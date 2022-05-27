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В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»

Федеральный бюджет потратит 5,6 млрд руб. на создание платформы «Цифровая Земля», обеспечивающей сбор, обработку, хранение и распространение данных дистанционного зондирования Земли. Платформа будет состоять из малых спутников «Аист-2Т», геопортала и мобильного приложения, геосервисов для различных отраслей и технологий автоматической потоковой обработки информации.

Платформа зондирования Земли

Федеральный бюджет потратит в 2021-2023 гг. 2,64 млрд руб. на создание отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, обеспечивающей потребности граждан и власти.

Это следует из паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews). Соответствующая инициатива получила название «Цифровая Земля». Ранее данные мероприятия были включены в состав другого федпроекта, также входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика» — «Информационная инфраструктура».

За прошедший период, 2019-2020 г. на эти цели в федпроекте «Информационная инфраструктура» было выделено 2,96 млрд руб. То есть общие затраты на реализацию проекта «Цифровая Земля» в период 2019-2023 гг. составят 5,6 млрд руб. Ответственным за реализацию проекта является госкорпорация «Роскосмос», за техническую составляющую отвечает компания «Российские космические системы» (РКС, входит в состав «Роскосмоса»).

Система «Цифровая Земля — покрытие»

В рамках реализации проекта «Цифровая Земля» предполагается исполнение двух гсоконтрактов: «Цифровая Земля — покрытие» и ОКР (опытно-конструкторские работы) «Аист». Первый из этих контрактов был заключен «Роскосмосом» в 2019 г., его сумма составила 3,1 млрд руб. Подрядчиком является предприятие «НИИ точных приборов», входящее в состав РКС.

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Власти потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»

Контракт предусматривает создание информационной системы, обеспечивающей формирование постоянно обновляемого Единого сплошного многослойного динамического покрытия (ЕСМДП) территории России данными ДЗЗ различного пространственного разрешения, и обеспечение доступа потребителей к данным, продуктам и сервисам ДЗЗ с использованием аппаратных и технических средств единой территориально-распределенной системы ДЗЗ.

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Классификация объектов нейросетью

Целями создания системы является формирование базы опорных данных (референсные высокоточные сплошные бесшовные покрытия, цифровые модели рельефа и местности, опорные точки с абрисами) с целью создания на ее основе высокоточного ЕСМДП, создание технологии формирования, хранения, автоматического обновления и уточнения, визуализации и предоставления потребителям ЕСМДП, формирование ЕСМДП на территории России, обеспечение автоматического формирования продуктов ДЗЗ на основе ЕСМДП, предоставление потребителям продуктов ДЗЗ и облачных сервисов на основе ЕСМДП, создание пользовательского программного комплекса обеспечения работы потребителей с продуктами ДЗЗ, создание и предоставление единой вычислительной инфраструктуры (на основе технологий облачных вычислений) для функционирования подсистем ИС «Цифровая Земля» и комплекса отраслевых информационных сервисов.

Портал и мобильное приложение «Цифровая Земля»

Подсистема предоставления данных ДЗЗ должна включать в себя геоинформационный портал «Цифровая Земля» и одноименное мобильное приложение. Геопортал должен быть реализован на уровне, сопоставимом с зарубежными аналогами: Planet, NASA Worldview, Sentinel Copernucus. Он должен обеспечивать возможность отображения ЕСМДП по заданным фильтрам как в 2D, так и в 3D-представлении. Пользователю должна предоставляться возможность отслеживать поступление новых данных ДЗЗ на интересующие его районы.

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Мониторинг строительных работ

Согласно планам, изложенным в федпроекте ЦГУ, в 2021 г. должна была быть разработана рабочая документация на ИС «Цифровая Земля» и специализированное ПО для нее, а также проведена закупка технических средств. В 2022 г. должны быть проведены монтажные и пусконаладочные работы технических средств на объекте эксплуатации, а также проведены государственные испытания информационной системы.

Малые спутники дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т»

Госконтракт на выполнение ОКР «Аист» был заключен в 2019 г. с ракетно-космическим центром «Прогресс» (входит в состав «Роскосмоса). Его стоимость составляет 2,18 млрд руб. Контракт предполагает создание космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки «Аист» с орбитальной группировкой в составе двух малых космических аппаратов «Аист-2Т». Запуск спутников должен будет осуществляться с космодрома «Восточный». Космические аппараты будут работать с помощью навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, при этом должна быть предусмотрена возможность полного отказа от GPS.

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Периоды распашки полей

Назначением упомянутого комплекса является получение панхроматических и перекрывающих конвергентных (стереоскопических) изображений и цветных (спекторозональных) изображений земной поверхности, а также доставка полученной на борту малых космических аппаратов целевой информации по радиоканалу в наземные пункты приема. Областью применения космического комплекса является получение информационных данных для формирования стереоскопических снимков и мониторинг чрезвычайных ситуаций (наводнение, засухи, пожары, оползни).

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Мониторинг пожаров

Согласно планам, изложенным в ЦГУ, в 2021 г. должна была быть разработана рабочая конструкторская документация на опытные изделия космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки. На 2022 г. запланировано изготовление составных частей данного космического комплекса. В 2023 г. должны быть изготовлены космические аппараты «Аист-2Т» и космический комплекс в целом.

