В России ищут разработчика ИИ для замены пилотов гражданских самолетов

Минпромторг России хочет заменить второго пилота на борту гражданских самолетов на виртуального. Разработан он будет к конце 2024 г., а летать с экипажем из одного человека российские самолеты смогут в 2030-х гг.



Виртуальный второй пилот

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) собирается заменить второго пилота в самолетах гражданской авиации на виртуального ассистента. Выводы об этом можно сделать из условий министерского тендера, который был размещен в Единой информационной системе в сфере госзакупок 9 августа 2022 г. Начальная цена контракта составляет 2,88 млрд руб.

Тендер подразумевает выполнение научно-исследовательской работы «Расчетно-экспериментальные исследования перспективных технологий», которые включают в себя создание ИИ-решений и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории (шифр «Интеграл Т»).

На разработку виртуального ассистента в 2022 г. предлагается выделить 302,7 млн руб., в 2023 г. – 696,9 млн руб., а в 2024 г. – 1,88 млрд руб. Работы планируется проводить в пять этапов. Первый этап завершится 15 ноября 2022 г., последний – 15 ноября 2024 г.

В приложениях к заявке отмечается, что виртуальный ассистент создается для «достижения цели по цифровой и низкоуглеродной трансформации отрасли и ускоренному внедрению новых технологий, определенной Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.». Авиаробот должен будет повысить уровень безопасности транспортной системы и снизить стоимость эксплуатации воздушных судов. Уверены в Минпромторге и в экологичности разработки.

В 2030-х гг. российские самолеты смогут летать с одним пилотом

Разработать виртуального пилота необходимо и в рамках Стратегии по цифровой трансформации страны – в документах указано, что «при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС» требуются принципиально новые, инновационные и интеллектуальные подходы.

Что требуется от исполнителя

Исполнитель должен будет разработать порядка десяти технологий: технического зрения и нейросетевых решений, самоэшелонирования самолета на маршруте, интеллектуального управления и др. Победителю конкурса нужно будет представить демонстратор виртуального второго пилота для самолетов в виде макета универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

Минпромторг полагает, что для снижения нагрузки на пилота требуется в том числе модернизация информационно-управляющего поля кабины экипажа путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов. Также исполнителю нужно разработать технический облик виртуального пилота и систем автоматизации КБО, которые будут обеспечивать интеллектуальную поддержку первого пилота в реальном времени со стороны бортовой автоматики и наземных служб.

Потребуется помимо всего прочего провести интеграцию воздушных судов с виртуальным ассистентом в будущую систему управления воздушным движением. После разработки таких технологий, уверен регулятор, уже в 2030-е гг. удастся перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах. Коммерческая авиация является частью гражданской авиации.

Международные правила безопасности

По действующим международным правилам безопасности полетов в кабине пилота всегда должно находиться не менее двух человек. Это требование зафиксировано в Федеральном авиационном управлении США (FAA) и рекомендациях Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). В случае если кабину покидает один из пилотов, туда должен зайти стюард.

«Правило двух» ввели в 2015 г. после трагедии с участием самолета Airbus A320 немецкой компании Germanwings: тогда командир корабля покинул кабину, чтобы выйти в туалет, а второй пилот заперся, направил самолет в гору и разбил его. Самолет летел рейсом Барселона – Дюссельдорф, на борту находились 144 пассажира и шесть членов экипажа.

В беседе с CNews авиаэксперт Вадим Лукашевич выразил скепсис по поводу идеи Минпромторга. По его мнению, если самолет изначально разработан под двух пилотов, заменить одного из них на виртуального помощника невозможно. Дело в том, что функциональность распределена на двоих, система управления – сдвоенная.



«Проектировщики кабин самолетов хорошо знакомы с авиационной медициной, авиационной эргономикой, – объяснил эксперт. – К примеру, человек не может одновременно считывать информацию с четырех приборов без потери концентрации. В кабине может быть от 200 до 800 приборов, включая все тумблеры, стрелки, шкалы, но какие-то пилот все равно пропустит, так как он в состоянии воспринимать сведения лишь с 400 приборов. Если их больше, требуется второй человек. К слову, в авиации летчик – по сути, это элемент системы управления, включающей штурвал, бустеры, гидроусилители и другие исполнительные механизмы. И тоже имеет свои характеристики, например, скорость реакции».

Лукашевич объясняет, что второй пилот не просто сидит в кабине, пока командир пилотирует – он отслеживает его действия, дает команды, дублирует информацию. Иногда пилот смотрит вперед, а не на приборы, которые могут показывать все, что угодно. Показатели скорости, высоты вслух дублирует второй пилот. Он же может выпустить шасси, механизацию крыла, контролировать тягу двигателя. И эти действия на текущий момент на автомат переложить невозможно, отмечает эксперт.

«Каким бы умным ни был этот робот, функции второго пилота он на себя взять не сможет, – подчеркнул Лукашевич. – Тут ведь речь не просто об автопилоте – да, когда самолет набирает высоту, пилоты просто летят по навигационным точкам и даже шторки на окне закрывают, потому что солнце слепит. Но остаются взлет и посадка, экстренные ситуации. Бывают случаи инфарктов у пилотов, бывают суициды. Второй пилот – это безопасность».

Не только без второго пилота, но и без GPS

В апреле 2022 г. CNews писал о том, что Росавиация призвала перевозчиков подготовить летчиков к рейсам без американской глобальной навигационной спутниковой системы GPS. Официальные причины – возможное отключение и глушение сигналов. В письме отмечалось, что европейский авиарегулятор зафиксировал случаи глушения сигналов после начала спецоперации России на Украине. Также были случаи подмены сигналов GPS или спуфинга.

В июле 2022 г. стало известно, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Новые устройства должны полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

В конце апреля 2022 г. Федеральное авиационное управление США снизило рейтинг России по безопасности полетов с категории 1 до категории 2 из-за того, что Росавиация признана не соответствующей стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO). Решение о снижении категории принималось на основе Международной программы оценки безопасности авиатранспорта (IASA) по параметрам: авиационное законодательство, система гражданской авиации, подготовка и квалификация техперсонала, документация по обеспечению безопасности полетов, обязанности лицензирования, сертификации и авторизации, обязанности надзора и устранение замечаний в области безопасности полетов. 23 июня 2022 г. Международная организация гражданской авиации выпустила закрытый бюллетень, в котором сообщается о нерешенной проблеме. Особые опасения у ICAO вызывает двойная регистрация летающих в России самолетов. В случае неисполнения требований России может достаться «красный флажок» на сайте с итогами проверок безопасности полетов, который уже есть у Бутана и Эритреи.

