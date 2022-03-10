Softline открестилась от российских корней и удержалась на Лондонской бирже

ИТ-дистрибьютор Softline нашел способ избежать санкций. Компания позиционирует себя как международную структуру, основной владелец которой Игорь Боровиков имеет налоговое резидентство в Португалии. Россиянам в руководстве Softline пришлось потесниться.

Softline просит не считать себя российской компанией

Созданный в России ИТ-дистрибьютор Softline разместил сообщение на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE), согласно которому компания не является структурой, находящейся под контролем или действующей в интересах российских лиц. Такой вывод компания сделала, изучив директиву Евросоюза относительно санкций против России.

Softline подчеркивает, что компания работает на территории 60 стран мира, одной из которых является Россия. А основатель и контролирующий владелец компании Игорь Боровиков является налоговым резидентом Португалии. Также в компании отмечают, что у нее нет серьезных активов на Украине, а российские лица, попавшие под санкции США и Евросоюза, приносят компании менее 10% от ее оборота в России.

Кадровые перестановки в Softline

В то же время в руководстве и совете директоров компании произошел ряд изменений, связанных со снижением присутствия россиян. Игорь Боровиков покинул пост председателя совета директоров, став его простым членом. Также он возглавит комитет по слияниям и поглощениям (M&A) совета директоров с прицелом на покупки за пределы СНГ.

ИТ-дистрибьютор Softline нашел способ избежать санкций. Теперь компания позиционирует себя как международную структуру

Независимый директор Жак Герс (Jacques Guers) станет председателем совета директоров. Из совета директоров уходят глава фонда Da Vinci (миноритарный акционер Softline) Олег Железко и независимый директор, основатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

Гендиректор Softline Сергей Черноволенко займет новую позицию главного операционного директора. При этом он остается членом совета директоров. Гендиректором компании станет Рой Хардинг (Roy Harding), который до недавнего времени был президентом международного подразделения компании – Softline International. Хардинг пришел в Softline в 2019 г., работая до этого в корпорации Xerox. Также Хардинг станет членом совета директоров.

Представители Softline к моменту публикации этого материала не ответили на вопрос CNews о том, вызваны ли кадровые перестановки в компании опасениями возможных санкций.

Как Softline из российской компании превратилась в международную

Softline была основана в 1993 г. и специализируется на поставках ПО и оборудования, облачных технология и ИТ-сервисах. Ее головная структура Softline Holdings зарегистрирована на Кипре. Боровиков через зарегистрированный на Британских Виргинских островах оффшор Softline Group владеет 55% акций компании. 9% акций компании владеет фонд Da Vinci, 11,1% бывший топ-менеджер группы МДМ Сергей Попов (через зарегистрированный на острове Джерси оффшор Broadreach), 5,8% - группы американских фондов Capital World Investors (через структуру Smallcap World Fund).

Штаб-квартира Softline находится в Лондоне. Помимо России, компания работает на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Согласно инвестиционному проспекту Softline, опубликованному в конце 2021 г., на Россию приходится 60% от оборота компании и 67% от ее валютной выручки. В абсолютных значениях оборот Softline в России в 2021 г. финансовом году (закончился 31 марта 2021 г.) составил $1,08 млрд.

На Россию у Softline приходится 102% от глобального показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) компании. Показатель превышает 100%, поскольку штаб-квартира и международные операции Softline приносят компании убыток.

Softline сохраняет листинг на Лондонской фондовой бирже

В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. В ходе размещения компания привлекла $400 млн. Также акционеры компании продали принадлежащие им бумаги на сумму $60 млн. Одновременно акции компании стали котироваться на Московской бирже.

Сейчас торги на российских фондовых площадках остановлены. Лондонская фондов биржа приостановила торги акциями ряда российских компаний, включая VK, АФК «Система», Сбербанк, «Роснефть», ВТБ, «Полюс», «Северсталь», EN+, «Лента» и другие.

Торги акциями Softline на LSE пока не были приостановлены. При этом курс акций компании ожидаемо упал. Размещение происходило по цене $7,5 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). В середине февраля ценные бумаги компании торговались в районе $6, сейчас они упали в три раза до $2 за одну GDR.