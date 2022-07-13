В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем

Финскую компанию Wartsila, одного из крупнейших разработчиков навигационных систем для морских судов, в России заменит отечественная компания ЭМЦТ. Ее основали бывшие сотрудники российского офиса Wartsila, владеющие наработками для полноценного импортозамещения Wartsila. Сама Wartsila сбежала из России в марте 2022 г., поддержав санкции Запада. Компания пыталась переманить ключевых российских сотрудников, но те отказались и создали ЭМЦТ.

Импортозамещение в морских водах

В России создана отечественная компания ЭМЦТ на замену сбежавшей с российского рынка финской Wartsila, пишет РБК. Wartsila занимается поддержкой ИТ-систем для судов, а также разработкой систем навигации для водных транспортных средств.

На фоне международных санкций Wartsila приняла решение покинуть Россию. Компания ЭМЦТ («Эволюция морских цифровых технологий») напрямую связана с ней, так как создана выходцами из ее российского офиса.

Wartsila – один из крупнейших участников глобального рынка производства оборудования для морской и энергетической отраслей. Она занималась, в том числе, поставкой различного оборудования для российских судов, включая двигатели.

Помимо прочего, за время своего присутствия на рынке России Wartsila успела купить ИТ-компанию «Транзас технологии», которую затем переименовала в «Вяртсиля цифровые технологии». Сделка состоялась в 2018 г., сумма покупки – 210 млн евро.

Покупка «Транзас технологии» была одним из шагов Wartsila в направлении создания экосистемы «умных» решений для моря. Основанная в 90-х годах XX века, «Транзас технологии» занималась разработкой морских навигационных систем, в том числе NaviMaster. Она объединяла электронные карты со спутниковой навигацией и специальным ПО и использовалась не только на морских судах, но даже на космической станции «Мир». В списке продуктов компании числились навигационные тренажеры, системы управления судов, в том числе и безэкипажные, а также электронные карты. Компания была представлена в нефтегазовой отрасли, сферах авиации и ЖД-транспорта и ряде других сегментов.

ЭМЦТ обеспечит России импортонезависимость в вопросе морских навигационных систем

В марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине руководство Wartsila объявило о полной остановке всех операций в России, включая поставки и продажу оборудования, а также прием новых заказов. Это привело к списанию 200 млн евро по итогам I квартала 2022 г., завершившегося 31 марта.

По итогам 2021 г. на Россию пришлось в пределах 5% продаж Wartsila. Выручка «Вяртсиля цифровые технологии» за тот же период достигла 1,6 млрд руб. при чистой прибыли в размере 125,96 млн руб.

Подробнее о заменителе Wartsila

Отечественная компания ЭМЦТ основана в Санкт-Петербурге 14 июня 2022 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. (данные ЕГРЮЛ). Пост генерального директора занимает Анастасия Докучаева. Список учредителей состоит из трех пунктов: Андрей Ситков и Владимир Пономарев владеют 5-процентной долей компании каждый, а еще 90% удерживает компания ООО «РБР-фактор».

Основной вид деятельности ЭМЦТ – разработка компьютерного программного обеспечения (код ОКВЭД 62.01). Компания располагает широким списком дополнительных видов деятельности – их 40, и среди них есть «Образование дополнительное детей и взрослых» (85.41), «Проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии» (72.19.11) и «Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования» (95.11).

Компания «РБР-фактор» основана в 2004 г. в Санкт-Петербурге. Уставный капитал – 10 тыс. руб., гендиректор – Николай Ащепков. Компания на 100% принадлежит Наталье Клименко. Основной вид деятельности – «Торговля оптовая неспециализированная» (46.90), дополнительный вид деятельности один – «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» (49.19).

Отказ в переезде

По информации неназванного источника РБК, компании ЭМЦТ могло и не быть. Перед уходом из России финский гигант предложил ключевым сотрудникам своего российского представительства переехать из России.

К моменту выхода материала не было известно, скольким именно работникам было сделано предложение о релокации, и как много людей приняли его. Те, кто ответил отказом, в итоге решили основать ЭМЦТ.

Владелец 5-процентной доли в ЭМЦТ Владимир Пономарев – это бывший гендиректор «Транзаса». Он руководит компанией с 2013 г. и вплоть до момента ее перехода в собственность Wartsila.

Андрей Ситков, которому принадлежат еще 5% новой компании, в прошлом занимал пост операционного директора международного бизнеса «Транзаса» и и.о. ее гендиректора сразу после продажи. Наталья Клименко, как сообщил РБК Владимир Пономарев, «представляет интересы российских финансовых партнеров и инвесторов».

В подробности Пономарев вдаваться не стал. Он отметил лишь, что «все учредители ЭМЦТ – российские физические и юридические лица».

Грандиозные планы

В первую очередь основатели ЭМЦТ собираются «взять на себя задачи экспертной и технической поддержки текущих пользователей Wartsila, а также в сжатые сроки разработать и вывести на рынок отечественные программно-аппаратные решения, которые смогут заместить продукты Wartsila», заявил изданию Владимир Пономарев. По его словам, ЭМЦТ рассчитывает обеспечить их «бесшовное замещение».

Также ЭМЦТ рассматривает выход на международный рынок. В числе приоритетов – дружественные России страны, куда компания хочет прийти с «собственными, вновь разработанными программными продуктами».

По словам Пономарева за время своего существования «Транзас» успела внедрить свои решения более чем в 50 странах, включая Индию, Китай, ОАЭ, Сингапур и Турцию. В настоящее время компания работает над первыми международными заказами. По прогнозам руководства ЭМЦТ, В течение ближайших трех-четырех лет компания может выйти на 40-50% оборота компании «Вяртсиля цифровые технологии».

Что касается экспертной и технической поддержи, то, по оценке Владимира Пономарева, в настоящее время обучающие тренажеры «Транзаса» используются в 230 центрах образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного образования водного транспорта. Помимо этого, большая часть российских судовладельцев пользуются ее электронными картами и навигационными системами, а системы управления движением судов разработки «Транзаса» эксплуатируются в 22 крупнейших портах.

«Уход Wartsila из России в марте 2022 г. фактически лишил пользователей квалифицированной экспертной поддержки и возможности развития программно-аппаратных решений под изменяющиеся требования и стандарты, – сказал РБК Владимир Пономарев. – В большинстве случаев данная ситуация может быть критичной, по крайней мере, на горизонте 6–12 месяцев».