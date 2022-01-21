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Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн

Выступая на CNews FORUM, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» рассказал, за счет каких цифровых проектов компании удалось добиться огромного прямого экономического эффекта, который компания рассчитывает сделать ежегодным.

Эффект от цифровых проектов «Евраза»

Российский производитель металлургической и горнодобывающей продукции «Евразхолдинг» в 2021 г. за счет реализации цифровых проектов получила прямой экономический эффект в размере $100 млн. В 2022 г. усилия компании будут направлены на то, чтобы эффект остался на том же уровне и стал ежегодным в долгосрочной перспективе.

Об этом в конце 2021 г. во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов.

Он подчеркивает, что речь идет именно о прямом эффекте. «Есть замечательные проекты, например электронный документооборот, которые сокращают время сотрудников на операции. Но эффект от них размазан между многими людьми. Мы его не считаем прямым, мы его считаем косвенным», — поясняет топ-менеджер.

Прямой эффект, в его понимании, повышает производительность и качество процессов, снижает себестоимость продукции. «Согласно McKinsey, мировые лидеры производителей стали после первого года цифровой трансформации достигают $3-4 эффекта на тонну стали и $10-13 ко второму году, — говорит Натрусов. — Вот сейчас мы можем сказать, что “Евраз” находится на уровне лидеров цифровой трансформации».

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Артем Натрусов: Задача стояла исключительно амбициозная — более 150 цифровых проектов с годовым прямым эффектом $100 млн

По словам топ-менеджера, проекты цифровой трансформации начали реализовываться в «Евразе» четыре года назад. «С 2018 до 2020 гг. мы нащупывали технологии, которые действительно принесут компании эффект, — вспоминает он. — В 2020 г. мы научились делать проекты гораздо быстрее, чем раньше (не как лабораторные исследования, которые могут принести результат, а могут и нет) — уже с понятной окупаемость. В конце 2020 г. мы приступили к масштабированию программы цифровой трансформации, поставив исключительно амбициозную задачу — реализовать 150 цифровых проектов с годовым прямым эффектом в $100 млн. Даже для такой большой компании как “Евраз” это огромная цифра».

Где скрывается эффект

Как отмечает Натрусов, в индустриальной компании 80% эффектов от цифровой трансформации находится в производстве. А «Евраз» — это производитель №1 рельсов в мире и производителем №1 коксующегося угля в России.

«Цель по цифровой трансформации и цель в отношении прямого экономического эффекта ставится не ИТ и не бизнес-системам, она ставится производству, — говорит он. — То есть, производственные руководители должны обеспечить эффект от процессов цифровой трансформации, не ИТ предлагают технологии, которые возможно принесут, а возможно не принесут эффект, и доказывают это производству. Нет. ИТ и бизнес-системы предлагают только варианты, проекты, идеи и гипотезы. Но именно у производственных руководителей есть задача принести эффект за счет проектов цифровой трансформации».

Главные технологие, приносящие эффект

Говоря о специфике главных ИТ-проектов, которые приносят наибольший прямой экономический эффект, топ-менеджер отметил базовую автоматизацию и производственный учет средствами интернета вещей — дооснащение производства датчиками и развитие АСУ ТП для сбора производственных данных. Доля этих проектов в портфеле компании составляет примерно 20%

Выступление Артема Натрусова на CNews FORUM

Порядка 10% портфеля связано с вендорскими экспертными системами — решениями на фундаментальных моделях технологических процессов, формирующих рекомендации по оптимальным параметрам производственного процесса.

Также 10% портфеля составляют проекты видеоаналитики и машинного зрения. С помощью них формируются рекомендации на основе сбора и анализа медиаданных: видео, фото, аудио, рукописных текстов.

Еще 10% портфеля — это корпоративные информационные системы, цифровизация бизнес-процессов и мобильные решения. Они обеспечивают автоматизацию непроизводственных и поддерживающих процессов (планирование работ, ТОиР, и т. д.), включая реализацию на носимых устройствах (смартфоны, планшеты, умные часы и др.).

Презентация Артема Натрусова (нажмите для пролистывания)

Оставшаяся часть портфеля примерно поровну поделена между базовой аналитикой на производстве и продвинутой аналитикой. В первом случае речь идет об аналитических решениях на основе базовой статистической обработки и агрегации данных, включающих визуализацию вывода. Во втором — о прогностических и оптимизационных решениях для производственных и технологических процессов на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

С полным докладом Артема Натрусова на CNews FORUM можно ознакомиться по его презентации и видеозаписи его выступления.

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

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CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин замглавы Минпромторга Василий Шпак, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.

Денис Воейков

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