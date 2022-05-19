Selectel строит в Москве огромный ЦОД

В Москве Selectel строит новый дата-центр площадью 4,5 тыс. кв. м. В нем будут размещены 2 тыс. стоек для 80 тыс. серверов. Строительство проходит на фоне острого дефицита стойко-мест в столице. В компании считают, что ситуация на рынке не так плоха, как ее подают. Вложения в проект оценивают миллиардами рублей. При этом Selectel планирует расширять и существующие дата-центры, а также искать места под новые.

Новый ЦОД в Москве

Как стало известно CNews, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров Selectel строит в Москве огромный центр обработки данных (ЦОД). Компания планирует разместить в нем 2 тыс. серверных стоек для 80 тыс. серверов. Об этом изданию рассказал Алексей Еременко, директор по инфраструктуре компании Selectel.

В новом дата-центре под названием «Юрловский» все стойки будут размещены в одном зале площадью 4,5 тыс. кв. м, говорит Еременко. Он подчеркивает, что это самый большой серверный зал в России. ЦОД проектируется с учетом потребностей рынка и направлен на предоставление IaaS-сервисов и услуг colocation. Для сравнения самый большой ЦОД в России, который строит Сбербанк, рассчитан на 3,5 тыс. серверных стоек. Этот объем сопоставим с количеством стоек, заявленных Selectel.

На нынешнем этапе ввод объекта в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2023 г., однако сроки могут быть скорректированы провайдером в зависимости от ситуации на рынке. Вложения в проект Алексей Еременко оценил в миллиарды рублей, точную сумму он не назвал.

Стоит отметить, что это не единственные инвестиции в строительство ЦОДов, которые вкладывают в Selectel. Директор по инфраструктуре рассказал CNews, что компания развивается одновременно на трех площадках. Это подразумевает расширение уже существующих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и области. Также в начале 2022 г. компания искала новые площадки для строительства дополнительных ЦОДов, помимо «Юрловского».

Оборудование для ЦОДа

Selectel использует как готовое серверное оборудование, так и сама собирает сервера из закупаемых у отдельных вендоров частей. «Мы делаем то, что пользуется спросом на рынке, только на собственной платформе, — ответил CNews Алексей Еременко на вопрос об использовании российских процессоров в оборудовании компании. — И если вдруг по какой-то причине наши клиенты завтра массово захотят использовать отечественные процессоры, мы тут же их внедрим. Но покупать те процессоры, которые клиентам не нужны, нет смысла».

Как пояснили изданию Selectel хватит серверного оборудования до октября 2022 г. «Но нам уже понятны логистические цепочки и процессы, каким образом приходит и будет приходить оборудование, чтобы развиваться дальше», — говорит Алексей Еременко. Он отметил, что Selectel использует законные, «белые» маршруты для того, чтобы обеспечить развитие компании не только сегодня, но и в будущем.

Selectel планирует решить, где закупить серверное и инженерное оборудование для нового ЦОДа, в конце 2022 г.

Детали дата-центра

Общая подведенная мощность ЦОД составит 20 МВт, средняя мощность на стойку — 8 кВт, отмечают в Selectel. Новый дата-центр проектируется в соответствии с уровнем надежности Tier IV.

Дата-центр «Юрловский» строится с применением технологии охлаждения без использования фреоновых систем, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду. ЦОД будет охлаждаться наружным воздухом (технология фрикулинга), а в качестве доохлаждения будут использоваться адиабатические маты. Эти и другие меры позволят Selectel экономить электроэнергию и занимать меньше полезной площади машинного зала.

«Юрловский» станет вторым ЦОД Selectel в Москве. Еще пять дата-центров компании расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Помимо этого, в мае 2022 г. стало известно о том, что X5 Group развернет облако в дата-центре Selectel. Для размещения платформы компания предоставила X5 Group выделенные серверы произвольных (кастомных) конфигураций, выделенное сетевое оборудование, каналы связи и выделенные стойки и пр.

Ситуация на рынке ЦОД

В марте 2022 г. России предрекли дефицит серверов и «железа» для них. Об этом сообщал Forbes со ссылкой на источники в неназванном системном интеграторе, а также на источник, близкий к производителю серверного оборудования. По их прогнозам, дефицит рынок начнет ощущать в ближайшие три-шесть месяцев. Причина его состоит в антироссийских санкциях, в результате которых компании Intel и AMD, помимо прочих, прекратили поставку в Россию своих процессоров, в том числе и серверных.

Помимо этого, участники рынка дата-центров рассказали CNews, что многие зарубежные производители инженерного оборудования ЦОДов также перестали поставлять его в Россию. Речь идет о системах электроснабжения, охлаждения и вентиляции, а также системах безопасности, которые используются в центрах.

Несмотря на это, директор по развитию инфраструктурных продуктов, Selectel Константин Ансимов считает, что на рынке не все так плохо, как подают. «Могут ли российские компании сейчас получать процессоры ведущих международных вендоров — да, могут», — рассказал он CNews.

В разговоре средакцией он отметил, что проблема с поставками начинает решаться. Новые цепочки поставок формируются. Есть поставки напрямую из Китая, например, и так называемых «дружественныех стран». Однако удлинение и усложнение логистических цепочек уже привело к существенному удорожанию ИT-оборудования: по отдельным позициям цены на оборудование в долларах могут увеличиваться до 2,5 раз, подчеркнул Константин Ансимов.