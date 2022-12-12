Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза

Санкции сыграли на руку отечественным компаниям, предоставляющим услуги облачного хранения информации. Как полагают аналитики, рынок по итогам 2022 г. вырастет более чем на 40%. Особенно активно переходит на российские облака ритейл.

Облака набирают высоту

По прогнозу аналитической компании iKS-Consulting, объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. достигнет отметки в 86,6 млрд руб., пишут «Ведомости». Это на 41,6% больше, чем годом ранее.

Причины очевидны, после ухода иностранных компаний спрос перераспределяется, и российские игроки заняли места ушедших зарубежных поставщиков.

Лидерами, по предварительным подсчетам (исследование проводилось с августа по ноябрь), оказались «Ростелеком-ЦОД» с 25% от рынка, второе место сохраняет Cloud (бывшая SberCloud) с 17,2%, затем идет Selectel с долей рынка 9,5%, он слегка опережает МТС — у того 9,3%. Следом идут Yandex Cloud — 6,3%, «Крок» — 5,6%, и OnCloud — 3,1%.

Объем услуг российских облачных сервисов IaaS ) в 2022 г. достигнет 86,6 млрд руб., что на 41,6% больше, чем годом ранее

При этом, как отмечают исследователи, Yandex Cloud и Selectel развивались быстрее остальных лидеров. Впрочем, почти половина компаний пользуется услугами сразу нескольких провайдеров, уточняют в iKS-Consulting. А основным потребителем облаков является ритейл.

Цены за облачное

Увеличили компании долю рынка не только благодаря росту числа клиентов, но и за счет повышения цен на свои услуги, отмечает издание.

По словам вице-президент по ИТ «Азбуки вкуса» Юлии Золотаревой, весной 2022 г. некоторые российские сервисы подняли цены и не были готовы фиксировать или ограничивать их даже при долгосрочном сотрудничестве. Компании пришлось проводить повторный тендер среди облачных провайдеров, в итоге выбор пал на «Крок».

С трендом согласился и директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel Константин Ансимов. Компания подняла цены на большинство самых распространенных услуг на 40–60%.

Также, в апреле 2022 г. в среднем на 30-60% поднял цены Yandex.Cloud.

Представитель МТС заверил, что компания не повышала расценок на облачные услуги. Однако выручка CloudMTS по итогам III квартала 2022 г. выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расценки не изменились и у OnCloud, сообщил представитель ГК «Ланит», которая владеет облачным сервисом.

Всероссийский переход

Активная миграция отечественного бизнеса с ресурсов мировых игроков на российские облачные решения наблюдалась в первом полугодии 2022 г., отмечают эксперты. Для многих компаний Amazon Web Services, Google Cloud Platform или Microsoft Azure были основным облаком. При этом крупные фирмы продолжили поддерживать гибридную систему: часть данных хранится на собственной площадке (on-premise), а часть распределяется по нескольким облачным провайдерам.

Клиентом Selectel стала X5 Group, а клиенту Yclients (сервис для онлайн-записи) компания помогла нарастить вычислительные мощности в России и перенести данные от иностранного провайдера.Также Selectel стал активнее работать с госсектором, «поскольку с их стороны увеличился спрос на ресурсы входящей в реестр российского ПО облачной платформы», отметил Ансимов.

По итогам ноября 2022 г. услугами Selectel пользовалось более 22 тыс. клиентов.

За первые шесть месяцев у провайдера Yandex Cloud количество подписок выросло в 1,5 раза до 23 тыс., сообщил коммерческий директор компании Александр Черников. По его словам, активнее всего наращивает мощности крупный и средний бизнес. В облако перешел «Магнит», новыми клиентами стали «Абсолют банк», «Лента». Частично решения Yandex использует «Вкусвилл».

Популярность облачных сервисов у ритейла объясняется большим объемом данных, которым оперируют сети, — это информация о продажах, покупателях, движении товаров, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

К российским платформам растет доверие, уверен директор по инфраструктурному бизнесу «Максимателекома» Илья Черкасов. Как говорит эксперт, сейчас повышается интерес заказчиков к созданию выделенных зон в ЦОД с использованием отечественного оборудования и ПО для соблюдения требований к размещению критической информационной инфраструктуры.

Сейчас наблюдается динамичный рост на рынке облачных услуг. Впрочем, отечественные продукты пока не столь автоматизированы, как зарубежные аналоги, и существуют сложности с интеграцией, отмечает директор по инновационному развитию «Онланты» Олег Коновалов.

«Но экспертизы российских сервис-провайдеров и разработчиков достаточно, для того чтобы в ближайшее время отечественные ИТ-решения стали достойной заменой иностранным», — резюмировал эксперт.