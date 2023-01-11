Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware

«Ай-теко» не удалось взыскать с «Мерлиона» деньги за недооказанную техподдержку решений VMware у клиентов компании. Сервис должен был предоставляться по сертификатам VMware, которые «Ай-теко» приобрела через «Мерлион». С уходом вендора из России сертификаты обесценились; Арбитражный суд Московской области (уже второй раз в подобной ситуации) посчитал, что это не проблема «Мерлиона». Ранее Арбитраж Москвы в идентичной ситуации встал на сторону истца — компании Алишера Усманова удалось вернуть 70 млн руб., выплаченных продавцу сертификатов техподдержки Red Hat.

Новая победа «Мерлиона»

Как выяснил CNews, компания «Мерлион» одержала победу в очередном споре со своим контрагентом, который пытался вернуть у дистрибутора свои деньги за сертификаты техподдержки американской компании VMware.

Спор сторон происходил в Арбитражном суде Московской области, в который 3 июня 2022 г. с иском обратилась компания «Ай-теко», купившая сертификаты у «Мерлиона» для третьих лиц, чьи названия в публичных документах разбирательства не упоминаются.

Причиной иска стал уход VMware из России в начале марта 2022 г. на фоне спецоперации на Украине. Этот уход выразился в отказе от обслуживания любых структур в нашей стране, что обесценило все сертификаты на техподдержку решений вендора.

Бесполезные на сегодняшний день сертификаты были куплены «Ай-теко» двумя комплектами в июле и августе 2021 г. на общую сумму в 470,7 млн руб. После ухода VMware «Ай-теко» посчитала, что сумма недооказанных вендором услуг составляет 364,6 млн руб.

Продавцу сертификатов техподдержки сбежавшей из России VMware не придется возвращать за них деньги

Эти деньги компания и решила взыскать с «Мерлиона», добавив к сумме иска проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3,9 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами «по день фактического исполнения основного обязательства». То есть общий размер претензий достиг как минимум 368,5 млн руб.

По итогам разбирательства суд встал на сторону «Мерлиона», отказав истцу 29 декабря 2022 г. в удовлетворении его претензий полностью. На обжалование решения «Ай-теко» отведен месяц.

Представители «Ай-теко» сообщили CNews, что компания с решением суда не согласна. «Планируется подача апелляционной жалобы», — отметили они.

В «Мерлионе» прокомментировать CNews данное разбирательство отказались.

Аргументация суда

Напомним, «Мерлион» уже побеждал в Арбитраже Московской области практически в идентичном разбирательстве по иску компании «Ван-ай-ти трейд» — в недавнем прошлом «Софтвэруан», а еще раньше «Компарекс».

Тогда истец пытался вернуть уплаченные «Мерлиону» за сертификаты VMware 195,4 млн руб. и взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,7 млн руб. Сертификаты ранее были переданы «Ван-ай-ти трейдом» его конечным заказчикам: банку «Финсервис», «Лаборатории Касперского» и «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»).

Тогда суд также полностью отказал истцу. В новом разбирательстве аргументация служителей Фемиды во многом совпадает с предыдущей, хотя и нельзя сказать, что решение изготовлено под копирку (фамилии судей — разные).

«После активации сертификатов дальнейшее взаимодействие конечных пользователей происходит непосредственно с группой VMware, — говорится в судебном заключении. — Ответчик не является стороной соглашений о технической поддержке и подписке на сервисы VMware, заключенных между VMware и конечными пользователями, и не участвует в оказании услуг технической поддержки. Доказательства того, что ответчик взял на себя обязательства отвечать за действия VMware, в материалы дела не представлены».

Также служители Фемиды отмечают, что «Ай-теко» в своем исковом заявлении подтвердила, что сертификаты были активированы конечными пользователями, которые пользовались услугами техподдержки до 3 марта 2022 г., «что свидетельствует о том, что в момент передачи истцу сертификаты отвечали своим потребительским свойствам, недостатков, возникших до передачи товара истцу или по причинам, возникшим до этого момента, не имели».

Тот факт, что впоследствии VMware прекратила оказание услуг на территории России, «не свидетельствует о том, что на момент передачи сертификаты были некачественными», подчеркивают судьи. Ссылка «Ай-теко» на отсутствие у сертификатов самостоятельной ценности, в их понимании, является несостоятельной.

Другой суд — другое решение

В контексте данного разбирательства можно вспомнить аналогичный по всем внешним признакам иск, который в начале октября 2022 г. закончил рассматривать Арбитражный суд Москвы.

ИТ-компании «Талмер», входящей в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, удалось тогда обязать поставщика сертификатов техподдержки ПО Red Hat вернуть ей 69,2 млн руб. за предоплаченные услуги.

Конечным получателем услуг был оператор «Мегафон», который также входит в контур холдинга USM, а в последних числах декабря 2022 г. стал непосредственным владельцем «Талмера». Что касается поставщика сертификатов на техподдержку Red Hat, то им выступила компания «Аксофт» — дочерняя структура ИТ-интегратора «Софтлайн» (Softline).

Red Hat, разработчик Linux-дистрибутива RHEL также, как и VMware, весной 2022 г. сообщил об уходе из нашей страны и прекращении сотрудничества со всеми местными партнерами.