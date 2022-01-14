Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась

Ажиотажная закупка серверов федеральной госструктурой при ФМБА завершилась снижением начальной максимальной цены контракта более чем в два раза. Победитель предложил серверы, российской компании, которая производит их на собственном заводе в Арзамасе.

Серверы для ФМБА

Как выяснил CNews, госструктуре в составе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) удалось сэкономить свыше половины бюджета, который был зарезервирован на покупку серверов. На вооружение организации будет поставлена техника российской компании Rikor из реестра отечественного «железа» при Минпромторге.

Тендер на поставку периферийного серверного оборудования был объявлен 1 декабря 2021 г. в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой конракта в 30,99 млн руб. Непосредственным заказчиком выступило федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) ФМБА.

Закупка вызвала ажиотаж. На торги вышло сразу девять претендентов на бюджетные средства. Красноярская компания «Крап» остановилась на отметке в 30,83 млн руб., правда ее заявка была признана не соответствующей аукционной документации.

Московская компания «Крокерт» вышла с предложением в 28,35 млн руб. Тверская компания «Дирижабль» — 22,65 млн руб. Санкт-петербургская компания «Технология» — 18,6 млн руб. Столичная «МДА групп» — 16,45 млн руб. Московский «Ай ти проект центр» — 15,83 млн руб. Санкт-петербургский «Навигатор» — 15,06 млн руб.

Медицинская госструктура крупно сэкономила на российских серверах

Победителем стала компания из Санкт-Петербурга «КМ северо-запад» с предложением в 14,6 млн руб. Таким образом, снижение составило 16,39 млн руб. или примерно 53%. Отметим, что с точно таким же ценовым предложением выступила компания из Ростова-на-Дону «Интерсофт дистрибуция», однако ее заявка была признана не соответствующей.

Победителю предстоит поставить технику до 30 апреля 2022 г. Редакция ожидает от ЦСП ФМБА пояснений относительно того, как организация планирует использовать новые серверы.

Какие серверы закупаются

В тендерной документации заказчик название вендоров не прописал, поэтому предложить ему технику Rikor — это инициатива «КМ северо-запад».

Всего ЦСП потребовалось девять двухюнитовых стоечных Rack-серверов трех типов: пять первого, три второго и один третьего. В первом типе должны были использоваться 48-потоковые 28-ядерные процессоры стандартной архитектуры х86 с тактовой частотой не ниже 2,2 ГГц.

Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти в этих серверах должен составлять не менее 1 ТБ. В модели должна быть реализована поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти, а также аппаратная поддержка виртуализации. В устройстве предполагается использование накопителей двух типов — на 240 ГБ и 3840 ГБ.

У второго типа серверов тактовая частота 20-потоковых 12-ядерных процессоров должна быть не ниже 3 ГГц, а объем накопителей второго типа составлять 2000 ГБ.

Третий тип серверов предполагал использование 10-ядерных процессоров с тактовой частотой в 2,2 ГГц. Другие ключевые параметры — как у серверов третьего типа.

Изучив опубликованный контракт ЦСП с «КМ северо-запад», в компании Rikor сообщили CNews, что поставщик предложил заказчику различные модификации серверов на ее платформе RP 6224, реализованной на процессорах Intel Xeon Scalable.

Данная техника производится на собственном заводе Rikor в Арзамасе. Она была включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, на который чиновники обязаны ориентироваться при госзакупках, 19 февраля 2021 г. Срок действия реестровой записи истечет 19 февраля 2022 г.

Специфика деятельности госзаказчика

«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА был образован постановлением Совнаркома РСФСР от 29 октября 1931 г. как Центральный институт коммунальной санитарии и гигиены Наркомздрава СССР на базе Отдела коммунальной санитарии и гигиены Государственного института народного здравоохранения им. Л. Пастера, основанного в 1919 г.

В ведение ФМБА учреждение было передано в соответствии с распоряжением Правительства России от 28 марта 2020 г.

Как сообщается на сайте организации, во все годы своего существования ее деятельность была направлена на решение государственных задач, связанных с развитием профилактического направления в здравоохранении, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Результаты научных (экспериментальных и натурных) исследований в области общей и коммунальной гигиены явились базой для создания теоретических и методологических основ новых направлений развития гигиенической науки: «Гигиены окружающей среды» и «Экологии человека» с целью изучения реальной нагрузки на население комплекса химических, физических, биологических факторов окружающей среды, оценки их влияния на здоровье людей.

Также деятельность организации связана с установления максимально допустимых нагрузок на организм со стороны внешних факторов, региональным нормированием вредных факторов с учетом комплексного, комбинированного и сочетанного воздействия из различных объектов окружающей среды (воздуха, воды, почвы, жилых и общественных зданий, продуктов питания), установлением закономерностей и прогнозов эволюционного развития человека в изменяющихся условиях окружающей среды.