Минэкономразвития расторгло полумиллиардный ИТ-контракт с НИИ «Восход»

Расторжение госконтракта

Как выяснил CNews, Министерство экономического развития (Минэкономразвития) расторгло с подведомственным Минцифры НИИ «Восход» госконтракт на создание цифровой платформы законотворчества. Сумма контракта составляла 586,4 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Создание системы «Национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений», согласно договору, должно было завершиться 31 марта 2022 г. Контракт был расторгнут 24 марта. Тендер на создание платформы был опубликован в начале сентября 2019 г. В открытом конкурсе, помимо победившего «Восхода», участвовала «Крок инкорпорейтед».

Система создавалась в рамках федпроекта «Цифровое государственное управление» госпрограммы «Информационное общество». Согласно приказу Минцифры №183 от 20 апреля 2020 г. об утверждении плана-графика реализации госпрограммы, платформа законотворчества должна начать работу не позднее 31 декабря 2022 г. Пилотное внедрение системы должно было завершиться не позднее 31 декабря 2021 г.

«В настоящее время Минэкономразвития прорабатывает вопрос о продолжении разработки Единой среды взаимодействия, — рассказали CNews представители министерства. — Наработки "Восхода" могут быть учтены в будущих работах».

Представители НИИ «Восход» не смогли прокомментировать CNews расторжение контракта.

Причины расторжения

Как следует из карточки контракта на сайте госзакупок, соглашение было расторгнуто по двум причинам. Первая из них состоит в том, что Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) по результатам исследования документов, пришел к выводу о «невозможности достижения» установленных госконтрактом и техзаданием целей и задач системы. Заключение было сделано 22 июля 2021 г. Вывод МСЦ РАН обусловлен изменениями в нормативной правовой базе, следует из документа. На момент публикации материала представители МСЦ РАН не смогли прокомментировать CNews свое исследование.

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Вторая причина расторжения состоит в «позиции Минцифры», которую министерство изложило в своем письме в начале декабря 2021 г. В документе никаких подробностей об этой позиции нет. Представители Минцифры не смогли предоставить редакции ее детали.

Просрочка и ненадлежащее исполнение

Согласно порталу госзакупок, 27 декабря 2019 г. «Восходу» был назначен штраф в размере 610,8 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на создание системы. Помимо этого, 30 апреля 2021 г. исполнителю был начислен еще один штраф в размере 100 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств. Последнее, согласно письму-требованию об уплате штрафа, связано со сроком действия представленной исполнителем банковской гарантии.

Помимо этого, Минэкономразвития в декабре 2020 г. заключило с «Восходом» допсоглашение, в котором сдвинулись сроки окончания работ на 3,5 месяца. Изначально они должны были завершиться 10 декабря 2021 г.; допсоглашением устанавливалась дата 31 марта 2022 г.

За первый этап выполненных в 2019 г. работ (менее, чем за два месяца: с 28 октября 2019 г. по 10 декабря 2019 г.) министерство выплатило «Восходу» 208,3 млн руб. К объему и качеству выполненных работ претензий, помимо просрочки, не было.

Для чего создавалась система

Минэкономразвития предложило создать единую цифровую платформу для законотворчества в июле 2019 г., сообщал РБК. По мнению ведомства, создание такой платформы позволит сократить издержки, обеспечить прозрачность и контроль над процессом нормотворчества.

Система позволит отказаться от бумажного документооборота и откроет доступ для совместного редактирования текстов проектов нормативных правовых актов в режиме онлайн, следует из техзадания. Внедрение платформы впоследствии «повысит гибкость регулирования и скорость внедрения изменений и ускорит принятие решений», говорится в документах.