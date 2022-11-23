Во французских школах запрещают Microsoft Office

Во Франции запретят использовать в школах бесплатные версии Microsoft Office 365 и Google Workspace. В Министерстве национального просвещения Франции сомневаются, что данные школьников находятся под надежной защитой, пока они используют эти программные решения. Аналогичные решения уже приняли в Дании и Германии.



Без Microsoft и Google

Французские школы должны отказаться от использования бесплатных продуктов Microsoft Office 365 и Google Workspace. Такое заявление сделал министр национального просвещения и по делам молодежи страны Пап Ндиайе (Pap Ndiaye) — сообщение появилось на сайте Национального собрания Франции.

Министерство уже исключило из госзакупок любые бесплатные офисные пакеты. Отмечается, что пакет для совместной работы Microsoft Office 365 не соответствует европейской доктрине хранения данных «облако в центре».

Власти страны считают, что облачные сервисы Microsoft и Google, которые хранят данные в США, не соответствуют европейским нормам в отношении данных, таким как GDPR (General Data Protection Regulation, генеральный регламент о защите данных, которые регулирует сбор и обработку информации о физических лицах — гражданах Европейской экономической зоны).

Ранее от продуктов Microsoft Google отказались в Германии и Дании

Французское правительство также полагает, что решение выглядит логичным в контексте рассмотрения дела Schrems II. Из-за того, что законодательство США не соответствует стандартам конфиденциальности в Европе, Соглашение о защите конфиденциальности между США и ЕС было аннулировано.

«Политика правительства соответствует решению Суда Европейского Союза от 16 июля 2020 г., известному как Schrems II, и позиции надзорных органов государств-членов ЕС, — отметил Пап Ндиайе. — Таким образом, в письме от 27 мая 2021 г. Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) рекомендовала высшим учебным заведениям, при отсутствии дополнительных мер, способных обеспечить надлежащий уровень защиты, использовать продукты для совместной работы лишь тех провайдеров, которые размещают данные в Европейском союзе и не передают их в Соединенные Штаты».

Платные версии облачных сервисов Microsoft Office 365 и Google Workspace еще могут использоваться, если во Франции их не запретят из-за опасений по поводу безопасности данных.

Долгая дискуссия

Обсуждение использования продуктов Microsoft Office 365 и Google Workspace во Франции началось еще в августе 2022 г. Тогда член Национальной ассамблеи Франции Филипп Латомб (Philippe Latombe) заявил, что бесплатный Office 365, включающий в себя Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams и другие инструменты, представляет собой форму незаконного демпинга.

«На первый взгляд предложение кажется привлекательным, поскольку подразумевает доступ к своим продуктам в любое время, в любом месте и с любого устройства, — отметил Латомб. — Однако это напрямую связано с недобросовестной конкуренцией, так как тендеры на программный продукт не объявляются».

Также Латомб указал на риски из-за размещения персональных данных преподавателей и школьников в американском облаке и экстерриториального характера американских законов.

Конфликт Франции и США из-за персональных данных

Напомним, 16 июля 2020 г. Суд Европейского союза (CJEU) признал недействительной передачу персональных данных из Европейской экономической зоны в США в соответствии с соглашением о защите конфиденциальности между США и ЕС. Это решение получило известность как Schrems и серьезно повлияло на передачу персональных данных из ЕС в США. Так, например, американские гиганты социальных сетей и розничной торговли, которые массово собирают персональные данные в ЕС, обычно передают их в США для дальнейшей обработки.

Ло сих пор страны работали по регламенту Privacy Shield — это зонтичное соглашение между США и ЕС, которое разрешало трансграничную передачу персональных данных. Сегодня CJEU решил, что Privacy Shield не удовлетворяет всем требованиям.

Бан Office 365 и Google Workspace

Ранее Office 365 и Google Workspace были запрещены в школах Германии и Дании. Власти немецкой земли Гессен в 2020 г. отказались от использования в школах сервиса Office 365 из-за того, что личная информация немецких школьников может передаваться для анализа в американские центры обработки данных. В июле 2022 г. датский орган по защите данных заявил, что облачный программный пакет Google Workspace «не соответствует требованиям» правил конфиденциальности данных Европейского Союза.

В разговоре с CNews Михаил Сергеев, ведущий инженер CorpSoft24 объяснил, что многие провайдеры, которые хранят и обрабатывают данные, в любой момент могут просто отключить клиентов от системы. В этом случае все данные будут утеряны и могут оказаться доступными для третьих лиц.

Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов, в беседе с CNews отметил, что защита данных школьников — ключевой вопрос в рамках организации удаленного взаимодействия и образования во многих странах.

«Применение облачных сервисов всегда идет бок о бок с вероятностью передачи данных за пределы страны, утечками и несанкционированным доступом к информации в центрах обработки данных, — подчеркнул эксперт. — Миграция на автономные ИТ-решения, которые работают внутри инфраструктуры и управляются только доверенными лицами со стороны заказчика — один из главных мировых трендов, которому все чаще следуют госкомпании, крупный бизнес, силовые структуры, медицина и образование. События текущего года также серьезно изменили отношение многих стран к облачным ИТ-сервисам. Если их можно выключить одной кнопкой для конкретной страны — это несет определенные риски».

Кроме того, добиться отказоустойчивости и катастрофоустойчивости в среде облачных продуктов практически невозможно, добавил эксперт.