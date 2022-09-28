«Ростелеком» подмял под себя свыше половины бюджета крупнейших госзакупок ИКТ

Сумма 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в госорганах России и подведомственных им организациях по итогам 2021 г. составила 113,6 млрд руб. Более половины этих денег досталось «Ростелекому» и его «дочкам». Они подписали госконтрактов на 60,18 млрд руб.

Триумф «Ростелекома»

Общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2021 г. и проведенных по закупочной процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила 113,6 млрд руб.

Как и все последние годы, больше остальных поставщиков в топ-100 в 2021 г. получил возможность заработать «Ростелеком». Название компании фигурирует на 29 строчках рейтинга. Общая сумма расположившихся на них контрактов составила 53,85 млрд руб.

С учетом представленных в топ-100 четырех «дочек» оператора — «РТК информационная безопасность», «РТК цифровые технологии», «Рткомм.ру» и «Центр хранения данных», на которые пришлось еще шесть строк рейтинга, сумма подконтрольных «Ростелекому» госденег достигла 60,18 млрд руб.

Таким образом, оператор подмял под себя более половины бюджета 100 крупнейших ИКТ-госконтрактов — без малого 53%. В истории формирования CNews рейтинга топ-100 это произошло впервые.

К таким заключениям пришла служба CNews Analytics в рамках ежегодного обзора «Цифровизация госсектора».

«Ростелеком» с «дочками» получил более половины денег от суммы 100 крупнейших ИКТ-госконтрактов

На втором месте среди госпоставщиков — частый подрядчик ФНС, ГНИВЦ. Он отметился на шести строчках и получил 13,6 млрд руб. На третьем месте — «Рубитех». За ним три строчки и 5,74 млрд руб.

Четвертое место заняла компания ОТР 2000. Ее можно обнаружить на семи строчках топа. Она собрала контрактов на 3,34 млрд руб. Замыкает пятерку лидеров «Форс» — три строки и 2,92 млрд руб.

Лидеры госзаказа

По традиции прошлых лет первое место по сумме подписанных госконтрактов в топе за 2021 г. среди заказчиков заняла ФНС — служба по итогам крупнейших тендеров заключила соглашений на 29,39 млрд руб. (годом ранее — 29,5 млрд руб.). На второе место вышло Минцифры — 27,77 млрд руб. (годом ранее — 11,15 млрд руб. и третье место). На последнем месте тройки оказался Пенсионный фонд (ПФР) — 6,06 млрд руб. (год назад он в числе лидеров не был).





CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2021 года

Головной заказчик Непосредственный заказчик Исполнитель Проигравшие конкуренты Вид тендера Сумма контракта, млн руб. Стартовая цена, млн руб. Экономия, млн руб. Предмет контракта 1 Минцифры Ростелеком Закупка у единственного поставщика 12 000,00 12 000,00 0 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства 2 Минцифры Ростелеком Закупка у единственного поставщика 10 842,58 10 842,58 0 Оказание государственным образовательным организациям, избирательным комиссиям на территории РФ (кроме Крыма и Севастополя) услуг по предоставлению с использованием ЕСПД доступа к ИС и к интернету, по передаче и защите данных, по ограничению доступа к информации, распространение которой в РФ запрещено, и к информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; по мониторингу и обеспечению безопасности связи; по организации подключения к ЕСПД, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети 3* ФНС ГНИВЦ (2) Закупка у единственного поставщика 4 844,63 4 844,63 0 Оказанию безвозмездной технической помощи Республике Узбекистан в целях развития ее системы налогового администрирования 4 ПФР Ростелеком Закупка у единственного поставщика 3 586,58 3 586,58 0 Обеспечение эксплуатации 1 очереди информационных систем Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере 5 ФТС Центральное информационно-техническое таможенное управление Прайм груп Инлайн технолоджис Аукцион 3 145,10 3 293,30 148,20 Создание ЦОД ЕАИС ТО «Тверь» (первая очередь) 6 ФНС Налог-сервис Рубитех Системный софт Аукцион 2 838,33 3 015,87 177,54 Поставка оборудования, передача прав на ПО и модернизация ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного ПО ФНС в филиалах «Налог-сервиса в Дубне и в Городце в части создания цифровой платформы распределенного реестра ФНС, обеспечения функционирования сервиса упрощенного получения налоговых вычетов (ипотечного и инвестиционного) налогоплательщиками — физическими лицами и обеспечения функционирования платформы предоставления административных данных ФНС в органы госвласти (первая очередь). 7 Минцифры Ростелеком Закупка у единственного поставщика 2 861,20 2 861,20 0 Развитие ЕПГУ в том числе в части функциональности единого окна цифровой обратной связи 8 ФНС ГНИВЦ Конкурс 2 792,30 2 798,60 6,30 Развитие АИС «Налог-3» (третья очередь) 9* Генпрокуратура Ростелеком (3) Закупка у единственного поставщика 2 750,58 2 750,58 0 Предоставлению АРМ по сервисной модели в целях обеспечения органов прокуратуры доступом к ИС сопровождения деятельности 10 ФНС Налог-сервис Рубитех ТС интеграция Аукцион 2 419,64 2 660,85 241,21 Системно-техническое обслуживание оборудования и ПО АИС ФНС

На четвертое место вышла Генпрокуратура с суммой контрактов в 5,46 млрд руб. На пятом оказался один из лидеров прошлого топа, Федеральное казначейство — 4,83 млрд руб. (годом ранее — 11,71 млрд руб. и второе место рейтинга).

