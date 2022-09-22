Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу

Платформа VK запускает сервис записи на прием к доктору и мини-апп для владельцев автомобилей. Оба инструмента интегрируют с порталом «Госуслуги».



Новые сервисы

На платформе VK скоро появятся сервисы записи на прием к врачу и мини-приложение (мини-апп) для автовладельцев. Появление новых сервисов анонсировал глава холдинга Владимир Кириенко. Оба инструмента будут интегрированы с порталом «Госуслуги». Воспользоваться новыми сервисами пользователи смогут, не покидая соцсеть «Вконтакте».

«Совместно с Минцифры мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время уже стартуют в федеральном масштабе, – сказал Кириенко. – В мини-аппе "Госуслуги" "Вконтакте" появится раздел "Здоровье", благодаря которому пользователям будет доступна запись к врачу, а также раздел "Авто". Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенджер».

Подключить уведомления о госуслугах «Вонтакте» пользователь может по желанию.

На платформе VK Mini Apps создано около 42 тыс. приложений

Сообщается, что мини-апп «Авто» будет предоставлять быстрый доступ к свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС).

«Также это будет возможно в рамках единого приложения», – подчеркнул Кириенко.

Похожие инструменты на «Госуслугах»

Ранее CNews писал о том, что Минцифры обновило сервис записи на прием к врачу на портале «Госуслуги». Теперь платформа умеет определять поликлинику, к которой прикреплен пользователь, доступных медицинских специалистов и свободные временные слоты для записи. В июне 2022 г. к сервису вызова врача на дом через «Госуслуги» подключились 58 регионов России.

Что касается услуг для автомобилистов, на портале можно не только зарегистрировать свое транспортное средство, но и продать его или купить новое. Летом 2022 г. Минцифры совместно с МВД запустило электронный сервис, с помощью которого на «Госуслугах» можно заключить договор купли-продажи в онлайн-формате. Кроме того, в мобильном приложении «Госуслуги автор» появился сервис «Европротокол онлайн», который помогает водителям оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

Про мини-аппы VK

Напомним, сервисы VK Mini Apps – это веб-приложения, позволяющие не выходя из «Вконтакте» решать разные задачи: пополнять счет транспортной карты, заказывать еду или такси, знакомиться, искать работу. Платформа открытая, так что сделать приложение может каждый. Большая часть проектов придумана независимыми разработчиками, но представлен на плафторме и крупный бизнес.

Площадка VK Mini Apps появилась у соцсети несколько лет назад. В 2018 г. у компании было всего около десяти партнерских сервисов. К III кварталу 2020 г. количество активных мини-приложений достигло 22,6 тыс., а месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 28 млн. Некоторые из экосистемных проектов – «Еда вконтакте», «Такси вконтакте» и AliExpress вошли в топ-10 самых часто используемых мини-приложений.

Сегодня, как рассказал CNews экс-директор по развитию суперприложения «Вконтакте» Антон Циварев, платформой VK Mini Apps пользуется более 40 млн человек в месяц. Всего создано около 42 тыс. активных приложений, среди которых есть развлекательные и информационные сервисы, маркетинговые инструменты и полноценные приложения, типа «Еда вконтакте», «Здоровье вконтакте», «Знакомства вконтакте».

По итогам I квартала 2022 г. оказалось что за год количество мини-приложений выросло на 43%. Месячная аудитория мини-приложений увеличилась на 8,4% за год. Подросла и монетизация мини-приложений, и игр на платформе VK Mini Apps: доход от рекламы в приложениях в I квартале 2022 г. подскочил на 89% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В июне 2022 г. VK расширила функциональность платформы VK Mini Apps: теперь разработчики мини-приложений могут интегрировать различные способы получения дохода и в «Одноклассниках». При публикации сервиса в каталоге мини-приложений его можно разместить в этой соцсети, и тогда рекламная монетизация включится автоматически.

Как VK сотрудничает с Правительством

В июне 2022 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Владимир Кириенко подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Предполагалось, что технологии VK помогут развивать цифровые сервисы не только для пользователей, но и для сотрудников государственных ведомств.

Аналогичное соглашение компания заключила на Петербургском международном экономическом форуме с Министерством просвещения России. Представители VK объявили, что будут сотрудничать с целью развития образования на всех ступенях – продвигать цифровые решения в образовательной сфере и технологии онлайн-обучения, повышать квалификацию педагогов, взаимодействовать с родительскими и профессиональными сообществами.