнес в сфере дата-центров и в этой стране.

Да и в целом, российские операторы ЦОД начали постепенно выходить на рынок Казахстана. В июле 2022 г. свой третий по счету дата-центр в этой стране запустил Сбербанк, а в декабре 2022 г. стало известно о решении компании RuVDS вложить 50 млн руб. в развитие двух своих площадок в Алма-Ате и Астане.

При всем этом на территории России еще в апреле 2022 г. назрела острая нехватка мощностей в дата-центрах. В октябре 2022 г. CNews писал, что прирост числа стоек в 2022 г. оказался меньше, чем в предыдущие годы. Плюс ко всему, стали расти цены на услуги размещения в них клиентского оборудования.

Это объясняется, в том числе тем, что на фоне санкций многие проекты по закуску ЦОДов откладываются на неопределенный срок. Также зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное и серверное оборудование в российские дата-центры.

С течением времени ситуация лишь ухудшается. Например, в начале сентября 2022 г. российское МВД начало поиск ЦОДа для размещения 100 стандартных 42-юнитовых стоек на два года. Министерство готово было заплатить за аренду 698,7 млн руб., однако желающих их получить не нашлось из-за нехватки в российских дата-центрах мест для размещения такого количества оборудования. Тендер был закрыт в середине октября 2022 г.