Геосервисы «Цифровой Земли»

Составными частями системы «Цифровая Земля» являются подсистемы «Цифровая Земля — покрытие» и «Цифровая Земля — сервисы», а также технология автоматической потоковой обработки информации (АПОИ). Система АПОИ уже введена в эксплуатацию, она производит высокоскоростную обработку больших объемов космических данных с выдачей непосредственно в геоинформационные системы заказчика. «Цифровая Земля — покрытие» находится на этапе реализации, «Цифровая Земля — сервисы» готовится к вводу в эксплуатацию.

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Полигон твердых коммунальных отходов

Разработкой комплекса «Цифровая Земля — сервисы» занимается компания «Терра тех», входящая в состав РКС. Как отмечают в компании, принципом системы является перенос всех технологий в облачную инфраструктуру и предоставление данных, услуг и сервисов ДЗЗ из космоса непосредственно в облаке. Это обеспечивает пользователю проведение всех расчетов в этом облаке и получение на выходе готового продукта в виде информационно-аналитических материалов.

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Мониторинг использования полей

Функциональность геосервисов «Цифровой Земли» направлена на предоставление не исходных космических данных, а продуктов на их основе — аналитических материалов, тематических карт, готовых отчет, подчеркивают в компании «Терра тех». В геосервисах «Цифровой Земли» происходит преобразование информации с космических аппаратов в понятный и удобный аналитический отчет о состоянии и развитии объектов, территорий и природных ресурсов.

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Мониторинг вырубки леса

При разработке геосервисов применяются технологии искусственного интеллекта, автоматического распознавания объектов, машинного обучения и нейросетевые технологии, призванные повысить качество изображений Земли из космоса и компенсировать искажения, связанные с атмосферой и погодными условиями.

Применение геосервисов «Цифровой Земли» в различных отраслях

Сейчас в системе «Цифровая Земля — сервисы» находится семь геосервисов и 27 типов тематических информационных продуктов по ключевым направлениям экономики: лесное и сельское хозяйство, недропользование, строительство, экология и чрезвычайные ситуации, нарушения в сфере землепользования.

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Мониторинг строительства

Например, сервис «Лес-контроль» предназначен для упорядочения хозяйствования в лесном фонде и принятия управленческих решений на основе объективных данных о текущем состоянии лесных ресурсов, условиях лесопользования, естественных изменениях за требуемый период, лесохозяйственной и иной деятельности, оказывающей влияние на состояние леса.

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Мониторинг строительства

Сервис «Эко-мониторинг» направлен на предоставление информационных продуктов для упорядочения хранения, утилизации, переработки отходов различных типов, принятия управленческих решений, направленных на недопущение замусоривания, загрязнения территорий, появления «нарушенных» земель, ликвидации и рекультивации свалок и загрязненных земель.

Сервис «Карьеры» направлен на предоставление информационных продуктов для упорядочения недропользования, недопущения использование земель не по назначению, принятия управленческих решений, направленных на недопущение нарушений в ходе разработки полезных ископаемых открытым способом, рекультивацию существующих карьеров.

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Мониторинг агрокультур

Сервис «Строй-контроль» предназначен для текущего контроля масштабного промышленного, инфраструктурного, коммерческого, жилого, линейного строительства, принятия управленческих решений, направленных на недопущение срыва темпов строительства, соблюдения регламентов выполнения строительных работ, недопущение ущерба для окружающей среды и населения.

Сервис «Сельхоз-мониторинг» направлен на предоставление информационных ресурсов для упорядочения хозяйствования на землях сельскохозяйственного назначения и принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности и экологичности сельского хозяйства, недопущения использования сельскохозяйственных земель не по назначения.

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Мониторинг лесных пожаров

Сервис «Чрезвычайные ситуации» предназначен для информационного обеспечения в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для оптимизации оперативных и профилактических мер по ликвидации последствий и недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций. Сервис «Нарушения земли» предназначен для обеспечения контроля хозяйственной деятельности на основе данных космической съемки с целью выявления нарушений земельного законодательства, установления фактов использования земель не по назначению и определению экономического ущерба.

Интеграция «Цифровой Земли» с государственными ИС

Тестовая эксплуатация геоинформационных сервисов «Цифровой Земли» проходила в восьми регионах: Самарской, Нижегородской, Тверской, Кемеровской, Свердловской областях, Красноярском крае, республиках Татарстан и Крым. Также проводится тестирование возможной интеграции комплекса «Цифровая Земля — сервисы» с федеральными ведомственными информационными системами.

Так, совместно с экспертами госпредприятия «Рослесинфорг» проверяются возможности нейросетевых технологий «Цифровой Земли» для решения задач по выявления вырубок и других изменений в лесном фонде. А совместно с НИИ «Восход» (подведомственен Минцифры) проводится интеграция сервисов «Цифровой Земли» с государственной информационной системой «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», предназначенной для выявления объектов незаконного строительства, нарушений параметров и темпов строительства.

Игорь Королев

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