С точки зрения числа топовых контрактов лидерские места распределились несколько иначе. У ФНС их 22, у Минцифры — 19, у Казначейства — 9, у МВД и Верховного суда — по шесть.

Традиционные проблемы конкурентного заказа

Самым популярным типом закупочной процедуры в 2021 г. снова оказался аукцион — на него пришлось 43 закупки (48 годом ранее). На втором месте по популярности оказался формат конкурса — 30 процедур (34 годом ранее). Закупки у единственных поставщиков заняли 26 строчек рейтинга (18 годом ранее). И еще одна строка осталась за запросом предложений — очень редким «гостем» на госзакупках по 44-ФЗ.

Таким образом, число формально конкурентных закупок в новом Топ-100 составило 74 процедуры против рекордных 82 по итогам 2020 г.

Впрочем, это весьма условные данные. Стоит взглянуть в таблице на столбец «Проигравшие конкуренты», и станет заметно большое число пустых клеток по соседству с аукционами и конкурсами. В отчетном году в Топ-100 единственные претенденты на них приходили 31 раз (годом ранее лишь 26 раз). В таких случаях заказчики по закону имеют право или перезапустить тендер, или признать закупку несостоявшейся, но при этом все же законтрактоваться с единственным участником, чья заявка соответствует тендерной документации.

Многолетняя практика CNews по мониторингу ИКТ-госзакупок показывает, что к первому варианту на крупных тендерах госорганы (равно как и оставшиеся за рамками исследования компании с госучастием) не склоняются почти никогда.

Так или иначе, с учетом рассмотренной поправки конкурентных процедур в топе 2021 г. можно насчитать лишь 43 — почти столько же, сколько годом ранее (44).

Особенность рейтинга 2021 г. и общие принципы его формирования

По итогам 2021 г. общая сумма контрактов в топ-100 по сравнению с предыдущим годом выросла на 8,7% или на 9,12 млрд руб. — со 104,48 млрд руб. в 2020 г.

При этом, несмотря на прирост общей суммы топ-100 порог вхождения в рейтинг в отчетном году очень сильно снизился, откатившись на уровень 2019 г., когда начальная максимальная цена контракта на последней строке равнялась 287,3 млн руб. В 2021 г. на сотой позиции разместилась закупка с начальной ценой контракта в 290,6 млн руб. Это на 110,6 млн руб. меньше показателя 2020 г. (401,1 млн руб.).

Отчасти это объясняется достаточно большим числом объединений однотипных закупок у единственных поставщиков в тех или иных строках (в 2020 г. объединение было всего одно). То есть рейтинг впитал в себя множество «дополнительных» закупок, не вытесненных дублями из его нижней части. Напомним, как и раньше, номера таких объединенных закупок помечены в таблице «звездочками». Цифра в скобках после наименования исполнителя контракта указывает на число объединенных контрактов.

Но даже если бы все однотипные закупки заняли отдельные строчки топа, порог вхождения все равно оказался бы значительно ниже прошлогоднего.

Некоторые соглашения с поставщиками, как и в предыдущие годы, корректировались в процессе исполнения контрактов, а их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. Из-за этого в таблице встречаются отрицательные значения в предпоследнем столбце («Экономия»).

С учетом корректировок суммарная экономия топовых госзаказчиков в 2021 г. составила 1,76 млр руб., то есть около 1,5%. Годом ранее экономия оказалась на уровне 2,5%.

При подготовке данного исследования в CNews Analytics придерживались критериев выборки предыдущих лет. В список не включались тендеры силовиков на поставку спецсредств, конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по линии радиоэлектроники, а также узкопрофильные крупные закупки Роскосмоса. Они не были включены, так как не имеют отношения к открытому конкурентному ИКТ-рынку и существенно исказили бы объективную картину, заняв множество позиций в перечне CNews Tenders.

В графе «Непосредственный заказчик» указываются подведомственные ФГУПы и иные федеральные организации — в тех случаях, когда министерства и ведомства закупались не напрямую. В графе «Проигравшие конкуренты» — данные о претендентах-аутсайдерах, по крайней мере, тех из них, кто дошел до финального этапа процедуры, а не был снят или самоустранился заранее.