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«Мегафон» требует обанкротить российский Oracle

«Мегафон» намерен инициировать процесс банкротства российского представительства американской ИТ-компании Oracle. После ухода Oracle из России «Мегафон» отсудил у корпорации 44 млн руб. из-за неоказанных услуг технической поддержки, но решение так и не было исполнено.

Российскому Oracle грозит банкротство

«Мегафон» сообщил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование» - дочернего предприятия американской корпорации Oracle.

Уведомление об этом опубликовано на Федресурсе (Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц).

Первым внимание на это обратило агентство «Интерфакс». Представители «Мегафона» пояснили CNews, что данное намерение вызвано неисполнением со стороны «дочки» Oracle вступившего в силу решения суда о взыскании денежных средств, которое, в свою очередь, было вызвано неисполнением контрактных обязательств.

Претензии «Мегафона» к Oracle

В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Мегафона» о взыскании с российской «дочки» денежных средств в размере 44 млн руб. – на такую сумму истец оценил незаконное обогащение ответчика. У «Мегафона» и «дочки» Oracle был договор на оказание услуг технической поддержки оборудования и ПО, по которому была осуществлена предоплата в размере 105 млн руб.

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«Мегафон» заявил о намерении признать банкротом российскую «дочку» Oracle

Однако 4 марта 2022 г. Oracle в одностороннем порядке прекратил оказание услуг технической поддержки. В том числе «Мегафон» потерял доступ к веб-порталу My Oracle Support, так как были отключены его идентификационные номера. Перестала работать и служба поддержки Oracle по телефону.

В связи с этим «Мегафон» потребовал вернуть ему переплату по договору за период, начиная от 4 марта до даты окончания срока действия договора. Однако Oracle на эту претензию не ответил. В судебном заседании представители Oracle не явились, обжаловать принятый судебный акт они также не пытались.

Уход Oracle из России

Напомним, в марте 2022 г. после начала Специальной военной операции (СВО) России на Украине, Oracle, как и многие зарубежные ИТ-компании, приостановил работу в России. В июле корпорация приняла решение полностью уйти с российского рынка и уволила всех сотрудников своего представительства.

В связи с этим к российской «дочке» Oracle был подан ряд исков от контрагентов о взыскании денежных средств по невыполненным контрактам. По подсчетам CNews, с мая по август 2022 г. к Oracle было подано исков на общую сумму 296 млн руб. Больше половины от этой суммы приходится на иск от «Марвел-Дистрибуция». Этот дистрибутор смог отсудить у Oracle 48 млн руб., «Инфосистемы Джет» - 28 млн руб.

Tele2 против Nokia

Случай с «Мегафон» и Oracle не единственный, когда российские телекоммуникационные компании пытаются засудить ушедших из России иностранных вендоров за неисполнение своих обязательств. Так, в мае сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) подал в Арбитражный суд Москвы иск против ООО «Нокиа Солюшеннз энд Нетворкс», дочернего предприятия финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Solutions and Networks.

В общей сложности Tele2 требует взыскать с ответчика 478 млн руб. Согласно материалам судебного разбирательства, представители ответчика дали свои возражения на иск. Это означает, что, в отличие от Oracle, российское представительство Nokia Solutions and Networks в каком-то виде еще продолжает работать.

Игорь Королев

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