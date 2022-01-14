РПЦ написала молебен об одержимых компьютерной зависимостью

Подразделение Русской православной церкви передало на рассмотрение Священного синода молебное пение об одержимых компьютерной страстью. Вместе с ним были отправлены предложения о молитвах по случаю поиска работы, перед сдачей экзаменов и благодарственной молитвы по случаю окончания учебы в вузе.

Молебен об одержимых

Синодальное подразделение Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 г. передало на рассмотрение церковного органа управления — Священного синода — молебное пение (молебен) об одержимых компьютерной страстью. Информация об этом опубликована на портале Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

Помимо богослужений об одержимых компьютером, на рассмотрение были направлены молебны по случаю поиска работы, перед сдачей экзаменов и перед началом учебы.

Среди прочих, на рассмотрение переданы особые молитвы и прошения, предназначенные к использованию в составе благодарственного молебного пения по случаю окончания учебы в школе, окончания учебы в высшем учебном заведении, а также успешной хирургической операции.

РПЦ и ИТ

РПЦ, отвечая современной реальности, рекомендовала проводить проповеди в режиме онлайн в социальных сетях с целью максимально быстрого охвата широкой аудитории. Так, в документе «Рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб» было сказано, что проповедь обусловлена некой евангельской заповедью.

РПЦ предложили молиться об одержимых компьютерной страстью

В конце декабря 2020 г. РПЦ для защиты верующих пользователей запустила расширение Labarum для настольного браузера Firefox, предупреждающее о мошеннических сайтах, нацеленных на обман верующих. РПЦ назвала его «православным антивирусом», хотя от вирусов оно, на самом деле, не защищает.

В июле 2016 г. в России при поддержке РПЦ началась разработка православного мессенджера. Работу над ним вели создатели соцсети «Елицы», а поводом для его создания стали многочисленные запросы ее пользователей. В ее развитие было вложено $2 млн. таинственными инвесторами.

Православный мессенджер заработал в феврале 2017 г., но, как оказалось, он не был создан с нуля. Его собрали на основе Telegram, и изначально это было Android-приложение. На момент публикации материала в каталоге PlayMarket оно отсутствовало, а официальный сайт проекта предлагает воспользоваться веб-версией сервиса.

О том, какие технологии внедряет церковь, CNews также рассказал в апреле 2017 г. на примере Хабаровской епархии.

Столкновения в сети

Facebook годами без объективных на то причин блокирует посты, связанные с различными религиями. Также компания замешана в блокировке многочисленных сообществ атеистов. В феврале 2021 г. Facebook заблокировал пост митрополита Агафангела (Пашковского) с цитатой из Евангелия от Марка, посчитав его «опасным для кого-либо из реального мира». В проблемном отрывке говорилось «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море».

В мае 2020 г. хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп, однако митрополит ответил им отказом.