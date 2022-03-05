Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России

Созданная выпускниками МФТИ ИТ-компания Acronis прекращает работу в Россию. Судьба ее российского центра разработки остается неясной.

Acronis покидает Россию

Разработчик ПО для резервного хранения информации Acronis осудил российскую спецоперацию на Украине. Его гендиректор Патрик Пулвермюллер (Patrick Pulvermueller) заявил о прекращении работы компании в России.

Кроме того, по его словам, созданный компанией благотворительный фонд Acronis Cyber Foundation направит $500 тыс. на помощь Украине и объявил о помощи в трудоустройстве в Acronis для беженцев с Украины.

Дополнительно компания заявила, что ее ПО разрабатывается и тестируется в головном офисе в Швейцарии, а сервисы компании, связанные с кибербезопасностью, ровно как и центры хранения данных компании не размещены в России.

История Acronis

Acronis имеет российские корни. Разработчик начинал свой бизнес в 2001 г. как подразделение компании SWsoft, основанной выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ): Сергеем Белоусовым, Ильей Зубаревым, Станиславом Протасовым и Максимом Цыплаевым.

Сергей Белоусов , основатель и многолетний гендиректор Acronis

В SWsoft перешла значительная часть разработчиков из другой, созданной выпускниками МФТИ структуры - «Физтех-Софт». В 2003 г. Acronis стала отдельной компаний. В 2007 г. SWsoft была переименована в Parallels и сфокусировалась на системах виртуализации. В 2018 г. Parallels была продана канадской корпорации Coral.

Основной владелец Acronis - Сергей Белоусов. С конца 1990-х он живет в Сингапуре и имеет гражданство этой страны.

Деятельность Acronis в России

Acronis позиционирует себя как швейцарско-сингапурская компания. В то же время значительная часть разработчиков компании находится в России. Acronis является якорным резидентом технопарка МФТИ, построенного в 2016 г. в подмосковном Долгопрудном. Также МФТИ при участии Acronis в 2010 г. создал Кафедру прикладной и теоретической информатики.

Пресс-служба Acronis не стала отвечать на вопрос CNews о том, что будет с российскими разработчиками компании.