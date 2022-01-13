Вышел бесплатный «Мой офис» для дома под российские Linux

Российский разработчик офисного ПО «Мой офис» представил продукт для частных лиц, совместимый с ОС Linux, в том числе, с российскими Astra Linux и «Альт». Офисный пакет доступен бесплатно, не требует регистрации и подключения ПК к интернету. В компании отметили, что создание новой версии обусловлено увеличением популярности Linux в России, вызванным госпрограммами по цифровой трансформации крупного бизнеса и госструктур.

«Мой офис» на Linux

Российская компания-разработчик офисного ПО выпустила решение «Мой офис стандартный. Домашняя версия», совместимый с российскими операционными системами. Версия продукта предназначена для развертывания в различных ОС Linux, в частности Astra Linux и «Альт», рассказали CNews представители компании.

Появление домашней версии для Linux произошло в связи с увеличением популярности ОС такого типа и запросом со стороны частных пользователей, отмечают в компании. «Мы фиксируем скачок популярности Linux-решений в России, который в первую очередь вызван успехами госпрограмм цифровой трансформации крупного бизнеса и госструктур», — заявил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Моего офиса». Корпоративные продукты компании работают на Linux с 2016 г.

Продукт предназначен для личного и семейного использования и рассчитан на широкий круг задач — от создания простых документов до работы со сводными таблицами и математическими формулами. В его состав входят настольные редакторы текстовых и табличных документов для работы с файлами в форматах ODF (ODT, ODS) и OOXML (DOCX, XLSX), а также DOC, XLS, RTF, TXT и PDF.

Продукт доступен частным лицам бесплатно, не требует регистрации и подключения ПК к интернету и работает без пробного периода, подчеркивают в компании. С апреля 2021 г. для частных лиц «Мой офис стандартный. Домашняя версия» также предоставлялся бесплатно, но поддерживал только Windows и Mac OC.

Начиная с рассматриваемого релиза продукт «Мой офис стандартный. Домашняя версия» представлен в виде установочных пакетов DEB и RPM, которые предназначены для развертывания в различных операционных системах Linux.



Другие возможности в новой версии

В настольных редакторах домашние пользователи могут создавать собственные макрокоманды с помощью редактора макросов со встроенным отладчиком. С его помощью можно проверить исполнение кода и обнаружить ошибки синтаксиса. В новой версии также появилась возможность записи макрокоманд в табличном редакторе для операций с ячейками. Записанный макрос можно сохранить в файле XODS или XLSX, чтобы применять его при дальнейшей работе с конкретным документом. Макрокоманды работают также и в текстовом редакторе.

Таблица на ОС «Альт»

В сводных таблицах теперь можно изменить источник данных — пользователи могут выбирать другой диапазон данных для построения сводной таблицы. Для этого необходимо открыть настройки сводной таблицы, затем указать новый диапазон на вкладке «Параметры» в поле «Источник данных». Сводная таблица при этом обновится автоматически.

В новой версии также добавлены функции масштабирования интерфейса приложений, которые помогают комфортнее работать с документами на дисплеях высокого разрешения. Данная возможность доступна для пользователей, компьютеры которых обладают мониторами с разрешениями FullHD, 2.5K, 4K и выше.

Текстовый редактор на Astra Linux

Теперь настольные редакторы запоминают позицию и размер окна приложения при закрытии программы. При последующем запуске окно приложения откроется в том же виде. В текстовом редакторе, в том числе, была добавлена возможность создавать перекрестные ссылки на заголовки, нумерованные списки, а также закладки и, затем, переходить по ним. При изменении источника ссылка будет обновлена автоматически. А в табличном редакторе стиль оформления таблицы сохранится при ее копировании и вставке.

Почта Mailion

В ноябре 2021 г. «Мой офис» представил корпоративную почту Mailion на миллион пользователей. Решение разработано компанией «с нуля», в его основе лежит микросервисная архитектура. При этом продукт может разворачиваться на собственных серверах заказчика, что, по мнению представителей компании, защитит информацию от утечек.

Помимо почтовой системы, Mailion включает календарь, список контактов и умный поиск. Стоимость корпоративной лицензии будет зависеть от масштабов инсталляции — чем больше пользователей, тем ниже цена за одну лицензию. Так, для организаций с численностью сотрудников более 100 тыс. человек стоимость годовой лицензии на одного пользователя составит около 2 тыс. руб.

Инвестиции в продукт в 2021 г. составили 429 млн руб. Из них 298,6 млн руб. — грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Ожидается, что первые коммерческие контракты будут заключены в начале 2022 г.,