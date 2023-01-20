CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость
|

Российский бизнес спешно бросает российские ЦОДы и бежит в казахстанские

В ЦОДах Казастана небывалый рост числа клиентов – российских юридических лиц. Они переносят в эту страну свою информационную инфраструктуру в стремлении сбежать из-под санкций и получить доступ к запретным, но до сих пор не импортозамещенным иностранным сервисам. В российских ЦОДах, тем временем, теперь физически не хватает места под «железо» крупных клиентов, в том числе российского МВД.

Все дороги ведут в Казахстан

Российские компании из всех сфер деятельности все чаще отказываются от услуг российских центров обработки данных в пользу их казахстанских конкурентов, пишут «Ведомости». В 2022 г. интерес к ЦОДам Казахстана у представителей российского бизнеса вырос в несколько раз.

В ковидные 2020 и 2021 гг. среди всех клиентов казахстанских дата-центров российских компаний было не более 2-3%. За один только 2022 г. это количество увеличилось до 8%, и нет оснований предполагать, что на этом рост прекратится.

Напротив, опрошенные изданием эксперты из iKS-Consulting уверены, что российский бизнес в течение всего 2023 г. будет наращивать темпы переноса в казахстанские ЦОДы. К концу года их доля среди клиентов дата-центров в этой стране приблизится к 10%. Таким образом, всего за два года их станет больше как минимум втрое.

Притом речь далеко не о десятках и даже не о сотнях компаний. По информации издания, услугами ЦОДов Казахстана в настоящее время пользуется около 18 тыс. юрлиц. Это означает, что российских компаний среди них к концу 2023 г. может оказаться немногим менее 2000.

Что ищут они в стране далекой

Никакого секрета в том, почему российский бизнес вдруг неожиданно решил виртуально переехать в Казахстан, нет. Эта страна, в отличие от России, не находится под гнетом санкций, следовательно, там нет никаких ограничений на закупку западного «железа» и программного обеспечения.

Перенос информационных систем в государство, где нет санкций, значительно упрощает компаниям доступ к нужным им западным сервисам, пользоваться которыми, находясь в России, или очень сложно, или просто невозможно. Казахстан входит в Таможенный союз. Этот фактор российские компании наверняка учитывали при выборе страны для релокации своей информационной инфраструктуры.

servernaya600.jpg

В отечественных ЦОДах российским компаниям становится слишком тесно. В прямом и переносном смыслах

По информации издания, свои услуги российскому бизнесу предоставляют «Казахтелеком», «Казтелепорт, а также «Транстелеком», Yandex Cloud и VK (совместно с QazCloud). При этом сами ЦОДы не спешат раскрывать названия российских компаний, обосновавшихся у них. Не исключено, что это связано с потенциальным риском попасть под вторичные санкции.

Этого же регулярно опасается и Китай, который тоже пока не поддержал санкции. Однако местный техногигант Huawei, например, уже почти год не поставляет российским операторам связи свои базовые станции, в том числе из-за нежелания еще сильнее ощутить на себе западную «культуру отмены».

Все только начинается

Казахстанские ЦОДы действительно могут опасаться пристального внимания к себе со стороны властей других стран из-за роста числа клиентов из России. С одной стороны, больше клиентов – больше денег и выше темпы развития, с другой, риски все же имеются.

«Российские клиенты также могут представлять интерес для местных провайдеров с точки зрения зарабатывания денег, но сейчас компании республики очень осторожны и анализируют каждый кейс в отдельности с точки зрения юридических рисков, руководствуясь принципом, что клиент не должен приносить с собой токсичность», – утверждает источник издания.

Глава управления облачных решений ГК Softline Дмитрий Исаев подтвердил CNews факт роста интереса российского бизнеса к казахстанским дата-центрам. По его словам, за 2022 г. число отечественных компаний, использующих ЦОД Softline в Казахстане, увеличилось в семь раз.

Он добавил также, что объем данных, которые россияне хранят на казахстанской площадке, за год вырос вдвое, равно как и потребляемые ими вычислительные мощности. «И число запросов не снижается», – подчеркнул Дмитрий Исаев.

«Мы связываем это с тем, что заказчики размещают нетребовательные к ресурсам VPN-серверы для доступа к личным кабинетам разработчиков зарубежного ПО, а также выключенные реплики виртуальных серверов с нашей или со своих площадок в России», – сказал он CNews. По его мнению, по мере развития рынка ЦОДов Казахстана будет расти и число их российских клиентов. Он уверен, что через один-два года этот рынок по своим объемам сравняется с российским

Дмитрий Исаев добавил, что одной из причин переноса российскими компаниями своей инфосистемы в дата-центры Казахстана является их нередко более высокая производительность на фоне российских. А в качестве примера востребованных у российского бизнеса иностранных сервисов он привел платформу виртуализации VMware, которая в Казахстане доступна, а в России – больше нет.

Российские операторы ЦОДов подстроились

Отечественный рынок дата-центров тоже постепенно развивается. Например, в сентябре 2022 г. CNews писал о намерении «Яндекса» построить новейший и свой самый крупный ЦОД в Калуге. Он будет рассчитан почти на 4000 стоек, а его общая проектная мощность составит около 63 МВт. Однако тот же «Яндекс», видя постепенный отток российских клиентов ЦОД-ов в Казахстан, не упускает возможность развить свой бизнес в сфере дата-центров и в этой стране.

Да и в целом, российские операторы ЦОД начали постепенно выходить на рынок Казахстана. В июле 2022 г. свой третий по счету дата-центр в этой стране запустил Сбербанк, а в декабре 2022 г. стало известно о решении компании RuVDS вложить 50 млн руб. в развитие двух своих площадок в Алма-Ате и Астане.

При всем этом на территории России еще в апреле 2022 г. назрела острая нехватка мощностей в дата-центрах. В октябре 2022 г. CNews писал, что прирост числа стоек в 2022 г. оказался меньше, чем в предыдущие годы. Плюс ко всему, стали расти цены на услуги размещения в них клиентского оборудования.

Это объясняется, в том числе тем, что на фоне санкций многие проекты по закуску ЦОДов откладываются на неопределенный срок. Также зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное и серверное оборудование в российские дата-центры.

С течением времени ситуация лишь ухудшается. Например, в начале сентября 2022 г. российское МВД начало поиск ЦОДа для размещения 100 стандартных 42-юнитовых стоек на два года. Министерство готово было заплатить за аренду 698,7 млн руб., однако желающих их получить не нашлось из-за нехватки в российских дата-центрах мест для размещения такого количества оборудования. Тендер был закрыт в середине октября 2022 г.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Найден способ создания сверхдешевых квантовых компьютеров для работы при комнатной температуре

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Топ-менеджер уволился из «Ростеха», чтобы возглавить ИТ-интегратора силовиков

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Российская ИТ-компания крупно заработала на банках, чьи приложения изгнали из iPhone и Android

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще