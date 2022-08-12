Начиная с 2024 г., банки будут подключать к цифровому рублю

Банк России в 2024 г. начнет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля в дополнение к наличной и безналичной формам. Выступая как эмитент, банк надеется повысить доступность финансовых услуг в отдаленных территориях страны с ограниченным доступом к интернету. Надеется ЦБ таким способом улучшить и конкурентоспособность российской экономики.



Переход на цифровой рубль

Центробанк России начнет поэтапно подключать все финансовые организации в стране к платформе цифрового рубля с 2024 г. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте ЦБ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 г. и период 2024-2025 гг. Уточняется, что сейчас Банк России продолжает разрабатывать цифровой рубль, который станет новой, третьей формой российской валюты в дополнение к наличной и безналичной формам.

«По свойствам цифровой рубль будет похож как на наличные деньги, так и на остатки на банковских счетах, – объясняется на сайте. – Цифровые рубли, как и наличные деньги, будут обязательством Банка России. Однако эмитировать их Банк России будет только в цифровой форме, которая характерна также для безналичных средств банков».

Сообщается, что рубли в цифровых кошельках граждан и предприятий будут учитываться на балансе Банка России и являться его обязательствами, как и выпущенные наличные деньги. Он же будет вести учет рублей. Однако клиенты будут взаимодействовать с ЦБ через приложения коммерческих банков – там они смогут открыть цифровой кошелек, провести платеж в цифровых рублях и узнать баланс.

Постепенная реформа

В 2022 году г. платформу продолжат тестировать, а в 2023 г. ЦБ собирается пилотировать расчет «на реальных деньгах» между гражданами, а также между гражданами и бизнесом. Некоторым участникам эксперимента дадут возможность заключения и исполнения на платформе цифрового рубля смарт-контрактов – речь о сделках, которые автоматически исполняются при наступлении заранее определенных сторонами условий.

Цифровой рубль, согласно концепции ЦБ, имеет форму уникального цифрового кода

«Этот функционал платформы цифрового рубля позволит оптимизировать бизнес-процессы, связанные с взаимодействием между контрагентами, а также минимизировать время и издержки при проведении сделки», – сообщается в документе.

После начала поэтапного подключения к платформе российских кредитных организаций станут доступны также платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий. В 2025 году Банк России планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля, подключить к нему небанковских финансовых посредников, финансовые платформы и биржевую инфраструктуру.

ЦБ планирует в дальнейшем сотрудничать с центральными банками других стран, у которые есть свои цифровые валюты, чтобы проводить трансграничные и валютообменные операции.

Зачем нужна цифровая валюта

Аналитики ЦБ уверены, что введение цифровой формы рубля повысится доступность финансовых услуг на отдаленных и малодоступных территориях. В том числе потому, что люди смогут пользоваться цифровым кошельком через любую финансовую организацию даже при ограниченном выходе в интернет. Также Банк России полагает, что третья форма позволит оптимизировать стоимость расчетов, снизить транзакционные издержки и повысить конкурентоспособность экономики страны.

Кроме того, в банке уверены, что эффективность целевых расходов, в том числе в рамках госзакупок и госконтрактов повысится: некоторые цифровые рубли будут «окрашены», так как для них выберут направление использования.

В ЦБ считают, что спрос экономических агентов на цифровой рубль станет дополнительным фактором формирования ликвидности банковского сектора. Банки не заинтересованы приобретать цифровые рубли, чтобы хранить их в своих кошельках, но они будут приобретать их для того, чтобы впоследствии передавать их своим клиентам в обмен на наличные или безналичные средства.

История цифровой валюты

Напомним, Центральный Банк России объявил о начале тестирования платформы цифрового рубля в феврале 2022 г. Два банка уже провели полный цикл операций по переводу цифровых активов между кошельками клиентов посредством мобильного банка – это ВТБ и ПСБ (Промсвязьбанк). Среди других участников пилотного проекта – Альфа-банк, банк «Дом.РФ», Газпромбанк, Тинькофф банк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, банк «Союз» и Транскапиталбанк. В ходе испытаний клиенты, как минимум, двух банков открыли цифровые кошельки и обменяли безналичные рубли на цифровые.

Известно, что архитектура платформы, разработанной ЦБ, является гибридной, то есть включает компоненты централизованной системы и распределенных реестров. Считать цифровой рубль криптовалютой, несмотря на применение блокчейна и алгоритмов шифрования, ЦБ отказывается. Согласно концепции банка, он имеет форму уникального цифрового кода и является «платежным средством с абсолютной мгновенной ликвидностью».

В то же время в отношении криптовалюты Центробанк России остается непреклонен, и изменения в Налоговом кодексе не одобряет, предлагая игнорировать все, что с ней связано. В начале 2022 г. регулятор добивался тотального моратория на оборот токенов, чем вызвал обвал курса биткоина. А в мае 2022 г. Госдума России одобрила налоги на цифровые финансовые активы. Теперь компании будут платить 13% налога на прибыль, а иностранные — 15%. Правки вносятся в федеральный закон о цифровых финансовых активах, вступивший в силу с 1 января 2021 г. По закону, Банк России ведет реестр операторов информационных систем, в которых возможен выпуск ЦФА, но вместо термина «криптовалюта» в законе фигурирует «цифровая валюта».

