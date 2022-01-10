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Правила закупок импортного «железа» ужесточаются. Госзаказчикам запрещают покупать иностранную технику, если есть хоть один российский аналог

Правила участия импортного «железа» в гостендерах ужесточаются. Если хотя бы одно предложение подрядчика содержит российскую технику, госзаказчик обязан закупить именно ее, отклонив все заявки с импортным оборудованием. Изменения затронут, в том числе, закупки планшетов, ноутбуков, ПК, серверов и систем хранения данных. Соответствующий документ разработал Минпромторг.

Приоритет отечественному

Власти хотят законодательно закрепить преимущество на госзакупках российской радиоэлектронной продукции. Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому заказчик должен отклонить все заявки с иностранным оборудованием, если в закупке участвует хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

Изменения затронут закупки планшетов, ноутбуков, ПК, серверов и системы хранения данных. Документ опубликован на regulation.gov.ru 30 декабря 2021 г.

«Второй лишний»

В сентябре 2021 г. CNews писал о новых правилах закупки радиоэлектроники госорганами. Так, в постановлении Правительства №1432 от 28 августа 2021 г. уже появилось требование «второй лишний» — об отклонении заявок с иностранным оборудованием.

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Заявки на участие в тендере с иностранным оборудованием будут отклонены

Помимо этого, Правительство собиралось запретить госорганам закупать зарубежные серверы, ноутбуки и планшеты. Обойти этот запрет можно только получив прямое разрешение в Минпромторге. Кроме того, под запрет попала техника из других кодов классификации: интегральные схемы, карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) и светильники.

Как было раньше

Ранее постановлением № 878 устанавливалось правило «третий лишний». В соответствии с ним, продукция, на которую не распространялся прямой запрет, могла беспрепятственно участвовать в госзакупках за исключением тех случаев, когда в заявках претендентов появлялось не менее двух предложений о поставке российского «железа», причем разных марок.

Примечательно, что действие правила «третий лишний» в соответствии с постановлением № 878 должно было прекратить свое действие с 1 сентября 2021 г., развязав руки госпоставщикам импорта. Новое постановление подоспело очень вовремя — российский рынок его очевидно ждал.

«Этот акт — логическое продолжение жесткой политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг, — говорил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. — Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог».

Кристина Холупова

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