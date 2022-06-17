Разорившаяся компания интернет-омбудсмена России взыскала с немцев сотни миллионов

Компания-банкрот, ранее принадлежащая интернет-омбудсмену России Дмитрию Мариничеву, усилиями своего внешнего управляющего добилась в суде Москвы взыскания с немецкой фирмы полной суммы многомиллионного контракта и неустойки за проваленный проект поставки чипов для майнинга.

Победа банкрота

Как выяснил CNews, обанкротившейся компании интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева «Радиус груп» удалось в российской юрисдикции взыскать с немецкой компании Logimex System GmbH 3,85 млн евро. На момент публикации резолютивного решения Арбитражного суда Москвы 29 марта 2022 г. по курсу ЦБ эта сумма была эквивалентна 395 млн руб., к изготовлению судебного решения в полном объеме 14 июня курс сильно изменился, и теперь по курсу ЦБ сумма взыскания эквивалентна 228 млн руб.

Судя по официальному сайту Logimex System GmbH, который пребывает в несколько странном состоянии, компания работает в сферах логистики, нефтепереработки, поставок топлива, хранения нефтепродуктов, систем измерения и передачи данных.

Из судебных документов следует, что разбирательство было связано с проблемным контрактом между «Радиус груп» и Logimex от 26 июня 2018 г. «на поставку интегральных микросхем 16 nm chips (ASICS) в количестве 875 тыс. штук по цене 4 евро за одну штуку на общую сумму 3,5 млн евро».

Наименование ASICS указывает на то, что речь идет о чипах для майнинга криптовалют. В период заключения контракта Мариничев активно продвигал собственные майнинговые проекты (подробности — ниже).

Компания-банкрот, основанная Дмитрием Мариничевым, выиграла в суде у несостоявшегося немецкого поставщика чипов для майнинга

Полная сумма контракта была уплачена вперед. Logimex должен был поставить товар через 180 рабочих дней со дня подписании спецификации, то есть до 20 марта 2019 г. Этого не произошло до сих пор.

По итогам разбирательства служители российской Фемиды решили взыскать с немцев полную сумму оплаченного контракта, а также неустойку в 350 тыс. евро. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течении месяца со дня его принятия.

Примечательные подробности

На данный момент «Радиус груп» самостоятельной структурой не является. Еще 14 июня 2019 г. стартовало дело о признании компании банкротом. Решением суда от 15 ноября 2019 г. в отношении нее было введено наблюдение, решением от 15 ноября 2019 г. — внешнее управление, а решением от 22 июля 2021 г. — конкурсное производство, то есть банкротство стало необратимым.

«Ответчик, возражал против удовлетворения требований, указал, что товар был готов к отгрузке и передаче истцу, в подтверждение чего представил переписку с истцом с 25 января 2019 по 15 августа 2020 г., согласно которой стороны согласовали изменение наименования товара (микросхем), производство (Южная Корея) и условий поставки (самовывоз покупателя со склада компании в Warstein-Belecke), с изменениями по инициативе истца сроков вывоза и отсутствие прибытия на склад в виду банкротства», — говорится в судебных документах.

«Истец, возражая против доводов ответчика указал, что в рамках дела о банкротстве бывший генеральный директор истца Мариничев передал все документы, среди которых отсутствует спорная переписка», — отмечают судьи.

Вынося свое решение, служители Фемиды исходили из того, что Logimex в обоснование своих доводов ни одного оригинала документа представлено не было, «в том числе электронная переписка якобы в адрес истца представлена без подтверждения направления писем».

В то же время, представленные в материалы дела показания бывшего генерального директора «Радиус груп» Мариничева «судом не принимаются, поскольку с учетом банкротства истца и возможного привлечения бывшего директора к субсидиарной ответственности к его показаниям следует относиться критически».

«Суд также учитывает, что из анализа переписки следует, что истец в лице генерального директора указал на необходимость получения от ответчика сертификата на товар и документов подтверждающих наличие товара на складе, что не было исполнено ответчиком, в связи с чем, в любом случае истец не согласовал с ответчиком поставку и доставку товара, ответчик не представил истцу надлежащую информацию подтверждающую факт наличие именно того товара и его готовность к отгрузке, тем самым не исполнил требование договора и гражданского законодательства, — говорится в заключении, — Следовательно, с учетом отсутствия обоснованных доказательств изменения условий контракта, отсутствие оригиналов документов из анализа которых можно установить волю сторон, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца».

Майнинговая активность Мариничева

Как ранее писал CNews, Мариничев являлся участником проекта RMC. Это название самими же организаторами расшифровывалось то как Russian Miner Coin, то как Russian Mining Coin, то как Russian Mining Company, но по-русски название чаще всего звучало как «Русская майнинговая компания».

На сайте RMC говорится, что идея проекта родилась при знакомстве Бориса Зырянова, гендиректора и соучредителя екатеринбургской компании «Мультиклет», известной разработкой мультиклеточных процессоров собственной архитектуры, и Сергея Бобылева, гендиректора созданной в 2015 г. российской компании Smart Heat — производителя «майнинового оборудования двойного назначения» (майнеров-котлов, майнеров-обогревателей).

Результатом встречи стало решение объединить технологии сторон и выпустить майнер «Мультиклет». Но так как на оптимизацию процессора из существующей линейки «Мултиклетов», изготовление опытного образца и запуск производства, по расчетам, должно было уйти порядка 10 месяцев, было решено привлечь в проект средства посредством ICO (продажи токенов), заинтересовав инвесторов уже разработанным решением — майнером группы компаний «Санрайз» (принадлежит Бобылеву) Sunrise S11i, построенном на зарубежных 16-нанометровых процессорах.

Напомним, именно чипы такого нанометража Logimex не поставил компании Мариничева.

Запуск ICO «Русская майнинговая компания» анонсировала в августе 2017 г., планируя собрать $100 млн. Из них $10 млн должно было пойти на непосредственно на разработку процессора Multiclet S1, остальные $90 млн — на производство майнеров.

Выпуск токенов был осуществлен через «ICO-генератор роста», запущенный совместными усилиями «Партии роста» (Мариничев в этой партии выступает членом федерального политсовета) и платформы Waves — с целью привлечения в реальный сектор экономики инвестиции с помощью криптовалюты.

RMC именовал себя холдингом, в который входили вышеупомянутые «Радиус груп» Мариничева, «Мультиклет» Зырянова, Smart Heat Бобылева, а также ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)» — российская структура, основанная в 1997 г. как производитель высокотехнологичных продуктов с использованием стандарта DECT.

Разработка чипа Multiclet в итоге забуксовала. Процессор не выпущен по сей день.