Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов

Консорциум отечественных разработчиков системного программного обеспечения «Базис» предложил Минпромторгу сформулировать стратегию развития российских систем автоматизированного проектирования для электроники. Разработка «суверенных» САПР может обойтись в 20-30 млрд руб.

«Суверенные» решения для проектирования за 30 милиардов

Консорциум отечественных разработчиков системного программного обеспечения «Базис», среди учредителей которого разработчики системного ПО «Аскон», «Скан», Eremex, Omega, Институт инженерной физики и Ассоциация электронного машиностроения, в апреле 2022 г. направил в Минпромторг предложение по выработке стратегии развития российских систем автоматизированного проектирования (САПР). Об инициативе сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к регулятору.

В рамках стратегии планируется разработать российские САПР, которые можно использовать для проектирования электроники. Реализация масштабного проекта, по оценкам «Базиса», может стоить 20-30 млрд руб.

Инициатива прозвучала на фоне решения американских разработчиков САПР для проектирования электроники Synopsys, Cadence и Mentor Graphics прекратить продажу лицензий в России и отказаться от обновлений уже приобретенного ПО.

Для чего нужны САПР

Напомним, CAD-система (Computer-aided design) — это программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Самыми важными и широко используемыми считаются машиностроительные САПР, ECAD- или EDA-системы — САПР для радиоэлектроники, САПР в области архитектуры и строительства. Есть также специализированные САПР, например, для создания летательных аппаратов и электрических машин.

Разработка российского САПР для проектирования электроники обойдется в 30 млрд рублей

«Создание ПО для электроники — дорогостоящий и длительный проект, разработка может занять минимум два-три года», — объяснил «Коммерсанту» глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. В России сейчас есть решения для проектирования отдельных элементов электроники, однако софта, позволяющего разрабатывать процессоры, нет.

САПР для судостроения и не только

В начале марта 2022 г. стало известно, что в России планируется создать собственную САПР для проектирования кораблей и сложных объектов морской техники. Отечественная система, планы в отношении которой у государства появились еще до событий на Украине, должна стать аналогом зарубежных решений для проектирования судов — финской Cadmatic, британской Aveva (Marine), немецкой Siemens (Foran) и французской Dassault Systemes (Catia). Исполнителем проекта выступает Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Что касается более ранних инициатив по централизованной поддержке промышленного ПО, которые появились еще летом 2021 г., то председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить план по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного ПО до октября 2021 г.

Летом 2021 г. также было подписано соглашение о создании консорциума российских разработчиков систем САПР, участниками которого стали «Русатом — цифровые решения», РФЯЦ-ВНИИЭФ, инженерно-технический центр «Джэт», «Топ системы», «3В сервис» и «Фидесис». Консорциум собирался работать на обеспечение технологической независимости российских промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций в области систем суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа. Цель проекта — обеспечить цифровую независимость российской экономики в области инженерного ПО, прежде всего предприятий стратегических отраслей промышленности.

Пилотный же запуск магазина промышленного ПО Минпромторг запланировал на август 2022 г. В документации Минпромторга проект по запуску маркетплейса носит название «Модульная мультисервисная промышленная платформа» (ММПП).